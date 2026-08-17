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THE LEADERSHIP PLAYBOOK

“我不在乎我的头衔”：MedPark医院的Proud Patanavanich经营着一家患者与医生优先于利润的医院

这家泰国私立医院预计今年实现收支平衡

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Goh Ruoxue

Goh Ruoxue

Published Mon, Aug 17, 2026 · 03:00 PM
    • MedPark医院助理首席执行官Proud Patanavanich表示，医院真正的营销在于建立信任和口碑相传。
    • MedPark医院助理首席执行官Proud Patanavanich表示，医院真正的营销在于建立信任和口碑相传。 摄影：TAY CHU YI, BT

    本文由AI辅助翻译

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    塑造当今领导者的策略与故事。

    【新加坡】在Proud Patanavanich出生的前一年，她的医生父亲与几位医生朋友联手，在泰国沿海省份龙仔厝府（Samut Sakhon）成立了第一家私立医院。该省的面积约为新加坡的1.2倍。

    1989年，该省正发展成为一个主要的工业中心。工厂工伤事故频发，但工人们常常手头拮据。在这样的背景下，Mahachai医院采取了“先治病后付款”的政策。

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