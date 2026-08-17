“我不在乎我的头衔”：MedPark医院的Proud Patanavanich经营着一家患者与医生优先于利润的医院

THE LEADERSHIP PLAYBOOK

这家泰国私立医院预计今年实现收支平衡

塑造当今领导者的策略与故事。

【新加坡】在Proud Patanavanich出生的前一年，她的医生父亲与几位医生朋友联手，在泰国沿海省份龙仔厝府（Samut Sakhon）成立了第一家私立医院。该省的面积约为新加坡的1.2倍。

1989年，该省正发展成为一个主要的工业中心。工厂工伤事故频发，但工人们常常手头拮据。在这样的背景下，Mahachai医院采取了“先治病后付款”的政策。