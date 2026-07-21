印尼通过新金融中心法案 提供大幅税收减免

政府预计，该举措将吸引高达280亿美元的投资

【雅加达讯】印度尼西亚国会于周二（7月21日）批准了一项法案，旨在建立一个国际金融中心。雅加达方面希望，此举能吸引高达280亿美元的投资，并与新加坡、香港和迪拜等成熟枢纽展开竞争。

这项新法律为印尼国际金融中心（PFII）提供了法律框架，并推出了印尼迄今为止最慷慨的税收激励措施之一。

在该区域内运营的符合条件的企业，将在特定时期内享受100%的企业所得税减免。同时，持有黄金签证并居住在该金融中心的外国人，在签证有效期内可豁免被视为印尼纳税居民。

该法案还规定，符合条件的活动可免征海外所得税、增值税、奢侈品税和进口关税，未来还将通过政府法规推出更多财政激励措施。

政府预计，通过吸引外国银行、资产管理公司、家族办公室及其他金融机构的入驻，该金融中心可吸引300万亿印尼盾（约合167亿美元）至500万亿印尼盾的投资。

金融中心管理机构的初始资金可能来自国有企业、商界、印尼主权财富基金Danantara或其他合法来源。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

除了税收激励，该法律还设立了专门的仲裁机构和特别法庭，以处理区内的商业纠纷、合同和税务相关案件，旨在为国际投资者提供更强的法律确定性。

此举是总统Prabowo Subianto为吸引外国资本，并将这个东南亚最大经济体打造成为财富管理和金融服务中心所做的最新努力。

该法案在国会获得了快速审批，议员与政府之间的正式审议从7月2日才开始，不到三周后便获得了最终批准。

此举正值印尼寻求增强其投资吸引力并吸引更多外国资本，而全球指数提供商和信用评级机构也对此予以密切关注。

近几个月来，印尼盾汇率经历了数次波动，促使印尼央行（Bank Indonesia）多次干预并收紧货币政策，以支撑本币汇率并维持投资者信心。

在周二的全体会议上，国会金融委员会副主席Mohamad Hekal表示，该法律为国际金融中心设立了一个管理机构，该机构将直接向总统和国会负责。

虽然政府尚未公布金融中心的最终选址，但官员们此前曾指出，由于巴厘岛的国际连通性及其对富裕外国居民的吸引力，该地是主要的候选地点之一。

Prabowo已承诺将年经济增长率提高到8%，同时为大型基础设施和工业项目提供资金，这增加了对国家预算之外投资的需求。

不仅仅是税收激励

建立金融中心的举措反映了印尼希望将更多国内财富留在本国的宏大目标。

几十年来，由于新加坡拥有稳定的法律框架、成熟的金融生态系统和历史悠久的财富管理行业，许多富裕的印尼人倾向于将资产配置于此。

雅加达方面希望，拟议中的金融中心能通过鼓励家族办公室、全球资产管理公司和跨国金融机构在印尼开展业务，从而部分扭转这一趋势。

分析师和投资者表示，尽管税收激励和巴厘岛的吸引力可能会引人注目，但法律的确定性、政策的连贯性以及营商便利度，将最终决定印尼能否吸引全球金融机构。

要赢得全球金融人才的青睐，印尼需要提供的不仅仅是税收减免。

Pangolin Investment Management的总监Irvan Mondro表示，单靠税收激励并不能解决围绕政策连贯性和资本安全的更大担忧。他指出，投资者最终希望的是对法规的可预测性有信心，并相信资本可以在稳定的法律和宏观经济环境下自由流动。

“这是一个绝妙的想法，在巴厘岛生活和工作的前景无疑会吸引很多人，”Mondro说。

“但关键在于执行，印尼必须提升到新的水平才能使之成功。”

他表示，印尼需要简化签证审批、商业许可和监管流程，同时提供国际投资者所期望的政策确定性。

寻找利基市场

SPRV Consultants的创始合伙人Ravi Varanasi表示，印尼不应以是否超越新加坡或香港来衡量其成功与否。这两个金融中心的生态系统是经过数十年建立起来的，并受益于深厚的流动性、广泛的专业网络和强大的国际信誉。

“印尼应利用其经济的内在优势，如庞大的国内市场、丰富的自然资源、年轻的人口、巨大的基础设施融资需求以及不断增长的私人财富池，来建立一个可信、专业的金融中心，”他说。

他表示，与全球外汇交易或国际证券市场相比，大宗商品与能源转型金融、基础设施融资、伊斯兰金融、专注于印尼的资产管理以及家族办公室等领域是更为现实的目标。