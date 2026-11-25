打击市场操纵、解决所有权结构不透明问题被视为积极信号，但改革势头是关键

MSCI担忧的核心在于，印尼的股价是否准确反映了市场需求。 图片来源：路透社

[雅加达] 印度尼西亚正加大力度打击股市操纵行为，力求避免全球指数提供商MSCI可能带来的代价高昂的评级下调，并恢复投资者信心。

该国还对市场透明度进行了全面改革，收紧了自由流通股要求，披露了集中的股权结构，并加强了对可疑交易的监控。

市场观察人士表示，在2027年4月MSCI的咨询结束之前，这个东南亚最大经济体正面临越来越大的压力，需要对其价值5000亿美元的资本市场进行改革。更严厉的制裁以及更广泛的改革是朝着正确方向迈出的步伐。

此举事关重大。Oxford Economics估计，若被降级为独立市场，可能会迫使追踪MSCI新兴市场指数的被动型基金抛售价值37亿至103亿美元的印尼股票。

今年以来，印尼当局花费了大量时间，通过一系列资本市场改革来回应MSCI的担忧，其中包括严厉打击涉及市场违规行为的公司和个人。

11月21日，监管机构宣布了对10起资本市场违规案件的制裁，责令退还在Grand House Mulia、Saraswanti Anugerah Makmur和Suryamas Dutamakmur三起股票操纵案中获得的238亿印尼盾（约合120万美元）的非法收益。

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涉案的几名个人被禁止在三至十年内参与印尼的资本市场、衍生品和碳交易领域。

在此次最新打击行动之前，印尼已采取了一系列引人注目的执法措施，包括因涉嫌股票操纵和协同交易，对与金光集团（Sinar Mas）和Prajogo Pangestu有关联的实体处以总计1.16亿美元的制裁。

尽管市场观察人士对更严厉的监管立场表示欢迎，但他们指出，改革的可信度最终取决于当局是否会追究市场操纵幕后黑手的责任。印尼还需要加强近期推出的措施，以解决包括股权结构不透明在内的长期存在的问题。

Alphagate Capital的联合创始人兼董事Henry Wibowo表示：“我们需要看到更强有力的执法，包括在不法行为被证实的情况下进行刑事起诉，实施有意义的处罚，以及监管机构和政府采取一致的纪律处分行动。”

他补充道：“投资者需要得到保证，无论牵涉何人，市场操纵行为都绝不被容忍。”

印尼金融服务管理局 (OJK) 对市场不当行为的全面打击已导致超过971方受到制裁，罚款总额约2.5万亿印尼盾。目前已完成41起案件的审查，另有122起案件仍在执法程序中。

不仅仅是市场操纵

MSCI担忧的核心在于，印尼的股价是否准确反映了市场需求，以及投资者是否能充分了解他们所交易股票的最终所有者。

在一份1月份的咨询说明中，该指数提供商对印尼上市公司不透明的股权结构表示担忧，对其最终受益所有权以及真正可供公众交易的股份数量提出了疑问。

分析师表示，MSCI的担忧也指出了股权集中带来的风险。在这种情况下，当股份由少数投资者持有时，即使是相对较小的交易也可能对股价产生不成比例的影响。

这个问题在印尼尤为突出，因为家族企业集团在该国扮演着重要角色。据估计，在印尼证券交易所 (IDX) 上市的公司中，有60%至70%由家族控制。

为填补所有权透明度的漏洞，印尼收紧了对上市公司持股至少10%的股东背后的受益所有人的申报要求。这将使监管机构能够追查最终控制主要股权的人，包括通过公司结构和中介机构进行的控制。

该国还推出了一个高度股权集中 (HSC) 框架，用于标记那些所有权高度集中、可能只有很少股份可供公众交易的股票。

自11月10日起，印尼还将其基准指数中被标记为高度股权集中的股票移除。此举旨在使基准指数更能代表真正可交易的股票，防止股权高度集中的公司对指数变动产生过大影响。

一项艰巨的任务

尽管进行了一系列大刀阔斧的改革，但印尼似乎仍未让MSCI相信这些改革对其股票市场带来了有意义的改善。

10月，MSCI警告称进展仍然不足且不一致，印尼经济面临从新兴市场降级为独立市场的风险。

在此背景下，市场暴跌加剧，雅加达综合指数今年迄今已下跌近40%，成为亚洲表现最差的基准指数之一。

大量的资本外流也加剧了本已受挫的印尼盾的压力，该货币今年已贬值近9%。

OJK的资本市场监管负责人Hasan Fawzi在周二（11月24日）的一份声明中表示，自MSCI于10月15日宣布审查以来，该机构一直在与MSCI进行谈判。

他补充说，OJK也通过各种论坛加强了与全球投资者的沟通。他表示：“我们持续进行沟通，向投资者解释印尼资本市场改革的进展和加速情况。”

最近有媒体报道称，MSCI首席执行官Henry Fernandez在与印尼总统Prabowo Subianto的会谈中，表示愿意考虑拟议降级之外的其他方案。但周二MSCI发布澄清声明，称关于拟议降级的咨询仍在进行中，这让希望破灭。

总部位于雅加达的券商Kiwoom Sekuritas Indonesia的分析师警告说，如果结构性改革未能说服全球投资者，该国仍面临降级威胁，尽管部分风险已经被市场消化。

Mirae Asset Sekuritas的股票分析师Willbert Arifin表示，与以往MSCI的咨询相比，印尼面临着更大的挑战。过去的咨询通常围绕市场准入性或规模，问题往往源于资本管制、外汇短缺或流动性不足。他指出，这些问题可以通过更具体的改进来解决。

然而，印尼面临的问题核心在于所有权透明度和交易行为，这些问题仅通过监管改革难以解决。他补充道：“最终的考验将是这些改革是否能带来市场行为的持续改变。”

EBC Financial的金融市场分析师Sana Ur Rehman表示，考虑到印尼上市公司治理标准和流动性状况各不相同，投资者信心可能会出现不均衡的复苏。他说：“外国投资者将以不同的速度回归，但持续可靠的信息披露和执法行动记录，将使投资委员会更容易批准增加风险敞口。”

抄底时机到了吗？

目前股票的远期市盈率约为七倍，印尼股票正变得越来越有吸引力，尤其是那些盈利稳健、治理良好的公司。 图片来源：EPA

一些分析师认为，印尼市场的急剧回调为投资者提供了以更低估值买入基本面强劲股票的机会。

Sana认为，那些价格跌幅与其潜在盈利前景不成比例的股票正显现出机会。EBC表示，市场估值的折价在一定程度上是合理的，原因在于治理问题、不透明的股权结构以及基准指数驱动的进一步资金外流风险。

Alphagate Capital的Wibowo表示，目前股票的远期市盈率约为七倍，印尼股票正变得越来越有吸引力，尤其是那些盈利稳健、治理良好的公司。

他认为，如果印尼成功解决MSCI的担忧，潜在的上涨空间可能相当可观。

他补充道：“一个可信的解决方案可能为估值反弹至10到11倍远期市盈率铺平道路。我们认为，这对有选择性的长期投资者来说是一个有吸引力的机会，而治理改革是市场持续复苏的关键。”