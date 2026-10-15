印尼外交部长表示，该国准备接受外国援助以应对烟霾问题

他补充道，印尼国家灾害管理局正在处理技术层面的讨论。

印尼各地，特别是苏门答腊岛和加里曼丹岛的森林大火，因强烈的厄尔尼诺现象而加剧，导致烟霾笼罩整个区域。 图片来源：路透社

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【雅加达】印尼外交部长 Arrmanatha Nasir 于10月15日表示，印尼将接受外国援助，以扑灭导致东南亚部分地区被烟霾笼罩的森林大火。此前数日，印尼官员针对马来西亚和新加坡的援助提议释放了矛盾信号。

Arrmanatha 在雅加达市中心的印尼国会大厦对记者说：“关于邻国提出的援助，我们已经进行了讨论，目前正在处理中。正如我们所知，总统（Prabowo Subianto）已经表示同意，此事目前正在技术层面进行讨论。”

他说：“这是一个非常严重的问题，正受到总统的直接关注。众所周知，总统就此问题下达的指示和指令一直非常坚定。”

Arrmanatha 补充说，国家灾害管理局（BNPB）正在处理技术层面的讨论。

当被问及外国援助事宜时，新上任的国家灾害管理局局长、陆军中将 Kristomei Sianturi 在总统府对记者表示，他将评估可获得哪些形式的援助。

Kristomei 说：“我将首先盘点我们地方和中央政府层面可动用的资源，然后再确定可以引入哪些国际援助来帮助我们加快工作进度。”

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在此番确认之前，印尼政府官员已连续多日对新加坡和马来西亚的援助提议态度模糊，但并未直接拒绝。

例如，环境部长 Jumhur Hidayat 曾于10月13日表示，政府需要对援助提议进行“筛选”。

据官方通讯社安塔拉（Antara）引述，Jumhur 当时说：“我们必须先看是哪种援助，其作用是否重大。与其事后犯错，不如我们先筛选一遍，确保援助是合适的。”

政治、法律和安全事务协调部发言人 Honi Havana 在10月14日也发表了类似言论。

安塔拉引述 Honi 的话说：“我们必须讨论操作层面的要求，例如人员部署和后勤支持将如何运作等。”

各国提出援助之际，正值印尼努力应对十多年来最严重的火灾季节。印尼全国各地的森林大火，尤其是在苏门答腊岛和加里曼丹岛，因强烈的厄尔尼诺现象而加剧，导致烟霾笼罩整个区域，不仅推高了呼吸道疾病的发病率，还迫使学校停课，并造成印尼本国及邻国的航班取消。《海峡时报》