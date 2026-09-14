印尼任命副财长 Suahasil 接替 Purbaya 出任财政部长

这标志着该国权力强大的财政部在不到一年的时间里再次进行重大的人事调整

印度尼西亚新任财政部长 Suahasil Nazara 是一位经验丰富的技术官僚，自2019年起担任财政部副部长。 照片来源：总统秘书处

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[雅加达] 印度尼西亚周一（9月14日）更换财政部长，由财政部副部长 Suahasil Nazara 接替 Purbaya Yudhi Sadewa。这是该国权力强大的财政部又一次重大的人事调整。

距离 Purbaya 接替长期任职的部长 Sri Mulyani Indrawati 还不到一年。

Suahasil 是一位经验丰富的技术官僚，自2019年起担任财政部副部长。他将即刻起担任这一最高财政职位。

据国家电视台播出的画面显示，这位55岁的技术官僚在总统 Prabowo Subianto 的见证下宣誓就职。

Purbaya 此前曾任印度尼西亚存款保险公司（Indonesia Deposit Insurance Corporation）监事会主席，在 Sri Mulyani 担任财长近十年后辞职后，于2025年9月被任命为财政部长。

他的任命最初在投资者中引发了关于印尼财政政策未来走向以及财政部在审慎预算管理方面长期声誉的疑问。

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在印尼政府推出一系列雄心勃勃的支出计划（包括 Prabowo 的旗舰项目“免费午餐计划”以及增加社会支出承诺）之后，投资者对印尼的财政前景日益关注，而此次人事变动正是在此背景下发生的。

一位消息人士告诉《商业时报》（The Business Times），此次变动发生之际，政府内部在财政政策上存在紧张关系，其中包括关于国家资金在主权财富基金 Danantara 和财政部之间转移和存放的讨论。

Purbaya 在任期间采取了多项重大政策举措，其中包括他决定将政府存放在印尼央行（Bank Indonesia）的200万亿印尼盾（120亿美元）现金国库转移至五家国有银行。

他称这项措施为一项标志性政策，旨在增强流动性、鼓励贷款并支持经济增长。

“积极举措”

分析师表示，鉴于 Suahasil 在财政部拥有丰富经验，并在过去几年参与制定了印尼的财政战略，他的晋升可能会让市场感到安心。

Alphagate Capital 联合创始人 Henry Wibowo 对《商业时报》表示：“我们认为，任命 Suahasil 为新任财政部长将受到市场的积极看待。他在财政政策和经济管理方面的丰富经验，应能让市场对审慎财政管理的连续性更有信心。”

OCBC 高级亚细安经济师 Lavanya Venkateswaran 也对此次任命持积极看法，她指出 Suahasil 的技术官僚背景有助于支持政策的连续性。

她说：“我认为这是一项积极的举措，因为 Suahasil 是一名技术官僚，并且非常了解财政状况和宏观经济所面临的挑战。”

雅加达综合指数周一收盘下跌0.1%。由于投资者权衡全球原油价格上涨对印尼财政状况的潜在影响，该指数在盘中持续承压，跌幅一度高达2%。

Suahasil 在就职典礼后对记者表示，他承诺维护国家公共财政的健康和信誉，同时确保国家预算能继续为政府的优先项目提供资金。

他说：“将预算赤字保持在国内生产总值（GDP）的3%以下仍将是一个关键的优先事项。”

Suahasil 此前曾担任财政政策局局长，并在国家发展规划局担任过高级职务，他被广泛认为是印尼财政框架的主要设计者之一。

此次任命正值投资者密切关注印尼在更高支出需求与财政审慎之间取得平衡的能力之际。

政府已多次承诺，将预算赤字维持在国内生产总值（GDP）3%的法定上限以下，这是稳定投资者信心和维持该国投资级信用评级的关键支柱。

Alphagate 的 Wibowo 表示，在当前市场对财政风险尤为敏感的时期，这一承诺应能让投资者对印尼的财政信誉感到放心，并提供更大的政策确定性。