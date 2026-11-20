此次执法行动正值外界对与森林火灾和跨境烟霾有关的公司审查日益严格之际

反复发生的泥炭地火灾是此次执法行动所引述的原因之一。 图片来源：彭博社

【雅加达】印度尼西亚已撤销由亚太资源国际有限公司（Asia Pacific Resources International Limited, APRIL Group）旗下子公司Riau Andalan Pulp and Paper（简称RAPP）持有的林业许可证，涉及面积达338,536公顷。

政府的森林执法工作组于周五（11月20日）表示，此举是因该公司涉嫌环境违规，包括反复发生的泥炭地火灾、非法种植园以及对保护区的破坏。此次行动影响的面积约为新加坡的4.5倍。

此次执法行动正值外界对与森林火灾和跨境烟霾有关联的公司审查日益严格之际；最新的举措标志着对林业领域主要企业参与者的重大打击。

森林区执法工作组（Forest Area Enforcement Task Force，简称Satgas PKH）在周五的一份声明中表示，这些许可证是根据周四（11月19日）颁布的一项林业部长令撤销的，位于廖内省的全部特许经营区将回归国家控制。

该声明补充道：“被撤销特许经营区内的所有活动均已停止，政府已收回土地控制权。此次撤销并不能免除该公司的环境恢复义务或潜在的法律责任。”

该工作组列举了撤销许可的理由，包括反复发生的泥炭地火灾、占地18,362.74公顷的油棕种植园、占地541.46公顷的未经授权采矿活动，以及对占地211.54公顷的保护区的破坏。

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该工作组还对Tesso Nilo国家公园周边地区的保护状况表示担忧，该公园为濒危的苏门答腊象提供了栖息地。

APRIL集团表示，其通过媒体报道获悉政府的决定。该公司补充说，正在等待当局的正式通知和进一步澄清。

该公司在一份声明中表示：“我们尊重政府的权威，并将继续与相关部门进行建设性沟通。”声明还称，一旦收到正式通知，公司将通过适当渠道作出回应。

RAPP表示，负责任的森林管理是其运营的核心，并补充说，公司在管理工业种植园的同时，也致力于保护林区和支持泥炭地恢复计划。

该公司表示，其当前的首要任务是保障依赖其运营的社区的福祉，并尽量减少对承包商、客户、供应商和其他业务合作伙伴的干扰。

RAPP在廖内省运营已超过三十年，是主要的纸浆和纸制品生产商。其运营中心位于北拉拉湾县（Pelalawan regency）的Pangkalan Kerinci，其工业综合体帮助推动了周边城镇的发展。

该公司是APRIL集团的一部分，APRIL集团是一家纸浆、纸张和林业企业，由亿万富翁Sukanto Tanoto创立的印度尼西亚企业集团Royal Golden Eagle所有。

据该公司称，该集团为全球100多个市场的客户生产纤维制品，其中超过85%的产品用于出口。

更广泛的森林执法行动

由于火灾产生的跨境烟霾已扩散至邻国，引发了区域对空气质量的担忧，印度尼西亚当局已加强对涉嫌参与森林和土地火灾的企业的调查。

烟霾问题也促使新加坡当局加强执法。

新加坡国家环境局于10月向印度尼西亚的10家公司发出了预防措施通知，并向10家总部位于新加坡的公司发出了信息征询通知。

11月4日，新加坡通过了对其烟霾法案的重大修订，这些修订将提高罚款金额，并允许对与某些公司的商业往来进行限制。

Satgas PKH由印度尼西亚总统Prabowo Subianto成立，是政府严厉打击非法开采林区行动的一部分，其任务是收回被商业活动侵占的土地，并恢复国家对森林资产的控制。

该工作组还对廖内省的另一家公司Gemilang Sawit Lestari采取了行动，因为有迹象表明，该公司位于关丹辛辛宜县（Kuantan Singingi regency）的非种植园棕榈油厂，购买并加工了来自林区内非法经营种植园的棕榈油。

当局表示，该油厂的运营可能助长了对周边森林的进一步侵占。

该工作组建议驳回该公司待批的释放约32公顷林地的申请，并收回该区域。