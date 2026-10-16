MSCI提议将印尼降为独立市场地位，印尼股市遭遇近30年来最严重暴跌

该国证券交易所将就MSCI的担忧向其寻求进一步澄清

10月16日的印尼证券交易所。MSCI提出此项提议之际，印尼正面临外国投资者的持续抛售，其股市透明度也引发了担忧。 图片来源：EPA

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[雅加达] 印尼基准股指在周五（10月16日）暴跌近12%，创下近三十年来最大单日跌幅。在MSCI提议将该国从新兴市场降级为独立市场地位后，投资者纷纷逃离股市，引发了交易暂停。

最新举动再次引发了市场对透明度以及外资进一步外流风险的担忧。

最近的抛售使雅加达综合指数的年初至今跌幅超过40%，成为全球表现最差的股市之一。印尼盾兑美元汇率下跌0.5%，至1美元兑18027印尼盾。

这次交易暂停是自一月下旬为期两天的抛售以来首次。当时MSCI首次对印尼市场的可投资性提出担忧，引发了股价大幅下跌。

周五清晨，这家全球指数提供商就可能将印尼从新兴市场重新分类为独立市场一事，启动了市场咨询。

若被降为独立市场地位，印尼股票将被从MSCI新兴市场和前沿市场指数中剔除，这可能促使追踪这些基准的投资基金重新评估或平仓其在印尼的头寸。

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Samuel Sekuritas Indonesia的研究董事总经理Harry Su表示，直接从新兴市场降级为独立市场地位将是罕见且严重的，因为MSCI通常会采取更为渐进的方式，即首先将一个市场调整为前沿市场地位。

如果提议的降级得以实施，印尼将成为亚太地区首个被归类为独立市场的市场。目前被该指数提供商归类为独立市场的包括阿根廷、尼日利亚、乌克兰、津巴布韦和黎巴嫩。

MSCI指出，其持续担忧的问题包括股权透明度、涉嫌协同交易，以及缺乏证据表明监管改革已切实改善该国股市。

它补充说，尽管印尼当局宣布了改革措施，但市场参与者并未观察到在解决市场可投资性问题方面取得足够进展。

MSCI表示，除非咨询反馈提供了市场治理和运作出现实质性改善的明确证据，否则预计将继续推进重新分类。

提出此项提议之际，印尼正面临外国投资者的持续抛售，其股市透明度也引发了担忧，其中包括难以获得关于股权和自由流通股的可靠信息。

印尼证券交易所（IDX）表示，已与金融服务管理局（当地称为OJK）采取具体措施，以提高市场透明度、诚信度和质量。

IDX总裁Jeffrey Hendrik在周五的一份声明中表示，这些改革已获得全球投资者和国际指数提供商的积极响应，这反映了印尼为增强其资本市场的信誉和竞争力所做的持续努力。

Hendrik补充道：“交易所尊重MSCI根据其自身方法论评估市场的独立性，但将向该指数提供商寻求进一步澄清，以了解其公告背后的考量。”

最终决定将于2027年6月30日前宣布，意见反馈截止日期为2027年4月30日。MSCI也可能在咨询期间提供关于市场参与者反馈的中期更新。

Macquarie Capital印尼研究主管Ari Jahja表示，未来六到八个月对印尼至关重要。他指出，短期内市场影响将是负面的，最终结果取决于提议的变革将如何实施。

他补充说：“此次咨询可能会提高印尼的股权风险溢价，并使外国投资者在监管更加明朗之前保持谨慎。”

解决担忧

此前，MSCI在6月份曾警告称，如果印尼在2026年11月的指数审查前未能展现出足够进展，MSCI将考虑启动重新分类的咨询。

作为6月份市场分类审查的一部分，MSCI表示，投资者对股权结构持续不透明以及涉嫌协同交易行为提出了严重关切。

OJK的资本市场、金融衍生品和碳交易监管主管Hasan Fawzi表示，印尼的资本市场诚信改革计划已经处理了MSCI提出的问题，包括通过持续和一致的执法行动。

他指出：“我们仍然致力于通过与所有相关利益方的有效协调与合作，加强资本市场的执法，以维护市场诚信。”

印尼当局已宣布多项措施，包括加强对持股比例超过1%的股东的披露，提供更详细的投资者分类数据，报告高持股集中度情况，以及制定实现最低15%自由流通股要求的路线图。

然而，机构投资者强调，这些改革必须得到持续执行，并对市场状况产生持久、实质性的影响。

MSCI表示，对市场功能失调的严重担忧依然存在。MSCI还补充说，市场参与者也指出，将印尼降至前沿市场地位不足以反映所发现问题的严重性。

一次挫折

提议的重新分类将标志着印尼吸引外国投资进入其股市的努力遭遇重大挫折。

Alphagate Capital联合创始人、JPMorgan前印尼首席策略师Henry Wibowo估计，降级为独立市场地位可能引发高达50亿美元的额外外国资本外流。

他说：“印尼监管机构需要在短期内采取果断行动，包括实施罚款、追究刑事责任，以及建立针对市场操纵者的适当执法机制。”

Wibowo补充说，这些措施将增加MSCI改变其立场的可能性。

Four Capital首席投资官Ricky Ho预计，印尼股市将立即面临抛售压力，尤其是那些外国机构持股比例较高的股票，因为投资者开始计入降级为独立市场地位这一更严重的可能性，而不是此前讨论的降至前沿市场地位。

他说：“现在的问题是，印尼将作为独立市场存在多久。”

MSCI将维持目前对涉及印尼证券的某些指数相关变动的冻结，直至另行通知。这些限制涵盖了指数审查和公司事件引起的变化。

在冻结期间，MSCI将不会增加外国纳入因子或用于指数计算的股票数量，不会将证券加入MSCI印尼可投资市场指数，也不会将证券提升至更高的市值板块。

该提供商将继续根据高持股集中度框架移除被印尼当局认定的证券，并使用持股比例超过1%的股东披露数据来调整自由流通股估算。