印度尼西亚宣布26.34万亿印尼盾刺激计划，以应对外部冲击和印尼盾贬值

该计划的核心内容是通过对液化石油气和塑料原料实行0%的进口关税，以支持贸易和工业。

【雅加达】印度尼西亚将在2026年下半年推出一项总额26.34万亿印尼盾（18.8亿新元）的经济刺激计划，旨在加大力度支持家庭支出，并缓解原材料成本上涨对各行业造成的冲击。

该计划出台的背景是，决策者正面临日益加剧的外部不确定性，包括中东的地缘政治紧张局势和印尼盾的贬值压力。这些因素加剧了市场对这个东南亚最大经济体出现供应链中断和输入性通胀的担忧。

该计划的一项核心内容是通过对液化石油气（LPG）和塑料原料实行0%的进口关税，以支持贸易和工业。

经济统筹部长Airlangga Hartarto在周一（6月22日）表示，这些措施旨在缓解石化产业链的供应中断、稳定投入成本，并帮助缓解消费品（尤其是包装食品）的通胀压力。

他指出：「我们正持续关注中东局势的发展。印度尼西亚必须保障国内经济，并采取预防措施以应对外部风险。」他补充说，这项刺激计划是根据总统Prabowo Subianto的指示制定的。

政府表示，液化石油气是石化行业的关键投入品，而成本更低的塑料原料则有望帮助稳定那些受全球价格波动和货币疲软影响的制造业产业群的生产成本。

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伊朗冲突扰乱了全球石化供应链，影响了作为石化产品主要进口国的印度尼西亚。目前，国内生产商仅能满足约30%的下游总需求，其余部分均依赖进口。

今年3月，该国最大的石化生产商Chandra Asri因供应链中断和原料短缺宣布遭遇不可抗力。随着情况逐渐稳定，该公司于5月解除了这一声明。

在需求方面，刺激计划包括在学校假期和年终节庆期间提供高达30%的交通票价津贴。此举旨在鼓励人员流动并支持家庭消费。

政府还将延长对3324万受益人的粮食援助，时间从7月至9月，预算为17.54万亿印尼盾。

另一项关键措施是大豆价格稳定计划，旨在应对食品投入成本的持续压力，为豆腐和丹贝（tempeh）生产商提供支持。印度尼西亚的年大豆需求量约为250万吨，其中大部分通过进口满足。

今年以来，印尼盾已贬值近7%，这反映了外部压力和投资者情绪疲软的共同作用，其中部分担忧与Prabowo政府的政策不确定性有关。

鉴于印度尼西亚在关键投入品方面持续依赖全球供应链，货币贬值加剧了输入性通胀的风险，尤其是在能源和原材料领域。

作为回应，印度尼西亚银行（Bank Indonesia）本月将其基准利率上调了50个基点，旨在稳定市场预期、吸引资本流入，并在持续的外部波动中帮助稳定印尼盾。

Airlangga表示，政府将继续与中央银行和财政部密切协调，以维持宏观经济稳定、控制通货膨胀并维持国内需求。