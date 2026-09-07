喀拉喀托火山灰致雅加达航班停飞，印尼航司每日或损失百万美元

若航班中断持续，潜在损失或将扩大，波及旅游业、投资和物流领域

周一（9月7日），旅客滞留在雅加达苏加诺-哈达国际机场。该国其他机场的容量和连通性均无法与该机场相比。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【雅加达讯】印尼国家航空承运人协会表示，由于喀拉喀托之子火山（Mount Anak Krakatau）喷发的火山灰导致包括雅加达苏加诺-哈达国际机场在内的主要机场被迫关闭，印尼航空公司每日面临高达190亿印尼盾（约合110万美元）的损失。

这项损失估算基于为雅加达和另一重要走廊楠榜（Lampung）服务的机场关闭所造成的影响，其中计入了航班取消造成的机票收入损失，以及燃油、飞机停泊和机组人员开销等导致的运营成本上升。

印尼国家航空承运人协会（Inaca）秘书长 Bayu Sutanto 表示，该估算还包括了对旅客的潜在赔偿和相关服务费用。

他在一份声明中说：“如果航班中断持续七天，潜在损失可能达到约700亿至1300亿印尼盾。”

自周六（9月5日）以来，此次中断已影响约2961架次航班和34.1万名乘客；周一，火山喷发产生的火山灰迫使该国七座机场关闭。

除苏加诺-哈达国际机场外，受影响的机场还包括同在雅加达的哈利姆·珀达纳库苏马国际机场，以及位于巽他海峡两侧的楠榜和西爪哇的机场。

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雅加达是印尼主要的政府、金融和企业活动中心，空中交通高度集中。因此，此次中断对高度依赖该城市连通性的外国投资者和商务旅客造成了重大影响。

雅加达-新加坡航线是全球最繁忙的国际航线之一。据 AirlineRatings 的数据显示，该航线去年每日有31个航班，计划座位数约460万个，位列全球第六繁忙的国际航线。

今年上半年，苏加诺-哈达国际机场共接待旅客2590万人次，飞机起降17万7724架次，其中包括1755万国内旅客和835万国际旅客。

约40%的国际航班集中在首都雅加达，连接亚洲、欧洲和美国的主要城市。

这意味着首都主要枢纽的任何中断，都可能迅速波及更广泛的航空网络。

对于本已在现金流紧张和燃料成本上涨中挣扎的航空公司而言，机场关闭无疑是雪上加霜，可能使其财务状况面临更大压力。

雅加达的独立航空分析师兼顾问 Gerry Soejatman 表示，印尼航空业在2026年一直面临艰难复苏，因此这次机场关闭可能会进一步拖累航空公司的业绩。

印尼为保护消费者购买力而对国内机票价格设置上限，但这使航空公司陷入两难：虽然票价上限让乘客能负担得起机票，但也限制了这些航空公司在燃料及其他运营成本上涨时提价的能力，从而压缩了其利润空间。

印尼交通部周一表示，火山活动和火山灰降落导致了机场关闭，关闭时间将延长至午夜，具体将根据对情况的持续监测而定。

喀拉喀托之子火山位于爪哇岛和苏门答腊岛之间的巽他海峡，自7月初以来一直处于活跃状态，并于周五晚间加剧喷发。

印尼气象、气候和地球物理局表示，已在约1万5000英尺和5万英尺的高空探测到火山灰，地质局也警告称，未来几天火山再度喷发的风险很高。

截至周一上午，雅加达、万丹、西爪哇和苏门答腊部分地区仍能检测到火山灰，车辆和住家地面都覆盖上了一层火山灰。

行业高管指出，如果机场关闭和航班中断持续，其影响可能从航空公司扩大到旅游业、商务差旅、物流和投资领域。

外界预测印尼今年的经济增长率约为5%，因此长期的中断可能会拖累经济活动，使保持增长势头变得更加困难。

城市与区域研究中心的区域经济学家 Erwin Octavianto 表示，巽他海峡是连接爪哇岛和苏门答腊岛之间生产中心、工业区和物流网络的战略走廊。该地区的中断可能会引发供应链的连锁反应，并增加经济成本。

喀拉喀托之子火山喷发后，飞机停放在雅加达附近坦格朗现已关闭的苏加诺-哈达国际机场。 图片来源：路透社

关键航空门户

此次航班中断正值印尼在境内连通和国际入境方面仍严重依赖这一关键航空门户之际。

航空专家兼印尼航空运输用户协会主席 Alvin Lie 表示，这种集中使得印尼航空系统在正常运营时效率很高，但在中断期间则显得脆弱。他补充说：“当雅加达受到影响时，影响会蔓延开来。”

与主要作为游客最终目的地的巴厘岛伍拉·赖国际机场不同，苏加诺-哈达国际机场扮演着至关重要的连接角色，是连接雅加达与印尼群岛各城市的门户和过境枢纽。

印尼统计局数据显示，去年印尼共有120万2917架次航班；全国近一半的航班交通以苏加诺-哈达国际机场为中转站，其次是巴厘岛的伍拉·赖国际机场。

备降机场能力有限

政府已指定备降机场来处理因火山灰而关闭的航班，包括爪哇岛的克塔贾蒂国际机场和日惹国际机场，以及阿迪苏吉普托机场、三宝垄的艾哈迈德·雅尼将军国际机场、梭罗的阿迪·苏马尔莫国际机场和泗水的朱安达国际机场。

但分析人士表示，将航班转移到这些备降机场可能具有挑战性，因为它们无法立即匹配苏加诺-哈达国际机场的容量和连通性。

Lie 指出，这些备用设施已接近满负荷运行，其中一些还存在基础设施限制。例如，三宝垄的艾哈迈德·雅尼将军国际机场主要用于处理窄体飞机，因此容纳更大型的宽体客机将是一大障碍。

他解释说：“此外，围绕国际交通也存在实际限制，包括移民处理和后续运输。”

多年来，印尼投入资金扩建和升级机场，希望将空中交通分散到传统门户之外。

全国各地新建和升级了多个国际机场，但其中一些设施的客流量和航班量尚未达到早期预期。

距离雅加达约200公里的克塔贾蒂国际机场是在总统 Joko Widodo 任内建造的一座耗资2.6万亿印尼盾的国际机场。它已被用来接收一些从雅加达分流的航班，包括运送朝圣归来的穆斯林乘客的航班。被分流至此的乘客需要额外乘坐巴士或火车才能到达首都。

该机场有直飞国际航班，包括新加坡 Scoot 运营的航班。去年，其旅客吞吐量不足7万人次。

Soejatman 表示，印尼仍需投资其他机场以扩大容量和连通性，但在雅加达关闭时，不能指望这些设施能迅速吸纳大量航班。

他补充说：“至少在正常情况下，增加飞往更多样化城市的航班，可以在发生此类中断时提供替代选择。”