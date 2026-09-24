印尼能源巨头Chandra Asri进军新加坡出行业务，寻求石化领域之外的多元化发展

收购怡和合发 (C&C) 将为其不断增长的能源、化工和基础设施平台增添汽车分销业务

位于印度尼西亚万丹省芝勒贡的氯碱和二氯乙烷工厂目前正由Chandra Asri集团开发。 图片来源：CHANDRA ASRI GROUP

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[雅加达] 印度尼西亚的Chandra Asri Pacific正寻求在传统石化业务之外实现多元化发展，并寄望于将新加坡作为其在东南亚地区进行更广泛扩张的跳板。

这家由印度尼西亚亿万富翁Prajogo Pangestu控股的雅加达上市公司，于8月通过其子公司CCHPL Holdings签署有条件协议，收购怡和合发 (Cycle & Carriage，简称C&C) 在新加坡和马来西亚的业务。该交易预计将于2027年2月28日前完成。

这项交易将为Chandra Asri通过一系列收购在新加坡建立的能源、化工和基础设施平台增添汽车分销业务。

该公司在回应《商业时报》的询问时表示，能源、化工和基础设施仍是集团的核心支柱，而出行业务则为区域增长提供了新的平台，并使其能够参与到不断发展的能源和交通生态系统中。

“出行业务是我们视为具有长期增长机遇的领域之一，”Chandra Asri的一位发言人表示。

“对怡和合发 (C&C) 的拟议收购将以一个成熟的汽车平台来完善我们的生态系统，该平台业务横跨新加坡和马来西亚的汽车分销、经销商、售后服务、租赁和商用车辆领域。”

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以新加坡为起点

随着Chandra Asri向新加坡的能源领域扩张，这座城市国家在其区域战略中的重要性日益凸显。

“鉴于我们已在新加坡建立能源和零售业务，这里是实现区域增长的理想平台，”该发言人表示。

通过其与大宗商品交易商Glencore成立的合资企业Aster Chemicals and Energy，Chandra Asri于2024年收购了Shell在新加坡的能源与化工园区，从而加强了其在炼油和石化领域的地位。

这些位于布孔岛 (Pulau Bukom) 和裕廊岛 (Jurong Island) 的资产包括一座日处理能力约为23.7万桶原油的炼油厂、一座年产能约为110万吨的乙烯裂解装置以及多种下游化工厂。

随后，Chandra Asri通过收购ExxonMobil在新加坡的Esso品牌加油站网络，将其业务扩展至该国的燃油零售市场。

该集团表示，随着出行业务的发展，Esso网络也可能为交叉销售和客户互动提供机会。

随着出行业务的发展，Esso网络也可能为交叉销售和客户互动提供机会。 图片来源：BT FILE

该公司表示，印度尼西亚仍将是集团的大本营，也是其业务和投资战略的关键支柱。

同时，该公司还表示，Chandra Asri将在建立其区域足迹的过程中，继续在东南亚各地探索机会，但未透露具体市场或潜在目标。

从石化到出行

收购怡和合发 (C&C) 的交易将为Chandra Asri以工业为主的投资组合增添了面向消费者的业务，使该集团得以涉足两个东南亚市场的汽车分销领域。

怡和合发 (C&C) 是新加坡和马来西亚一个规模可观的汽车平台，代理超过13个品牌，包括Mercedes-Benz、Mitsubishi和电动巴士制造商中通客车 (Zhongtong)。

2025年，该公司在新加坡售出约6500辆新乘用车，占据约12%的市场份额。

但由于新车和二手车销量下滑，其对怡和 (Jardine) 净利润的贡献在2026年上半年同比下降25%，从去年同期的1600万美元降至1200万美元。

尽管如此，Chandra Asri已将出行业务确定为潜在的盈利贡献者。

“具体到怡和合发 (C&C)，我们看到一个成熟且富有韧性的业务，并有机会提升运营表现、扩大客户基础、寻求交叉销售机会以及发展战略合作伙伴关系，”该公司表示。

来自雅加达券商Stockbit的分析师指出，此次收购将为Chandra Asri从一个成熟的运营业务中获得即时收益。

Stockbit估计，该集团包括Esso零售网络和怡和合发 (C&C) 在内的出行业务，每年可额外产生1.5亿至2亿美元的利润。

Stockbit表示，根据怡和合发 (C&C) 2025年4800万美元的净利润贡献计算，2.07亿美元的收购价意味着约4.3倍的市盈率；而根据2026年2400万美元的年化利润假设，市盈率约为8.6倍。

“我们评估认为，这笔交易具有价值增值效应，并对Chandra Asri产生积极影响，因为它能以相对便宜的估值，直接从一个运营中的业务带来额外的净利润，”Stockbit的分析师表示。

Chandra Asri今年上半年的净利润下降了77.5%至3.712亿美元，主要原因是去年收购Aster后确认了一笔廉价购买收益，导致基数较高。

该集团业务遍及印度尼西亚和新加坡，截至9月18日，其市值约为158万亿卢比（约合95亿美元）。

行业巨头

Chandra Asri成立于1992年，是印度尼西亚最大的综合石化生产商，业务涵盖烯烃、聚烯烃及相关产品，以及配套的基础设施和能源资产。

Barito Pacific创始人Prajogo Pangestu通过其在石化、能源、煤炭和可再生能源等领域的权益积累了财富。 图片来源：BARITO PACIFIC

该公司在2026年上半年财报电话会议上表示，未来五年将进行超过10亿美元的战略投资，这得益于期末约39亿美元的流动资金支持。

其在印度尼西亚的业务为集团向邻近行业和海外市场扩张提供了产业基础。

在亿万富翁Pangestu的领导下，公司的转型步伐加快，其旗下的Barito Pacific集团控股着Chandra Asri。

Pangestu的财富建立在石化、能源、煤炭和可再生能源等多个领域的权益之上。

他的财富随着其上市公司估值的飙升而急剧增长，尤其是Barito Renewables Energy和Petrindo Jaya Kreasi。

《福布斯》实时富豪榜显示，截至2026年9月，Pangestu的财富估值约为160亿美元，位列全球最富有的200人之列。

放眼印尼之外

在Chandra Asri进行扩张的同时，越来越多的印度尼西亚企业集团寻求在本国市场之外建立业务。

在澳大利亚，由Bakrie家族控制的矿业公司Bumi Resources正通过一系列收购向铜金领域扩张，其中包括9月份以7910万澳元（约合5620万美元）收购Loyal Metals。

针记集团 (Djarum Group)，由印度尼西亚最富有的Hartono家族所有，于2023年通过其设在新加坡的投资工具Evergreen Hill，以6.69亿美元收购了一家美国纸业公司。

雅加达投资公司Samuel Asset Management的董事长兼创始人Eunice Satyono表示，印度尼西亚企业集团的海外扩张反映了该国企业界的整体成熟。

“随着印度尼西亚公司规模越来越大、业务越来越成熟，它们正日益将目光投向国内市场以外，这不仅是为了寻求增长，也是为了建立区域能力并实现业务国际化，”她说。

“这有助于提升它们在海外的形象，吸引全球资本，并将它们定位为区域性企业，而不仅仅是专注于印度尼西亚本土市场的公司。”