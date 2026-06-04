印尼行业巨头持续增长，却为何纷纷被全球指数剔除

观察人士称，近期被剔除出基准指数反映了更广泛的可投资性担忧。

市场参与者警告称，被指数剔除的影响会迅速传导至资本流动和融资成本。 图片来源：路透社

【雅加达】印度尼西亚最大的几家上市公司正越来越多地被移出主要全球股票指数，这引发了外界担忧：尽管这个东南亚最大经济体诞生了一些区域内最具价值的公司，但其可投资性正不断下降。

SGMC Capital 财富管理高级合伙人 Mohit Mirpuri 指出，近期的剔除事件反映了对可投资性的更广泛担忧，而非企业增长乏力。

他表示：“问题不在于印尼是否在增长，而在于这种增长是否有足够的自由流通股、流动性、透明度和机构可投资性作为支撑。”