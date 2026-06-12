印尼市场与经济疲软，症结在于Prabowo的人格特质

这位善变的总统吓坏了商界，并安插退役军人掌管多家公司

作者认为，Prabowo需要向市场保证，掌控印尼经济制高点的将是企业家和专家，而非他的旧部亲信。 照片：路透社

印尼央行刚刚宣布紧急加息25个基点，这是连续第二次加息，使基准利率达到5.5%。此举颇为激进，意在表明如果市场未能恢复平稳，未来将采取更强硬的鹰派立场。

央行在一份书面声明中解释称，此次非周期性加息是由于印尼盾的贬值“超出预期”，并且是在西亚战事和全球动荡加剧的背景下，为稳定汇率而采取的进一步措施。DBS研究部表示，预计第二和第三季度之间还将加息50个基点，使基准利率升至6%。

这要归功于经验丰富的央行行长Perry Warjiyo的迅速反应。今年6月，印尼盾汇率创下新低，甚至比1997年至1999年亚洲金融危机时期的惨淡状况还要糟糕，兑美元汇率一度在18100区间的高位交易。股市也遭受了重创。

因此，尽管加息无疑会增加企业的借贷成本，但为了保护本国货币，此举在更广泛的利益面前是必要的。由于战争导致生产要素价格急剧上涨，以及来自中国的廉价制成品不断涌入，导致西爪哇及其他地区的产业空心化，这些企业本已处境艰难。

至少在最初，这一信息似乎起到了作用，美元兑印尼盾汇率一度跌至17931，低于18000的心理关口，之后在伊朗关闭霍尔木兹海峡后再度回升。

可以肯定的是，货币疲软并非印尼独有的问题，而是亚洲许多新兴市场的共同写照，包括曾经快速扩张的菲律宾、越南和印度。即便是韩国这样的亚洲发达经济体也未能幸免。然而，作为我们东南亚地区最大的经济体，印尼具有特殊的显著性。事实上，当本专栏在3月份警告印尼和印度“准备迎接冲击”时，我并未预料到印尼市场的恶化会如此迅速和严重。

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（印度也正遭受重创，不过其对孟买金融市场的全面影响，要到7月份各公司开始公布第二季度财报时才会显现。）

从表面上看，印尼似乎遭受了超出其基本面应有程度的惩罚。它的经济仍在以良好速度增长——例如，第一季度年化增长率高达5.61%，尽管这得益于前置的政府支出。尽管近期有所下降，印尼仍拥有充裕的外汇储备：目前约为1440亿美元（1850亿新元），低于2025年底的1565亿美元。

至于股市，很少有人怀疑部分下跌是由于投资者撤资，转而投向炙手可热的人工智能（AI）及芯片、数据中心等相关行业。MSCI新兴市场指数的前十大成分股如今几乎完全由台湾和韩国的芯片制造商以及中国科技巨头主导。对可能错失由SpaceX领衔的三大巨额首次公开募股所带来快速收益的焦虑症，也吸引了更多资金流向该领域，从而从新兴市场抽走了资金。

然而，印尼无疑比你能想到的任何其他大型新兴市场遭受了更大的冲击，人们开始质疑其中的原因。答案往往都指向了总统Prabowo Subianto的个人性格与偏好。

Prabowo搅乱局势

Prabowo性格多变、一点就着，倾向于宣布雄心勃勃的计划和不切实际的目标——例如到2029年实现8%的经济增长——并且似乎无法接受负面反馈，他的这些特质正笼罩着印尼的国运。

这给本已充满挑战的环境增添了更多难题。总统自己也承认，由于收入下降，印尼的中产阶级近年来一直在萎缩。

例如，印尼生产了全球一半的棕榈油，该行业由华裔商人主导。政府近期将该商品的出口集中到一家国有实体Danantara Sumberdaya Indonesia旗下的举动，可能出于好意：通过检查低价开票和海外利润留存来增加外汇流入。然而，在许多人看来，这一行为对印尼商界华裔的利益怀有明显的敌意。在买家和出口商提出担忧后，当局目前正在撤回这项有争议的提议，但损害可能已经造成。

“如果行业所有者想把钱转移出去，他们总能找到办法，”雅加达一位资深商界人士告诉我。“政府的动机也许是好的，但其行为传递出偏见的信号，影响了商业氛围。人们在私下议论，印尼军方一直对华人持怀疑态度，而Prabowo从未能摆脱他的军人心态。”

其他保护印尼盾的措施——例如，规定个人在没有发票、学费账单等证明文件的情况下，每月最多只能购买25000美元——反而暴露了政府对本国货币的紧张情绪。

这导致许多人认为最好在印尼盾进一步贬值前抛售，并购买强势货币以防万一。雅加达一位近期对印尼前景转为悲观的商人告诉我，他正在以允许的月度额度稳步买入美元，并预计在几个月内印尼盾储备完全用完后离开该国。

这些措施出台之前，已有一些动态持续影响着投资者情绪。备受尊敬的财政部长Sri Mulyani Indrawati于2025年9月离任，至今仍是人们心中挥之不去的坏印象。而Prabowo自2024年上任以来的许多举动表明，他决心让军队重回国家生活的核心。

退役军人正稳步占据各公司的关键职位。例如，执掌国家航空公司Garuda Indonesia的Glenny Kairupan就是一位退役将军，他接替了一位上任不到一年的首席执行官。现年77岁的Kairupan是Prabowo在印尼军事学院的同窗，并曾短暂担任陆军直升机飞行员。

同样，国有企业投资控股公司Danantara的现任高管，也与Prabowo的竞选团队关系密切，这是他集中权力的又一举措。中央银行理事会副行长Thomas Djiwandono是Prabowo的外甥，此前曾在他叔叔的内阁中担任财政部副部长。

与此同时，尽管Prabowo看起来身体尚可，但近几个月来关于他健康状况的猜测，以及一种漂浮不定、缺乏方向的感觉，都在增加。包括来自韩国、菲律宾和斯里兰卡的使节在内，约17名候任大使在等待数月后，才于本周向总统递交了国书。

经济亟需重启

所有这些都给亚细安最大的国家和经济体蒙上了一层阴影。除了对财政优先事项从硬基础设施转向民粹主义的担忧外，战争和货币危机更是使问题激化。因此，即便印尼的金融市场可能不像印度等其他亚洲大经济体那样能完全反映实体经济的状况，但印尼盾的急剧贬值无疑最终会对其造成损害。

首先是通货膨胀，这始终是一个政治敏感问题。从药品（约90%的活性药物成分依赖进口），到塑料颗粒和合成纤维等进口原材料成本的飙升（这加剧了西爪哇的裁员潮），货币疲软和西亚战争的后果带来的痛苦正在加剧。

诚然，政府已表现出正在就一些备受批评的问题采取行动，例如拖累国库的学校餐食计划。它已暂停了该计划的扩张，并将供餐频率减少到每周五次。本周，尽管政府保留了对最常用油品的津贴，但广受欢迎的未获津贴的燃油价格已经上调。

加息只是一个开始。但Prabowo需要做得更多。例如，他需要更仔细地审视正在扰乱国家财政的餐食计划，而不仅仅是改组负责该计划的高管。调整获得津贴的燃料价格以节制需求是必要的，这至少可以削减进口，缓解贸易平衡的压力。

最重要的是，他需要向市场保证，掌控印尼经济制高点的将是专家和企业家，而非他的旧部亲信。

如果能做到这一点，那么在几个月后，当涌向人工智能（AI）的投资浪潮退去时——这不可避免会发生——印尼将能更好地准备好收获回报。《海峡时报》