柔佛房产老牌企业KSL在市场繁荣中准备家族交接

Khoo氏家族年轻成员承担更重要角色，迎接今年至少38亿林吉特的项目发布

KSL的Khoo Lee Feng表示，“重要的不是你学什么，而是你如何学习”。 照片：KSL

亚洲家族企业帝国探秘：他们如何转型以抓住下一阶段的增长

[吉隆坡] 随着柔佛州房地产市场因投资者兴趣重燃、购房者需求增加以及新加坡外溢效应的推动而再度活跃，该州一家最知名的家族经营开发商也一直在为代际交接做准备。

此次交接的背景是，该公司在过去四十年间，从柔佛北部一个以榴莲闻名的地区的一间小办公室起步，发展成为一家在马来西亚交易所上市、市值近35亿林吉特（约11亿新元）的集团，业务范围涵盖城镇、购物中心和酒店。