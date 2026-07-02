马来西亚称，尽管总体规划发布推迟，柔佛-新加坡特别经济区项目仍在正轨

政府补充道，尽管计划推迟，投资和项目实施工作仍在继续

柔佛-新加坡特别经济区在2026年第一季度录得近55亿令吉的批准投资。 图片来源：TAN AI LENG, BT

【吉隆坡讯】马来西亚经济部已向投资者保证，尽管备受期待的总体规划发布有所推迟，柔佛-新加坡特别经济区（JS-SEZ）的进展仍稳步在正轨上。

该部表示，实施工作持续进行，并未减弱，投资者的兴趣依然浓厚。

在周四（7月2日）的一份声明中，经济部长 Akmal Nasrullah Mohd Nasir 表示，政府仍致力于将柔新经济特区打造为一项国家经济议程，将柔佛州定位为国家下一个增长引擎。

该部长表示，柔新经济特区总体规划的发布正在谨慎协调，以确保实施准备、政策协调以及马来西亚和新加坡之间的战略合作都已完全敲定。

该部表示：“作为一项重大的跨境举措，柔新经济特区总体规划的发布必须为投资者、执行机构及所有利益相关者提供清晰的实施参考。”

备受瞩目的柔新经济特区总体规划和投资蓝图原定于3月30日发布，但发布会在最后一刻被推迟，因为当局寻求在联邦机构间达成更广泛的共识，以确保该倡议的长期可行性。

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这两项宏观计划旨在将该区域打造为一个高增长中心，目标是到2030年为柔佛州创造2600亿令吉（约合637亿美元）的国内生产总值，并创造超过2万个高技能就业岗位。

尽管有所推迟，Akmal 强调，该经济特区的开发工作从未仅仅因为总体规划尚未发布而延迟。

他补充说：“恰恰相反，联邦政府与柔佛州政府及各执行机构一起，持续推动投资、发展基础设施、加强人才和能源生态系统、改善海关与移民流程，并增进跨境互联互通。”

第一季度录得55亿令吉投资

马来西亚经济部长 Akmal Nasrullah Mohd Nasir 强调，马来西亚政府从未在柔佛州的长远经济未来上妥协。 图片来源：TAN AI LENG, BT

Akmal 表示，最新的投资数据表明，市场对该经济区的信心依然强劲。

他说，柔新经济特区在2025年获得了约770亿令吉的批准投资，而累计批准投资中已有57%进入实施阶段。

该特区在2026年第一季度还录得近55亿令吉的批准投资。

从今年1月到5月，柔佛州马来西亚投资促进中心（IMFC-J）处理了285项投资咨询，已确认的潜在投资总额达741亿令吉。

Akmal 表示：“这些数据显示，投资者对柔新经济特区的信心依然强劲，并且柔新经济特区的效益正在转化为实际项目，而不仅仅是停留在蓝图阶段。”

该声明发布的背景是，市场对宏观计划延迟发布的猜测日益增多，这引发了市场对柔新经济特区开发可能受到干扰的担忧。

该部未提供修订后的发布时间表，但表示重点是确保该文件在具备坚实实施基础的情况下，于适当时机推出。

政府还强调了正在进行的深化与国际投资者和战略伙伴接触的努力。其中包括7月1日举行的柔新经济特区高管论坛，Akmal 出席了该论坛，此举彰显了马来西亚致力于加强与意大利及欧洲经济合作的努力。

Akmal 表示，马来西亚还与来自法国、德国、北欧国家、台湾和加拿大的代表团举行了会议，并会见了驻新加坡的35国外交代表，以推广该经济区内的投资机会。

例如，他指出，2026年美光-华侨银行柔新经济特区供应商活动已将来自韩国、日本和台湾的30家供应商带到柔佛，以探讨投资机会以及与本地公司的产业合作。

他补充说：“柔佛-新加坡快速过境系统（RTS）的启动准备工作也正按计划进行。”他同时指出，该铁路连接是支持该特别经济区长期发展的另一个关键组成部分。

Akmal 表示，这些进展表明，尽管没有正式发布的总体规划，柔新经济特区的实施工作仍在持续稳步推进。

他强调，政府从未在柔佛州的长远经济未来上妥协。

Akmal 说：“我们现在的重点是确保柔新经济特区总体规划在适当时机发布，并拥有坚实的实施基础，能够为柔佛州人民带来持久的利益，吸引更多高质量的投资，并将柔佛州定位为领先的区域经济和投资中心。”