2026年上半年马来西亚IPO市场领跑东南亚，新加坡位居第二

2026年上半年，东南亚地区共有47宗首次公开募股，募集资金超过30.7亿美元。

马来西亚的上市活动筹集了13亿美元，而新加坡则筹集了8.68亿美元。 照片：商业时报资料图

（新加坡讯）德勤（Deloitte）于7月13日发布的一份报告显示，马来西亚在2026年上半年以36宗上市活动成为东南亚最大的首次公开募股（IPO）市场，而新加坡则以五宗首次亮相紧随其后。

马来西亚的上市活动筹集了13亿美元，而新加坡则筹集了8.68亿美元。

对新加坡而言，这仍算是一个进步，因为在2025年上半年，新加坡仅有一宗IPO。

在新加坡金融管理局和新加坡交易所（SGX）于2025年努力提振流动性和激发投资者兴趣之后，新加坡的资本市场已出现复苏迹象。

2025年2月，新加坡中央银行推出了“股市发展计划”，这是一项价值65亿新元的举措，旨在促进投资者对大盘股以外股票的参与。

德勤的报告指出，新加坡的表现反映了投资者信心的增长以及对近期市场改革的强力支持。

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总体而言，2026年上半年东南亚地区共有47宗IPO，募集资金超过30.7亿美元。

尽管2025年上半年有53宗IPO，但募集资金总额仅为14.1亿美元。

德勤的报告强调，尽管整体IPO数量有所放缓，但东南亚IPO市场依然坚韧，并持续吸引更大规模、更高质量的上市活动。

报告指出，市场显示出向更大规模交易的重大转变。

与2025年上半年相比，2026年的IPO募集资金增长了117%，平均IPO交易规模从2600万美元增至6500万美元，增幅约为2.5倍。

德勤的报告补充道：“这反映了质量优先于数量的持续趋势，因为投资者更关注规模更大、实力更强、更成熟的发行人。”

东南亚的上市表现得益于三宗重磅IPO，每宗募集资金均超过5亿美元。

它们分别是新加坡的UI Boustead房地产投资信托、马来西亚的Sunway Healthcare Holdings以及越南的Dien May Xanh Investment。

这些上市活动共同贡献了约89.3亿美元的市值。

在2025年上半年，没有一宗IPO的募集资金超过5亿美元。

展望2026年下半年，德勤的报告称，在强大的发行人储备、投资者情绪改善以及利率环境放宽的支持下，东南亚IPO市场预计将保持健康发展。

德勤东南亚资本市场服务主管Tay Hwee Ling表示：“虽然整体上市数量可能保持选择性，但市场预计将继续青睐数量更少但规模更大、质量更高的交易。”

她补充说，马来西亚有望维持其强劲的IPO势头，而新加坡应会继续吸引大规模的机构上市。

但Tay Hwee Ling警告称，全球宏观经济的不确定性，以及投资者对估值和上市后表现日益严格的审查，可能会继续影响IPO发行的时机和成功。

她表示：“尽管如此，基本面强劲、增长战略清晰且定价合理的公司预计将继续吸引投资者的兴趣。”

报告还指出，新加坡已与纳斯达克（Nasdaq）建立了里程碑式的合伙业务，共同开发一个全球上市板，允许公司在新加坡交易所和美国股市实现双重上市。

上市规则和流程将实现统一，因此公司只需准备一套发售文件，即可同时在新加坡交易所和纳斯达克上市，从而更易于在两个市场筹集资本。

希望在全球上市板上市的公司，预计需要满足20亿新元的最低市值门槛，符合在新加坡的募资要求，并遵守零售配售规则。

这是为了确保公司在两个市场的上市拥有充足的流动性，并允许新加坡投资者参与这些上市活动。

今年3月，纳斯达克副主席Bob McCooey曾表示，双重上市的机会吸引了该交易所主要行业的公司的兴趣，包括金融与金融科技、工业、消费、科技和医疗保健。海峡时报