马来西亚Big Caring拟在IPO前收购YMS，以拓展新加坡市场

这家药剂业巨头计划在进行80亿林吉特上市前，收购一家新加坡医疗零售商

马来西亚最大的连锁零售药房已发布其首次公开募股招股说明书。 图片来源：BIG CARING GROUP

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【吉隆坡讯】马来西亚最大的零售药房运营商 Big Caring Group 正计划通过一项待完成的收购案进军新加坡市场，与此同时，该公司正准备进行首次公开募股 (IPO)，其估值可能达到80亿林吉特 (约合19亿美元)。

其招股说明书显示，Big Caring 近期签署了一项协议，将收购总部位于新加坡的医疗用品批发和零售商 Yeap Medical Supplies (YMS) 96%的股份。

YMS总部位于义顺，是一家成熟的分销商和服务提供商，专注于老年护理、医疗设备和家庭护理设备领域。该公司通过其零售部门 Pharmex Healthcare 在新加坡经营着七家门店。

该公司由 Richard Yeap 于1983年创立，最初为 Pharmex Healthcare。后来，他的儿子 Victor Yeap 接管了业务，并于2000年12月正式注册成立YMS公司，旨在推动其批发业务的扩张。

Big Caring 集团董事经理兼首席执行官 Lee Meng Chuan 表示，集团相信，这项交易一旦完成，将使公司能够“更迅速地扩展到新加坡”。

他补充说：“我们仍在为此努力，一旦一切敲定，我们将发布公告。”

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在周四 (10月29日) 招股说明书发布会后的媒体吹风会上，Lee 表示，海外机遇并不仅限于经营零售门店。

该集团也在为其制造业产业群业务寻求海外商机，并寻找在海外分销和销售其自有品牌产品的机会。

此次潜在的扩张正值 Big Caring 准备于11月19日在马来西亚交易所主板上市之际，其零售申购价为每股1.08林吉特。

今年第二大IPO

Maybank 环球银行集团首席执行官 John Chong 表示，按募资额计算，这将是马来西亚今年迄今为止规模第二大的首次公开募股。

此次IPO规模仅次于 Sunway Healthcare Holdings，后者于今年3月在马来西亚交易所上市，当时市值约为167亿林吉特。

Big Caring 的IPO计划发行最多18.8亿股，占其扩大后股本的25.5%。在行使任何超额配售权之前，预计将筹集约20.3亿林吉特。

其中，公司将通过发行5.905亿股新股获得6.378亿林吉特。其余收益将归献售最多12.9亿股现有股票的售股股东所有，这部分占此次发行的近69%。

最终零售价将定为1.08林吉特与通过簿记建档确定的机构发行价之间的较低者。

本次IPO已获得19位基石投资者，包括国际金融公司、Fidelity 和 JP Morgan Asset Management。他们已承诺认购6.655亿股，相当于机构发售部分的96.2%。

Big Caring 计划将新筹资金中的5.707亿林吉特 (近90%) 用于偿还银行贷款。另有3000万林吉特将用于建设一个新的分销中心，而3710万林吉特将用于支付上市费用。

其首席财务官 Chin Shin Yi 预计，根据公司2026财年4.6%的平均借贷成本计算，此次债务偿还将每年节省2630万林吉特的利息。

M+Global 研究主管 Loui Low 认为，该集团的债务偿还计划是一项战略利好，将有助于强化其资产负债表并降低利息成本。

根据他的初步估计，节省的利息有可能使年度盈利提升约10%，具体取决于偿还时间和最终的融资成本。

他补充说：“19位基石投资者的参与也表明机构投资者对此次发行有浓厚的兴趣。”

扩张计划

Big Caring 是马来西亚最大的连锁零售药房，在全国拥有超过600家门店。 图片来源：CARING PHARMACY/ FACEBOOK

该集团计划在未来三到五年内每年开设40至50家门店。Lee 指出，从过往经验来看，新门店通常在一年内实现息税折旧及摊销前利润 (Ebitda) 的盈亏平衡，投资回收期为两到三年。

他补充说：“我们将继续严格地进行收购，以加强我们的网络和能力。”

该公司也看到了在吉隆坡和柔佛等成熟市场的进一步机会，并将根据当地需求选择门店位置和品牌。

截至9月底，Big Caring 在全国共经营668家门店，旗下品牌包括 Big Pharmacy、Caring Pharmacy、Georgetown Pharmacy 以及 Your Physio Therapy and Rehab Centre。

Lee 指出，新的分销中心将建在其位于雪兰莪州武吉拉惹的现有设施附近，但具体位置尚未确定。截至9月底，现有中心的运营负荷率为80.2%。

根据 Frost & Sullivan 的2025年研究，按收入计算，Big Caring 占据了马来西亚零售药房市场约四分之一的份额。

在截至2026年6月30日的财年中，其收入增长了17.9%，达到40亿林吉特，而归属于股东的利润则增长了56.7%，达到1.916亿林吉特。

毛利率从24.8%扩大至30.1%，归属利润率从3.6%提高到4.8%。

招股说明书显示，零售业务贡献了总收入的92.9%，其余部分来自医疗保健、制药和日用商品。

Tradeview Capital 投资组合经理 Neoh Jia Man 表示：“以预计的2027财年25.6倍的远期市盈率 (P/E) 来看，考虑到该集团的规模经济和市场定位，其估值是合理的。”

但他警告称，影响消费相关股票的更广泛市场逆风可能会抑制其上市首日的表现。

该集团的目标是派发高达归属利润50%的股息，但管理层表示，收购机会可能会导致派息率降低，具体取决于现金流状况。