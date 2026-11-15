马来西亚国阵及其盟友国盟宣布在马六甲州选举中获胜，对首相安华造成打击

安华领导的希盟赢得四个席位，比其在2021年上届选举中赢得的席位少一个。

11月14日，国民阵线马六甲总部的巨型屏幕显示，该联盟及其盟友在28个竞选席位中领先24席。 图片来源：海峡时报

【马六甲】国民阵线 (BN) 及其盟友国民联盟 (PN) 于11月14日宣布在马六甲州选举中获胜，这给首相 Anwar Ibrahim 领导的希望联盟 (PH) 带来了又一次选举挫折。

在马六甲计票过程结束后举行的新闻发布会上，国阵主席 Zahid Hamidi 在人群的欢呼声中宣布了这一消息。

“凭借这一结果，国民阵线和国民联盟将组建下一届马六甲州政府，”Zahid 说道。他同时也是马来西亚副首相和巫统 (Umno) 主席。巫统是国阵联盟中的领导政党。

国阵和国盟在竞选的28个席位中赢得24席，希盟赢得四席，比其在2021年上届选举中赢得的席位少一席。

此次胜利宣言是根据选举委员会 (EC) 的计票结果做出的，而官方选举结果预计在午夜前后公布。

国民阵线主席 Zahid Hamidi（右七）于11月14日出席新闻发布会。 图片来源：AB RAUF YUSOH/FACEBOOK

在武吉峇汝 (Bukit Baru)，希盟主要行动中心笼罩着沉重的气氛，不到50名支持者聚集在一起，观看马六甲希盟主席 Adly Zahari 向国阵承认败选。

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Adly 在当地举行的新闻发布会上表示：“希盟接受这一结果，并尊重马六甲人民给予的授权。”

“希盟也认为这是一种民主责任，将以此为契机进一步改进我们的工作。”

曾于2018年至2020年间担任马六甲首席部长的 Adly，在武吉卡迪 (Bukit Katil) 选区败给了国盟首次参选的候选人 Muhammad Ridzuan Mohd Sarif。

马六甲是马来西亚第三个在2026年举行选举的州属。

根据选举委员会的数据，该州687,697名登记选民中，超过70.1%的人投了票。这一投票率超过了2021年马六甲州选举中65.9%的记录。

根据 ElectionData.my 对投票率的分析，78%的马来族选民参与了投票，而华族和印族选民的投票率分别为58.8%和58%。

Ilham Centre 此前预测，国阵及其国盟盟友可能横扫28个竞选席位中的24席，从而获得三分之二的多数优势。

这家独立研究与民调智库机构在11月13日发布的报告中称：“国阵-国盟的蓝色浪潮在马六甲选举中占据主导地位，对希盟形成了显著优势。”

自2021年起由国阵控制的马六甲州议会（共28个席位）于9月23日解散，为该州第16届选举铺平了道路。

11月14日，在马六甲武吉卡迪 (Bukit Katil) 的 Dato Demang Hussin 学校，警察在一个投票站入口处守卫。 图片来源：海峡时报

继分别在7月和8月的柔佛州和森美兰州选举中大获全胜后，国阵被普遍看好将继续掌控马六甲。2021年，国阵在该州赢得了21个席位。

希盟在柔佛州遭受重创，仅赢得八个席位，少于上届选举的12席。然而，森美兰州的选举结果更令人意外，希盟失去了对该州的控制权，仅赢得11个席位，低于此前的17席。

在2021年的选举中，希盟在马六甲赢得了五个席位。而这一次，它在28个席位中竞选了24席。

在11月13日竞选活动的最后一天，马六甲看守首席部长 Ab Rauf Yusoh 承认，为期两周的竞选活动并不轻松，尽管挑战性比以往的选举要小。

“但我们不会轻视每一位为赢得人民信任而共同努力的人所扮演的角色，”Ab Rauf 在马六甲中部一家工厂的开幕仪式后说道。

国阵的竞选活动一直因废弃的大型项目而饱受审视，同时，声名狼藉的前首相 Najib Razak 在投票前几天从监狱转为居家软禁一事也再度引发争议。

Najib 最初因腐败被判12年监禁，其刑期在2024年被减半至六年。今年9月，他获得了有条件的皇家特赦，允许他在支付5000万林吉特（约合1220万美元）罚款后，在家中服完剩余刑期。

国阵的竞选活动一直因废弃的大型项目而饱受审视，同时，声名狼藉的前首相 Najib Razak 在投票前几天从监狱转为居家软禁一事也再度引发争议。 图片来源：EPA

作为国阵的主要政党，巫统在党内发起筹款活动后，于11月6日为 Najib 支付了罚款，为其转为居家软禁扫清了障碍。

此举为希盟提供了新的“弹药”，该联盟一直试图将腐败和政治诚信作为其竞选活动的核心主题。

Anwar 在没有点名 Najib 的情况下，敦促亚逸摩力 (Ayer Molek) 的选民反思19世纪爪哇诗人 Ronggowarsito 的话，这位诗人曾警告过一个“疯狂时代”的到来。

这位首相说：“这个时代变得多么疯狂，诚实的人受到侮辱和诽谤，而腐败分子却受到赞扬和美化。”

Anwar 此前曾批评国阵领导人利用竞选舞台攻击他所领导的联邦政府，并提醒他们，他的内阁中也有来自国阵的部长。

他在11月5日表示：“他们攻击政府，但政府里却有他们的副首相和其他部长。” 海峡时报