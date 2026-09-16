随着马来西亚芯片目标演变为多州模式，它是否正在超越槟城？

INSIDE ASEAN: MALAYSIA

从吉打州的制造业产业群到雪兰莪州的设计，多州“竞合”模式正在推动该国的科技时代

Intel马来西亚的槟城工厂。多州协同的半导体发展正在推动马来西亚在先进封装和集成电路设计方面的宏伟目标。 图片来源：INTEL MALAYSIA

[吉隆坡] 2020年，当全球领先的先进电路板和集成电路（IC）基板制造商之一AT&S考虑在马来西亚建设其下一代基板工厂时，槟城似乎是理所当然的选择。

但只有一个障碍：找到一块足够大的地皮。

这家奥地利电子制造商最终越过州界，选择了约40公里外的居林，在那里获得了所需的地皮、基础设施和公用事业，建立了一家工厂，如今为AMD的高性能计算产品生产IC基板。