马来西亚重返F1：一次低成本的二次机会，或将提振新加坡

纠正“错误”的机遇，或为马来西亚大奖赛永久回归敞开大门

1999年至2017年，马来西亚曾是F1的常驻分站赛点，但在新加坡于2008年首次办赛后，因成本高昂和回报有限而退出。 图片来源：SHIKHAR GUPTA, 《商业时报》

[新加坡] 业界分析师表示，本周末一级方程式（F1）赛事在马来西亚的一次性回归，不仅是为永久回归所做的“彩排”，也可能对邻国新加坡带来提振。此次马来西亚是作为巴林大奖赛易地举办的替补主办国。

雪邦赛道取代巴林成为办赛地点是在7月份宣布的，此前中东地区持续的敌对冲突迫使该赛事易地举办。

丰隆投资银行表示，此举将给这个海湾国家带来约1亿美元的经济损失，而马来西亚预计将净赚高达13亿林吉特（约合3.185亿美元）。

1999年至2017年，马来西亚曾是F1的常驻分站赛点，但在新加坡于2008年首次办赛后，因成本高昂和回报有限而退出。

此后，行业格局发生了变化。从2017年到2025年，F1的年度电视总收视率增长了30.7%，同时Netflix的纪录片系列《一级方程式：极速求生》(Formula 1: Drive to Survive)也取得了主流成功。

巴黎里昂商学院亚欧体育教授 Simon Chadwick 博士表示，F1已转向体验经济，其成功需要“魅力造景”（glamscaping）——即利用音乐、时尚和生活服务产业群来吸引Z世代车迷，这些车迷除了追求赛车速度，还希望获得“社交媒体时刻”。

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马来西亚大奖赛将于周五（10月2日）至周日举行，而新加坡的夜间赛则在10月9日至11日举行。

一次成功的试办可能会提升雪邦赛道在日益拥挤的24场分站赛赛历中的地位。雪邦国际赛道首席执行官 Azhan Shafriman Hanif 此前曾称放弃办赛是一个“错误”，并指出退出的时机恰好在该项运动的繁荣期到来之前。

这次机会让马来西亚花费了约1600万林吉特将赛道升级至F1标准，而历史上每年的主办费超过3亿林吉特。这给了雪邦一个低风险的展示机会，以重新赢得政府和F1的信任。

提振新加坡

如果马来西亚确实永久回归，可能会提振新加坡的赛事、该城市的旅游人数以及航空和酒店等相关产业。

对观众分流的担忧在很大程度上是没有根据的。Chadwick 博士补充说，虽然在地理位置相近的地方增加一个更便宜的赛站理论上可能威胁到新加坡的观众人数，但任何流失的客流都可能是“微不足道的”。

新加坡国立大学（国大）商学院市场营销系高级讲师 Samer Elhajjar 博士指出，这两场比赛提供了截然不同的价值主张，针对的是不同的消费群体。

体育娱乐营销机构 MKTG 的F1业务负责人 William Saunders 也表达了同样的看法，他指出，这两项赛事可以共存，因为它们提供了“非常不同的外观和感觉”。

他将新加坡成熟的市中心夜间赛与马来西亚传统的日间公路赛道进行了对比。

由于它们是不同的赛事定位，两场比赛可以相互创造价值，而不是相互蚕食。Chadwick 博士指出，这种潜在的区域捆绑可以被描述为“东南亚公司”式的双赛连办。

Saunders 补充道：“当新加坡首次加入赛历时，它可能还在提防着马来西亚，当时后者是‘丛林中已经站稳脚跟的猛兽’。”二十年后，这种动态已经逆转，新加坡的地位稳固。

他表示，将这两场比赛组合在一起，也推动了F1赛历区域化的努力，使新加坡进入一个“区域赛程”，而不是在秋季孤立存在。

Elhajjar 博士认为，背靠背的赛程安排创造了一种“一次出行”的现象。

他说：“他们可能不是在争夺同一批车迷……而是一起在发展这个地区，”国际游客会将这两项赛事视为一个单一的东南亚行程。

这种扩大的足迹将消费分散到长堤两岸。虽然新加坡的酒店和交通行业将受益，但经济影响远不止于旅游业这些主要领域。

支付平台 Adyen 的数据显示，在新加坡2025年比赛周期间，海外游客贡献了该时期酒店收入的76%。与2025年下半年的普通一周相比，这推动了酒店收入激增24%。

比赛周末期间，零售额跃升了27%，其中国际时尚购物者的平均交易额比本地买家高出183%，而餐饮收入则飙升了高达31%。

Shopee 和 Lazada 等电商平台上的本地企业家，以及金融和医疗保健行业，都处于有利位置，可以从增加的区域客流中获利。

马来西亚能成功吗？

F1的统计数据显示，由于成本高昂，车迷通常每年只观看一场比赛。 图片来源：路透社

赛车运动营销咨询公司 EDJ Motorsport 的创始人 Matthew Marsh 表示，马来西亚在2017年退出，源于其错误地从“效果营销”的角度看待这场比赛。

这位前耐力赛车手说，期望门票销售能覆盖每年估计8000万至1亿美元的主办成本，忽视了F1作为提升国家知名度的“品牌营销”平台的价值——新加坡掌握了这一策略，并未指望赛事本身能实现收支平衡。

为了维持永久性的双赛连办，马来西亚必须使其消费者体验现代化。尽管靠近机场，雪邦赛道在历史上一直受到交通瓶颈和基础设施不足的困扰。

Marsh 补充说，现代F1场馆需要无缝衔接的公共交通和一致的基本设施，例如高质量的无线网络和空调，而这些都是雪邦以前所缺乏的。

商业障碍依然存在。

Saunders 警告说，F1自己的统计数据显示，由于成本高昂，车迷通常每年只观看一场比赛；即使是在欧洲的双赛连办中，车迷也很少连续观赛。

不断上涨的门票、机票和酒店价格也正在将现场观赛转变为一种“中产阶级的追求”。

Chadwick 博士指出，再加上欧洲人不愿意飞越中东空域，马来西亚很可能吸引的是区域性而非全球性的观众。

企业赞助分流是另一个风险。Saunders 表示，品牌的活动预算有限，一场永久性的马来西亚大奖赛可能会迫使赞助商在吉隆坡和新加坡之间做出选择。

Marsh 补充说，赞助商可能会因为新加坡更高的企业利润率和全球知名度而更青睐它。

像渣打银行 (Standard Chartered) 这样的主要参与者将新加坡作为其关键枢纽，它们可能只会在马来西亚大奖赛被安排在赛历的另一端时——比如三月份的档期——才会赞助，以避免重复区域营销支出。

最后，马来西亚还必须抵御其区域竞争对手。泰国内阁在2025年批准了一项400亿泰铢（12亿美元）的申办计划，以争取在2028年举办曼谷大奖赛。

对此，Chadwick 博士认为，马来西亚仍具有一定优势。他说，虽然泰国拥有更大的市场体量，但凭借其悠久的F1历史，马来西亚在“故事性和真实性”方面保持着竞争优势。

马来西亚的成功试办可能预示着全球F1战略的更广泛转变。雪邦的永久回归很可能会以牺牲传统欧洲场馆为代价，从而加速F1向高增长赛道的重心转移。

Chadwick 博士补充说，欧洲的比赛越来越难以实现像中东或美洲那样的投资回报。

因此，如果马来西亚在今年10月举办一场盈利且高参与度的赛事，就可能为F1进一步向东南亚扩张打开大门，将传统的欧洲赛道甩在身后。

巴林内政部称，穆哈拉格的一栋居民楼被一架伊朗无人机击中。由于中东地区的持续战斗，巴林能否在3月主办2027赛季揭幕战存在疑问。 图片来源：路透社

尽管如此，Marsh 对雪邦能否获得永久席位持高度怀疑态度。

他表示，今年的比赛本质上是巴林帮F1填补赛历空缺的一个人情，而不是一次真正的公开试办。由于24场比赛的赛历已经达到上限，且约有五个主办国愿意支付全价，马来西亚将面临其先前认为不可行的主办费用。

但 Chadwick 博士表示，其中的利害关系远不止于2026年的赛历。虽然巴林已正式恢复为明年3月的赛季揭幕战主办地，但不断升级的中东敌对冲突使该赛程的可行性受到合理质疑。

如果冲突持续到明年春天，F1将再次需要一个可靠的替代者来承办其赛季初的赛事。

Saunders 表示，今年10月成功举办的马来西亚大奖赛可以使雪邦在应对任何2027年赛事取消时处于优先位置，从而有效地将这次一次性替补转变为一个常规的应急方案。

Elhajjar 博士说，如果马来西亚想永久重返F1赛历，就必须利用这次意外的试办机会，向F1、企业赞助商及其本国公民证明，它有能力承办全球性的大型活动。

他说：“这是一个‘你可以再次信任我，我又是可靠的了’的问题。”“他们绝不能错失这次机会。”