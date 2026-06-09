马来西亚政府关联基金将通过“MY Value Up”计划投资相关公司

国家养老基金和投资管理公司将支持优先考虑治理和价值创造的公司

周二，在吉隆坡举行的“MY Value Up”计划指南发布会上，出席嘉宾包括（左二）证券委员会执行主席 Mohammad Faiz Azmi、（左四）副总理 Ahmad Zahid Hamidi 以及（最右）马来西亚交易所首席执行官 Fad’l Mohamed。 图片来源：INVEST MALAYSIA

【吉隆坡讯】马来西亚副总理 Ahmad Zahid Hamidi 表示，政府关联基金将通过“MY Value Up”倡议，将资金投向那些展现出更强治理能力和价值创造能力的公司。

周二（6月9日），他在“MY Value Up”计划指南和“投资马来西亚2026”的发布会上表示，此举旨在提升企业标准并改善国家资本市场的质量。

参与该计划的政府关联基金包括国家支持的养老基金——雇员公积金局和退休基金局，以及国有投资管理公司国民投资机构（Permodalan Nasional）。

“MY Value Up”计划于今年三月启动，旨在强化该国顶尖88家上市公司的价值创造论述，这些公司合计占马来西亚交易所总市值的约80%。

作为《2026至2030年资本市场总体规划》的一部分，该计划旨在推动上市公司阐明并实现其中长期的价值创造议程，以吸引国内外投资者。

Zahid 表示：“这项（倡议）将确保那些采纳更强治理、更优资本配置和更高透明度标准的公司，不仅能获得市场的认可，也能得到国家最大机构投资者的认可。”

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然而，具体的配置目标和机制尚未披露。相关细节将由各机构另行公布。

提振马来西亚资本市场

他形容此举是一个重要信号，表明马来西亚希望打造一个“不仅规模更大，而且质量更优”的资本市场，一个能够回报纪律、问责制和可持续价值创造的市场。

在瞬息万变的全球投资格局下，决策者正寻求深化资本市场在支持马来西亚下一阶段经济增长中的作用，而这项宣布正是在此背景下发布的。

Zahid 表示，尽管投资流入依然重要，但未来的增长将日益依赖于如何有效地动员资本并将其引导至生产性行业。

他表示：“我们的资本市场不再仅仅是一个融资平台，而是国家的增长引擎。”他指出，马来西亚资本市场已成为该国关键的经济优势之一，其规模在2025年达到4.3万亿令吉（1.4万亿新元）。去年，市场共筹集资金1877亿令吉，有60家公司通过首次公开募股（IPO）上市。

证券委员会执行主席 Mohammad Faiz Azmi 表示，马来西亚并非一个糟糕的市场，但他指出，在1100家上市公司中，只有约200家公司的股本回报率（ROE）超过8%。

他在另一个小组讨论中对听众表示：“在过去十年中，市场总市值从约20亿令吉增至4.3万亿令吉（2025年数据），而国内生产总值的增幅则要大得多。我们在研究这个问题时，发现了一些令人意外的差距。”

他表示，在所评估的顶尖88家上市公司中，有六家没有设立投资者关系部门，四家则完全没有分析师覆盖。

他表示：“这表明问题不仅在于业绩表现，公司也需要更好地传达其价值主张。”

马来西亚交易所首席执行官 Fad’l Mohamed 在其开幕致辞中表示，该倡议推出的时机，正值马来西亚在全球贸易、技术和资本流动不断变化的背景下，寻求更好地宣传其投资优势。

他表示，尽管马来西亚通常被视为一个由国内消费、银行业和医疗保健领域支撑的防御性市场，但该国也提供了投资于半导体、先进制造业和数字基础设施等快速增长行业的机会。

他说道：“马来西亚在同一个投资目的地中，同时提供了稳定性和上行潜力。”

他指出，2025年，电气和电子产品占马来西亚出口总额的44%，达到7116亿令吉；集成电路出口同比增长24%，这凸显了该国在全球技术供应链中日益重要的作用。

Fad’l 表示，仅有强劲的企业业绩可能不足以吸引投资者的兴趣，上市公司应更清晰地阐述其价值创造战略。

他表示：“马来西亚并非处于被严重低估的起点。然而，要获得公平的市场认可，所需的不仅仅是财务表现。”