马尼拉1135亿美元预算之争成为财政纪律的考验
最高法院的裁决迫使政府重新评估国会的支出权力
- 分析师警告称，公共基础设施支出疲软可能会拖累中期增长。 图片来源：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【马尼拉讯】菲律宾最高法院的一项裁决限制了国会扩大总统 Ferdinand Marcos Jr 支出请求的权力。在此背景下，拟议的7.2万亿比索（1135亿美元）2027年国家预算案已成为对财政纪律的一次考验。长期以来，预算案中不透明的立法增补内容一直备受诟病。
众议院于10月12日批准其版本后，该支出计划现已提交至参议院。
全体辩论计划于11月23日开始，这为修订可能引发新一轮宪法挑战的条款留下的时间窗口非常紧迫。
周二（10月20日），最高法院裁定，国会不得提高总统建议的总拨款额，其中包括计划内支出和非计划内“备用”资金。
该裁决宣布，2024年和2025年的《总拨款法》因超出拨款上限而违宪。裁决还宣布管辖非计划内资金发放的2026年关键条款无效。
该裁决宣告2024年预算中4495亿比索的非计划内拨款增额，以及2025年预算中向公共工程与公路部特别道路基金增加的179.9亿比索拨款无效。
尽管法院并未宣布非计划内拨款本身违宪，但它裁定，这类拨款必须保持为范围狭窄的应急拨款，避免整笔划拨，包含明确的优先事项和保障措施，并与国家财政计划保持一致。
由于该裁决尚未最终生效和可执行，政府已表示将寻求澄清和部分复议。
副总检察长办公室必须在11月4日之前提交其动议。
外国融资项目面临的风险
议员们认为，2027年预算提案中关于备用资金和拨款调整的条款，必须以最高法院的标准进行检验。
参议院财政委员会主席 JV Ejercito 估计，众议院从 Marcos 提议的《国家支出计划》中重新调整了约2060亿比索的拨款。
他还指出，外国援助项目的资金减少了1300亿比索，交通运输资金另外减少了404亿比索。交通资金的削减包括马尼拉大都会地铁的197亿比索和南北通勤铁路的150亿比索。
Ejercito 警告说，削减旗舰项目的资金可能导致项目实施延迟、增加借贷成本、触发承诺费，并使政府面临贷款协议下的罚款风险。
其中的利害关系不仅限于马尼拉。
菲律宾的许多交通、防洪和能源项目都依赖于日本的官方发展援助、亚洲开发银行的贷款以及其他优惠性或混合融资。
该国在主权前景减弱的同时，正寻求维持公共投资。
惠誉评级 (Fitch Ratings) 给予该国“BBB”评级，前景为“负面”。在8月20日的一份评估中，惠誉在众议院修订和最高法院裁决之前指出，该预算案预示着“财政整顿步伐将适度放缓”，因为增长疲软使削减赤字变得更加复杂。
惠誉警告称，公共基础设施支出疲软可能会拖累中期增长，但同时指出，治理改革可以提高支出效率，并保留基础设施投资带来的一部分经济动力。
2027年预算案的目标赤字占国内生产总值的5.1%，高于政府先前中期财政框架下4.8%的目标。
与此同时，穆迪 (Moody’s) 维持了对菲律宾的投资级评级，但指出了其债务负担能力减弱和制度性制约等问题。
社会支出面临压力
经济学家们也在质疑这些拨款调整是否有助于长期增长。
研究机构 Ibon Foundation 的执行董事 Jose Enrique Africa 表示，2027年的预算“不足以满足该国最紧迫的社会和经济需求”。
预算与管理部坚持认为，该提案在优先考虑教育、卫生、社会保障、粮食安全、基础设施和抗灾能力的同时，也符合财政责任原则。
然而，Africa 表示，1643亿比索的利息支付增额占了预算4070亿比索同比增幅的约40%，从而挤压了投资和社会服务的空间。
政治日程表加剧了这些担忧。经济学家、前财政部副部长 Cielo Magno 将该预算提案描述为“选举预算”。她指出，尽管2028年的全国大选尚未开始，但竞选活动届时已将在2027年展开。
宪法律师 Dan Gatmaytan 指出，对过去违宪条款的问责可能很困难，因为最高法院裁决的实际效果将取决于其执行情况。
他说道：“当您将为某一目的划拨的资金用于其他用途时，就构成了技术性渎职。但这里发生的情况并非如此。他们仍处于拨款过程中。”
众议员 Antonio Tinio 是对当前形式的2027年预算案投下反对票的13名议员之一。他已呼吁众议院撤回该提案，理由是该提案包含了与法院宣布无效的条款相类似的规定。
他表示：“众议院必须自己收拾残局。”
然而，副总检察长 Darlene Berberabe 表示，Marcos 政府将请求最高法院复核，某些限制是否应由行政和立法部门自行决定。
她说道：“宪法赋予了他们‘钱袋权’，应该允许他们自我纠正。”
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