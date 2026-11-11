州选举考验布城团结协议，马六甲从旅游胜地变政治战场
选民情绪主要集中在通货膨胀加剧、燃油补贴的不确定性以及改革步伐等问题上。
- 一名政党支持者在马六甲整理党旗。即将到来的州选举被视为一个关键的全国政治风向标。 照片：商业时报资料
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【吉隆坡讯】从联合国教科文组织世界文化遗产的深厚底蕴，到中国巨星范冰冰的高调代言，马六甲的文化魅力在2025年吸引了1590万名游客，并创造了超过149亿令吉（约合37亿美元）的收入。
然而，在本周六（11月14日），当选民们在一场高风险的州选举中进行投票时，焦点将从旅游收入转向投票箱。市场观察人士认为，这次选举是布城一个至关重要的政治风向标。
此次选举的关键在于，马来西亚的执政联盟伙伴能否维持团结，还是会在下届全国大选前分道扬镳。
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