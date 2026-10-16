MSCI提议将印度尼西亚降级为独立市场

该国证券交易所将就指数提供商的担忧寻求进一步澄清

此项提议出台之际，印度尼西亚正面临外国投资者的持续抛售，及其股票市场的透明度也引发了担忧。 图片来源：路透社

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[雅加达] 印度尼西亚正面临在MSCI全球股票基准指数中失去其新兴市场地位的可能，这一罕见的挫折或将进一步削弱投资者信心，因为该国目前正努力应对市场透明度和可及性方面的担忧。

MSCI于10月16日凌晨启动了一项咨询，内容涉及可能将印度尼西亚从新兴市场重新划分为独立市场。

一旦被归为独立市场，印度尼西亚股票将被从MSCI新兴市场和前沿市场指数中剔除，这可能促使追踪这些基准指数的投资基金重新评估或清算其在该国的头寸。

Samuel Sekuritas Indonesia研究部董事总经理Harry Su表示，从新兴市场直接降级为独立市场地位将是罕见且严厉的举措，因为MSCI通常会采取更为渐进的方式，即首先将市场调整为前沿市场地位。

该指数提供商指出，市场持续担忧股权透明度、疑似协同交易等问题，并且缺乏证据表明监管改革已对该国股市产生实质性改善。

该全球指数提供商表示，尽管印度尼西亚当局已宣布改革措施，但市场参与者并未观察到在解决市场可投资性问题方面取得足够进展。

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MSCI表示，除非此次咨询的反馈能提供明确证据，证明市场治理和运作出现重大改善，否则预计将推进此次重新分类。

此项提议出台之际，印度尼西亚正面临外国投资者的持续抛售，及其股市的透明度也引发了担忧，其中包括关于股权和自由流通股（free float）可靠信息的获取问题。

印度尼西亚证券交易所（IDX）表示，已与印尼金融服务管理局（OJK）采取具体措施，以提高市场的透明度、诚信度和质量。

印尼证交所总裁Jeffrey Hendrik在10月16日的一份声明中表示，这些改革措施已获得全球投资者和国际指数提供商的积极响应，这反映了印尼为增强其资本市场的信誉和竞争力所做的持续努力。

Hendrik表示：“交易所尊重MSCI根据其自身方法论评估市场的独立性，但将向该指数提供商寻求有关其公告背后考量的进一步澄清。”

最终决定将于2027年6月30日前宣布，意见反馈截止日期为2027年4月30日。MSCI也可能在咨询期间提供关于市场参与者反馈的中期更新。

此前，MSCI曾在6月警告称，如果印度尼西亚未能在2026年11月的指数评估前展现出足够进展，将考虑启动重新分类的咨询。

作为6月份市场分类评估的一部分，MSCI表示，投资者对持续不透明的股权结构和疑似协同交易行为提出了重大关切。

此后，印度尼西亚当局已宣布多项措施，包括加强对持股比例超过1%的股东的披露、提供更详细的投资者分类数据、报告高股权集中度情况，以及制定实现最低15%自由流通股要求的路线图。

然而，机构投资者强调，这些改革必须得到持续一致的执行，并对市场状况产生持续且实质性的影响。

MSCI表示，市场功能失调问题仍引发重大担忧，其中包括疑似协同交易和缺乏有效执法的证据。

MSCI称，市场参与者还指出，将印度尼西亚降至前沿市场地位并不足以反映已发现问题的严重性。

此次提议的重新分类将是印度尼西亚吸引外国投资进入其股票市场努力的一大挫折，该国股市的透明度和交易行为一直备受审视。

Four Capital首席投资官Ricky Ho预计，随着投资者开始消化降级为独立市场地位这一比先前讨论的降至前沿市场地位更严峻的可能性，印度尼西亚股市将立即面临抛售压力，尤其是有大量外国机构持股的股票。

他表示：“现在的问题是，印度尼西亚作为独立市场的状态会持续多久。”

MSCI将维持对涉及印度尼西亚证券的某些指数相关变动的现有冻结，直至另行通知。这些限制涵盖了由指数评估和公司活动引起的变动。

在冻结期间，MSCI将不会提高外国纳入因子或用于指数计算的股票数量，不会将证券增补至MSCI印度尼西亚可投资市场指数，也不会将证券提升至更高的市值板块。

该提供商将继续剔除被印度尼西亚当局在高股权集中度框架下认定的证券，并将利用持股超过1%的股东披露数据来调整自由流通股的估算值。