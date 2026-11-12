MSCI再剔除多只印尼股票，给力推改革的市场带来新打击

该指数提供商剔除了由亿万富翁Prajogo Pangestu所有的能源公司Barito Pacific。

MSCI表示，印尼面临被重新归类为独立市场的风险。 图片来源：BLOOMBERG

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【雅加达讯】印度尼西亚股市再遭挫折。MSCI于周四（11月12日）将其指数中的数家公司剔除，此举给当局带来了压力，促使其解决该指数提供商对市场透明度的担忧。

此举发生之前，MSCI已于上月发出警告，称印尼股票明年可能面临被更广泛地从其指数中剔除的风险，同时该国也面临从新兴市场被重新归类为独立市场的风险。这一后果远比今年1月发出的初步警告严重。

根据该指数提供商周四早些时候发布的最新评估，MSCI已将亿万富翁Prajogo Pangestu旗下的能源公司Barito Pacific从其全球标准指数中剔除。矿业公司Bumi Resources Minerals将被降级至全球小盘股指数。

该指数提供商还将其全球小盘股指数中的九只印尼股票剔除，进一步降低了该国在其全球基准指数中的权重。

这些变更将于11月30日收盘后生效。

随着投资者对市场透明度、自由流通股数据的可靠性以及不透明的股权结构表示担忧，这个东南亚最大的经济体正受到日益严格的审视。

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对潜在降级的担忧加剧了印尼股市的抛售压力，导致雅加达综合指数今年以来下跌超过41%，成为全球表现最差的主要股票市场。

周四，雅加达综合指数开盘上涨1.1%，跟随亚洲股市的普涨行情。此前，有报道称Nvidia可能发生涉及首席执行官Jensen Huang的领导层变动，导致美国股市大跌。

与此同时，印尼盾兑美元汇率走弱至18195，跌破了6月份创下的18190的前纪录低点。

MSCI将就其对印尼的重新分类提案征求反馈，截止日期为2027年4月30日，最终决定将于6月30日前公布。

今年以来，外国投资者已从印尼股市撤资约54亿美元，反映出他们对该国市场前景日益谨慎的态度。

Goldman Sachs估计，若印尼股票被剔除出MSCI指数，可能会引发另外56亿美元的被动投资资金外流，这将给一个本已在努力重获外国投资者信心的市场增加更多压力。

MSCI全球标准指数受到国际机构投资者的密切关注，其成分股的变动可能会引发那些以该指数为基准进行投资的基金进行投资组合调整。

在今年5月剔除六只股票和8月再剔除两只之后，印尼在MSCI印尼指数中的成分股数量已经缩减至九家公司。

此次最新剔除发生之际，正值印尼政府和资本市场监管机构试图通过一系列旨在提高市场透明度和治理水平的改革来恢复投资者信心。

金融服务管理局和印尼证券交易所已推出多项措施，旨在改善股权所有权的披露、加强自由流通股要求，并解决对股权高度集中的担忧。