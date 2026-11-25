王室影响力的扩张正在考验马来西亚君主立宪制的极限

最近一次行使王室影响力，导致前总理纳吉以居家监禁的方式，服完其与一马公司（1MDB）相关的贪腐案的剩余两年刑期。 图片来源：路透社

一个国家的宪法至高无上。但有时并非如此。

在马来西亚，13个州中有9个州拥有世袭统治者。王室影响力的扩张不仅造成了法律上的混乱，还将王宫卷入了君主立宪制君主本应超然其外的政治阴谋之中。

这九位君主轮流担任为期五年的马来西亚最高元首（Agong），他们的角色、权力和任期均由各自州属的宪法和马来西亚联邦宪法所规定。

但事实证明，这些法律条款并不那么清晰明确，这或许是因为它们从未清晰过，又或许是日益激烈的政治角逐模糊了界限。

最近一次王室影响力的行使，得益于国王、柔佛州苏丹Sultan Ibrahim Iskandar下令的有条件赦免，导致前总理Najib Razak如今在家人环绕下，于其位于吉隆坡的豪华宅邸中舒适地服完与一马公司（1MDB）相关的贪腐案的剩余两年刑期。

但在Najib似乎一夜之间筹集了5000万林吉特（约合1560万新元）罚款的大部分后，法庭于11月6日发出了一份措辞含糊的释放令，但这导致了延误，因为总检察长质疑这是否意味着整个判决无效。

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这本可能意味着Najib将继续留在狱中，开始就一项更严重的、涉案金额达23亿林吉特的贪腐罪行服刑15年——这位前巫统（Umno）主席已对此项定罪提出上诉。

僵局于11月7日被打破，当时国王宣布，除了让Najib回家，任何其他结果都等同于违抗王室谕令。

这一警告毫不意外地得到了巫统（Umno）的支持——Najib在该党仍是一位有影响力的人物——这使得总检察长在下一个工作日紧急向法庭申请具体命令，以正式执行居家监禁。

然而，从法律上讲，赦免权属于由最高元首（Agong）主持的特赦委员会。任何新的先例，例如居家监禁，如果履行了正当程序，且案件避免了因政治压力而被快速处理，就能经受住法律审查。

如今，这一紧张关系将由法院来解决。

代表整个马来西亚半岛法律界的马来西亚律师公会提起了一项司法复核，提出了几个问题，包括：在缺乏具体法律条文的情况下，对Najib的居家监禁是否符合宪法；此案是否属于特赦委员会授予赦免、缓刑或暂缓执行的权力范围；以及在前任国王、彭亨州苏丹Sultan Abdullah Ahmad Shah于2024年已将刑期从12年减半至6年后，该委员会是否还能再批准居家监禁。

11月18日，特赦委员会的会议纪要被泄露，显示国王的决定违背了总检察长和联邦直辖区部长Hannah Yeoh的建议，这使得上述问题变得更加尖锐。

无论法院如何裁决，这一事件都提出了一个更大的问题：在多大程度上，版权费可以推翻行政建议来批准赦免？这种逻辑是否会进一步延伸到王室特权的其他领域？

森美兰州的习俗与宪法之争

在森美兰州，一场旷日持久的事件中，一场类似的拉锯战正在上演。

自四位被称为“Undang”的地方酋长于四月宣称王位空缺以来的七个月里，该州经历了八月的闪电选举，巫统重新掌权，随后在该党支持酋长们罢免统治者的尝试后，爆发了一场全面的治理危机。

根据与州宪法并存的、不合时宜的母系传承习俗（Adat Perpatih），关于如何任命或罢免最高统治者（Yang di-Pertuan Besar，或称Yamtuan）的规则模糊不清，导致有两人声称拥有王位继承权。

自四位被称为“Undang”的地方酋长于四月宣称王位空缺以来的七个月里，该州经历了八月的闪电选举，巫统重新掌权，随后在该党支持酋长们罢免统治者的尝试后，爆发了一场全面的治理危机。

根据与州宪法并存的、不合时宜的母系传承习俗（Adat Perpatih），关于如何任命或罢免最高统治者（Yang di-Pertuan Besar，或称Yamtuan）的规则模糊不清，导致有两人声称拥有王位继承权。

州宪法规定，在寻求替代人选之前，必须对最高统治者（Yamtuan）的执政资格进行正式调查。然而，作为州内处理习俗和版权费事务的最高机构，法律与习俗理事会（Dewan Keadilan dan Undang）并未进行此类程序。

四大酋长（Undang）坚持自行调查，并迅速得出结论，认为现任统治者Muhriz Munawir应被罢免。

这一事件引发了更多关于正当程序的疑问。一位王室成员告诉《海峡时报》（The Straits Times），权威的马来文原文实际上使用了更强烈的措辞，更接近于“调查”一词。

支持四大酋长（Undang）和挑战者——Muhriz的堂兄Nadzaruddin Ja’afar——的人士忽视了这一规定，并声称母系传承习俗（Adat Perpatih）赋予了四大酋长对王位的最终决定权。

这一阵营包括了总理Anwar Ibrahim领导的希望联盟（PH）的政治对手。希望联盟曾治理森美兰州两届，直到巫统指责时任首席部长Aminuddin Harun拒绝确认四大酋长罢免Muhriz的宣告，从而干涉了王室事务。

随后，面对通过2027年州预算以避免政府停摆的现实需求，巫统的态度发生了180度大转弯。

11月10日，现任首席部长Ismail Lasim及其州内阁撤回了他们于9月17日致统治者会议的信函，该信函曾宣布Nadzaruddin为最高统治者（Yamtuan），并正式承认Muhriz为合法统治者。

在这两起事件中，总检察长Dusuki Mokhtar都陷入了为官僚体系解释宪法界限的交火之中。

在森美兰州的案例中，他曾主张，鉴于州内阁成员的任免由最高统治者（Yang di-Pertuan Besar）酌情决定，因此最高统治者可以解雇除首席部长以外的整个州内阁。

然而，总检察长本人在技术上也由最高元首（Agong）酌情任免。这是否也意味着，如今将对其关于Najib居家监禁的裁决所提出的挑战视为对王室特权的冒犯的最高元首，也可以罢免总检察长？

当王室和行政部门的优先事项发生冲突时，最高法律官员无疑处于一个微妙的境地。

扩张性解释与更广泛的影响

根据民选行政部门的建议行事是君主立宪制的基石。在马来西亚，统治者必须这样做，但任命总理或首席部长以及拒绝同意解散立法机构是例外情况。

然而，多年来，对王室特权的解释变得越来越宽泛。

2026年初，在与希望联盟领导的州政府进行了长达数月的争执后，雪兰莪州苏丹Sultan Sharafuddin Idris Shah颁布王室谕令，禁止了州内的养猪业。

这一事件引发了相当大的不安，以至于苏丹不得不在多个场合强调，他理解自己作为君主立宪制君主的角色，并且不寻求绝对统治。

更早之前，在2020年10月新冠疫情期间，苏丹Sultan Abdullah最初拒绝了时任总理Muhyiddin Yassin宣布全国进入紧急状态的请求，但在几个月后同意了其第二次请求——这一酌情决定至今仍面临法律挑战。

在这两起事件中，反对党都迅速利用统治者的干预，向现任政府施加压力。

几十年来，这些灰色地带几乎无关紧要，因为执政的国民阵线（Barisan Nasional）的不败光环，或者更准确地说，是巫统的政治霸权，使整个体系牢牢地根植于行政权力之中。

但近年来，由于选民结构碎片化，缺乏任何占主导地位的政党，这使得王室成为了独立的权力中心，有时 甚至成为决定性的权力掮客。

在2022年马来西亚首次出现悬峙国会后，国王Sultan Abdullah有效地引导了选后僵局，促成了一个多联盟团结政府的成立，而非一场争夺112个议席简单多数的竞赛——这一结果对Anwar有利，因为Muhyiddin的议席数并未获得巫统主席Ahmad Zahid Hamidi的全力支持。

在州层面，至少自2008年以来，统治者们一直在推翻政党对首席部长的提名人选。当年，由巫统领导的国民阵线失去了其在国会三分之二的绝对多数优势，并失去了五个州的政权。

政党领袖们大多选择妥协而非对抗，以避免疏远那些将君主制视为其种族和宗教终极守护者的马来穆斯林选民。

面对这样的后果，政治领袖们在与王室打交道时，越来越多地做出“务实”的选择。

2022年，巫统的现任首席部长Hasni Mohammad以三分之二的绝对多数优势赢得了柔佛州选举，但王室成功地坚持任命当时仅在州议会任职一届的Onn Hafiz Ghazi。

然而，情况并非总是如此。在Mahathir Mohamad长达22年的统治期间，他曾两次削弱王室的权力，最引人注目的是在1990年代，当时与柔佛王室有关的多次袭击事件促使国会剥夺了统治者的法律豁免权。

行政部门与王室之间的政治平衡也可能由个人魄力而非议会主导地位所塑造。

2018年，当Mahathir领导希望联盟以113个席位的微弱多数重新掌权时，他再次展现了坚定立场。在2018年5月9日选举后的一天，他因宣誓就职被拖延而明显感到恼怒，在受到掌声后于新闻发布会上表示：“国王不需要鼓掌，他需要的是签字。”

“我不知道（国王）是否不喜欢我。我拥有多数人的支持。这是宪法的规定。宪法没说‘我喜欢你，我不喜欢你，我爱你’。”

尽管有王室两周的拖延，Mahathir还是强力推动任命了Tommy Thomas为马来西亚自1963年独立以来的首位非马来裔总检察长。并且在2019年，他拒绝就新山-新加坡快速过境系统连线所需的土地向Sultan Ibrahim支付赔偿，前提是该统治者当初并未为这块土地付款。

可以说，Mahathir的对抗性姿态削弱了希望联盟在马来社群中的支持，并导致了该联盟在2020年因议员叛逃而瓦解。

但在国王下令对Najib实施居家监禁后，一些马来西亚人在社交媒体上重新提起国王反复强调的说法——他将在2023年接受《海峡时报》采访时首次提出要“追捕所有腐败分子”。由此可见，公众对版权费的顺从已不再是绝对的。

对王室的批评曾是禁忌，但如今在网络上越来越常见，一些人指责某些王宫存在政治偏见。

2024年，当作为全国伊斯兰宗教事务委员会主席的苏丹Sultan Sharafuddin斥责马来西亚伊斯兰党主席Abdul Hadi Awang声称统治者已被“殖民化”且未能捍卫伊斯兰教时，社交媒体上的舆论压倒性地转向支持这位伊斯兰领袖。

君主发现自己处于守势的时刻仍然罕见。然而，即使反击会带来巨大的政治风险，民选领袖仍然拥有选择权。

权力的本质——无论是王室权力还是其他权力——就是试探其边界。民选代表的责任是坚守底线。如果政治家们仅仅为了巩固自己的职位而愿意放弃宪法准则，他们就很难期望获得选民的信任作为回报。《海峡时报》