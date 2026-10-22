菲律宾外国直接投资放缓，凸显东南亚地区投资前景不均衡

随着区域竞争对手吸引科技项目，资金流入下滑，给马尼拉带来压力

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）估计，2025年亚细安的外国直接投资额将达2440亿美元，其中菲律宾吸引90亿美元。 照片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【马尼拉】2026年首七个月，流入菲律宾的外国直接投资（FDI）下滑近四分之一，引发了外界对该国吸引企业资本能力的担忧，因为其东南亚竞争对手正吸引更多与科技相关的投资。

菲律宾中央银行（Bangko Sentral ng Pilipinas, 简称BSP）的数据显示，今年1月至7月期间，FDI净流入额近41亿美元，较去年同期的近54亿美元下降了23.9%。

该中央银行已将其全年预测从70亿美元下调至65亿美元。

雅典耀经济研究与发展中心的高级研究员Ser Percival Pena-Reyes表示，全球借贷成本高昂、来自区域竞争对手的竞争、国内对电力成本和基础设施瓶颈的持续担忧，以及政策清晰度不足，都可能是导致投资疲软的原因。

与此同时，邻近经济体正在吸引对电子、半导体、数据中心和人工智能领域的投资。

投资放缓的同时，经济增长前景也趋于疲软。在其9月份的《亚洲发展展望》报告中，亚洲开发银行（ADB）下调了菲律宾的增长预测，将该国2026年的增长率从7月份的3.8%调降至3.3%。

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菲律宾是四个被下调预测的东南亚发展中经济体之一，另外三个是文莱、柬埔寨和缅甸。

与邻国的分化

这与区域投资趋势形成鲜明对比。尽管联合国贸易和发展会议（UNCTAD）估计，2025年亚细安的FDI流入总额将达到2439亿美元（较2024年的2223亿美元增长约10%），但这些资本并未均匀分布。

2025年，新加坡吸引了1509亿美元，印度尼西亚和越南分别吸引了214亿美元和204亿美元。泰国的资金流入同比增长约30%至191亿美元，而马来西亚的增幅超过50%，达到154亿美元。

与此同时，流入菲律宾的资金下降了4.3%至90亿美元，凸显出马尼拉与该区域主要投资磁石之间的差距。

马来西亚是数字投资热潮最明显的例证。2026年上半年，该国批准了958亿林吉特（约合235亿美元）的数据中心和云计算投资，占所有获批投资总额的近44%。

越南则呈现出一种不同但相关的态势：以出口为导向的制造业产业群和电子产品供应链正在吸引资本。

在9月23日的一场简报会上，亚洲开发银行（ADB）的东南亚区域首席经济学家James Villafuerte表示，“预测被上调的三大经济体”是越南、马来西亚和泰国。“它们的预测上调主要与科技和出口表现，以及强劲的FDI流入有关。”

亚洲开发银行预测，越南和马来西亚的经济增长率将分别达到7.8%和4.9%，而整个东南亚发展中经济体的平均增长率为4.7%。

James Villafuerte说，人工智能和数字技术对亚细安而言是一个“巨大的上行潜力”，因为该地区供应了全球约四分之一的半导体材料，并占亚太地区约三分之一的数据中心容量。

他说：“除了出口，我们还看到与人工智能和数字技术相关的FDI流入实际上有所增加。该地区的FDI增长率达到了两位数。”

他补充说，其中大部分投资集中在数字以及信息和通信技术领域。

菲律宾的困境

对马尼拉而言，挑战在于如何在一个已将资本和产能集中在成熟科技和电子中心的投资周期中，确保自己能扮演更重要的角色。

菲律宾正通过吕宋经济走廊和由美国主导的“Pax Silica”倡议寻求机遇，这些举措旨在保障半导体、人工智能和关键矿产的供应链安全。

尽管FDI净流入下降，但仍有投资者表现出兴趣的迹象。今年1月至9月，菲律宾经济区管理局批准了价值2971亿比索（约合46亿美元）的经济区投资，同比增长近一倍。

这些批准的投资并不等同于已实现的FDI，也尚未转化为持续的资本流入。然而，BSP的数据显示，投资势头正在减弱，而非外国资本的大规模撤离。

7月份的净流入额同比下降44.1%至6.89亿美元，但环比6月份增长了54.1%，达到自1月以来的最高月度水平。

Pena-Reyes警告说，月度FDI流量可能存在波动。但累计的下降表明，疲软态势已不止持续一个月。

公司间贷款和再投资收益，通常是反映跨国母公司如何看待其本地业务的最直接信号。

BSP的数据显示，外国母公司在向其菲律宾子公司提供资金和保留利润方面变得更加谨慎。

1月至7月，债务工具的净投资（主要包括外国直接投资者与其菲律宾关联公司之间的融资）下降了30.6%，至24亿美元。这部分投资仍然是FDI的最大组成部分，也是总流入额下降的主要原因。

同期，再投资收益下降14.2%至9.68亿美元，而不包括再投资收益的净股权投资则下降6.9%至6.75亿美元。

Pena-Reyes提醒说，不应将这一下降归咎于单一原因。

全球融资环境和区域竞争与长期存在的国内问题并存，使得商业成本和投资环境的可预测性都成为重要的考量因素。

他呼吁采取更具连贯性的政策、加快项目审批、减少官僚障碍，并改善基础设施和能源可靠性，以确保投资承诺能转化为“实际的、持续的资本流入”。

James Villafuerte表示，区域贸易一体化可以帮助菲律宾实现多元化，抓住新兴机遇并吸引更多投资。

他指出，菲律宾的电子产品出口高度集中于美国市场，容易受到贸易转移的影响，而该国政府的贸易议程有望抵消这种依赖。

他说，截至9月，菲律宾贸易部已经与欧盟、韩国、加拿大、印度、以色列和智利达成或正在积极谈判自由贸易协定。