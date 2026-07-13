菲律宾收入升级难掩多数民众的严峻现实

持续的通货膨胀、放缓的生产率以及脆弱的劳动力市场，揭示了该国经济距离真正的转型仍有很长的路要走。

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收入水平的提升使得菲律宾变得“过于富裕”，不再有资格获得优惠的外国援助和发展贷款。 图片来源：EPA

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