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菲律宾收入升级难掩多数民众的严峻现实

持续的通货膨胀、放缓的生产率以及脆弱的劳动力市场，揭示了该国经济距离真正的转型仍有很长的路要走。

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    • 收入水平的提升使得菲律宾变得“过于富裕”，不再有资格获得优惠的外国援助和发展贷款。
    • 收入水平的提升使得菲律宾变得“过于富裕”，不再有资格获得优惠的外国援助和发展贷款。 图片来源：EPA

    Rachel Ranosa-Joshi

    Published Mon, Jul 13, 2026 · 11:27 AM

    本文由AI辅助翻译

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    【马尼拉】世界银行将菲律宾列为中高收入国家，这对马尼拉而言是一个期待已久的里程碑。去年，该国曾因人均收入仅差26美元而未能达标。

    上周宣布的此次升级，主要得益于多领域的扩张，使其人均国民总收入 (GNI) 提升至4850美元。

    尽管 Marcos 政府将此次收入等级的提升标榜为对国家宏观经济韧性的验证，但升级的背后却隐藏着不那么乐观的现实。持续的通货膨胀、生产率增长放缓以及脆弱的劳动力市场表明，该国在收入阶梯上的攀升尚未转化为广泛的普惠性收益。

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    PhilippinesWorld BankGross National Income

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