总理Lawrence Wong提议建立亚细安全域支付网络以深化区域经济一体化

他也敦促加强能源安全和更广泛地采用人工智能，以推动区域增长

【马尼拉讯】新加坡总理Lawrence Wong于星期天（11月15日）表示，亚细安应发展一个覆盖整个区域的跨境支付系统网络，使企业和消费者的交易变得更便宜、更便捷。

他在马尼拉举行的第49届亚细安峰会全体会议上发言时说，在全球不确定性日益加剧的背景下，本区域应深化经济一体化，并寻求务实合作。

他指出，新加坡与马来西亚和泰国等国之间现有的双边支付连接，可作为建立更广泛区域网络的基础。

他说，这样的网络将“使我们的企业和公民之间的交易变得更容易、更便宜”，惠及游客和那些汇款回乡的人。

PM Wong也对星期六签署的亚细安数码经济框架协定（Defa）表示欢迎，并形容这是区域一体化的一个重要里程碑。

但他表示，该协定只是第一步，还需要做更多的工作来数码连接亚细安各经济体，使企业能够更无缝地跨境运营。

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另一个优先事项是扩大对人工智能工具和能力的获取，以提高生产力并加速经济增长。

PM Wong指出，亚细安各经济体近年来每年增长约4%至5%，表现优于全球平均水平。

他表示：“但实际上，亚细安有潜力取得更进一步、更快速的增长。”他补充说，未来10到20年的持续增长可将本区域打造为一个重要的增长中心。

他补充说，在深化数码整合的同时，也必须加强区域协调，共同打击网络威胁和线上诈骗。

谈到能源安全问题，PM Wong表示，人工智能及其他数码技术的日益普及将增加区域内的电力需求。近期中东地区的动荡也再次凸显了加强亚细安共同应对能源危机能力的重要性。

他敦促成员国尽快批准《亚细安石油安全协定》，并优先发展亚细安电网计划。

除了经济一体化，PM Wong还强调，在日益激烈的地缘政治竞争中，与外部伙伴保持牢固关系至关重要。

他说：“亚细安曾是主要大国之间代理人战争的舞台。我们经历过那段艰难的时期，不希望这种情况再次发生。”

他表示，亚细安应拒绝零和竞争，并与所有大国接触，确保它们在一个和平、开放和包容的区域中拥有共同利益。

新加坡将于2027年接任亚细安轮值主席国，届时将在菲律宾担任主席国期间所推进的倡议基础上再接再厉，并与下一任主席国泰国合作，以保持这一势头。

PM Wong表示，亚细安的团结对于应对未来的不确定性至关重要。

他说：“展望未来，我们可以预见更多的动荡和风暴，但只要我们保持凝聚力和团结，我相信我们就能继续前行，并变得更强大。”