黄循财总理将于9月2日访问曼谷 与泰国首相阿努廷举行首次领导人非正式峰会

一个新加坡商界领袖代表团也将出席官方晚宴

新加坡总理 Lawrence Wong（右）于2025年11月招待前来新加坡进行正式访问的泰国首相 Anutin Charnvirakul 共进午餐。 照片：商业时报资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 总理 Lawrence Wong 将于周三（9月2日）访问曼谷，出席新泰领导人非正式峰会。这将是他与泰国首相 Anutin Charnvirakul 首次举行此峰会。

总理公署周二发表文告说，两位领导人将在峰会上探讨在绿色经济、数字经济、能源韧性、食品安全和打击跨国犯罪等领域的新合作机遇。

一个新加坡商界领袖代表团将出席由泰方为致敬黄总理而设的官方晚宴。

代表团成员包括（排名不分先后）：

面包物语集团 (BreadTalk Group) 集团总裁 Jonathan Quek (* 见修订说明)；

凯德投资 (CapitaLand Investment) 集团总裁 Lee Chee Koon；

Grab 联合创始人兼总裁 Anthony Tan；

PSA 区域总裁（东南亚） Nelson Quek；

新翔集团 (Sats) 总裁兼首席执行官 Kerry Mok；

冬海集团 (Sea Group) 首席运营官 Ye Gang；

胜科工业 (Sembcorp) 集团首席运营官兼 GoNetZero 平台创始人 Charles Koh；

新电信 (Singtel) 集团总裁 Yuen Kuan Moon；

新科电信媒体全球数据中心 (ST Telemedia Global Data Centres) 总裁兼集团首席执行官 Bruno Lopez；

淡马锡基金会 (Temasek Foundation) 主席 Jennie Chua；以及

大华银行（泰国） (UOB Thailand) 总裁兼首席执行官 Richard Maloney。

两位总理还将见证新加坡社会及家庭发展部与泰国社会发展与人类安全部交换一份关于社会领域发展合作的谅解备忘录。

他们也将回顾两国间长期的防务与经济合作，并就国际和区域发展交换意见。

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陪同黄总理出访的有其夫人 Loo Tze Lui、公共服务统筹部长兼国防部长 Chan Chun Sing、外交部长 Vivian Balakrishnan、永续发展与环境部长兼主管贸易关系部长 Grace Fu、社会及家庭发展部长 Masagos Zulkifli，以及数码发展及新闻部长 Josephine Teo。

此次访问是对泰国首相于2025年11月正式访问新加坡的回应，当时距离他上任仅两个月。

源远流长的双边关系

这是两国间最高级别双边平台的第五次会议，上一次于2015年在新加坡举行，与会者为国务资政 Lee Hsien Loong 和前首相 Prayut Chan-o-cha。

更早的一次会议于2005年举行；2003年则举行了两次。

去年，新加坡是泰国最大的外国直接投资来源国，投资额达175.7亿美元。泰国则是新加坡的第九大贸易伙伴，2025年双边贸易额约为524亿新元，同比增长17.8%。

新加坡对泰国的主要出口产品包括电子产品、有机化学品、石油和塑料产品。

两国在东南亚的金融互联互通方面处于领先地位。

这两个邻国于2021年启动了全球首个实时支付系统连接，即新加坡的 PayNow 和泰国的 PromptPay 之间的连接；并于2023年启动了亚细安首个交易所级别的存托凭证合作。

在该计划下，本地投资者可以交易在泰国上市的蓝筹股公司股票，例如食品零售商 CP All、石油和天然气巨头 PTT Exploration and Production，以及电子产品制造商Delta Electronics。

在绿色经济方面，两国于2025年8月签署了一项关于碳信用合作的执行协议——这是新加坡与亚细安成员国签署的首个此类协议。该协议下的首轮项目申请已于今年3月启动。

两国也参与了2022年启动的老挝-泰国-马来西亚-新加坡电力一体化项目。

该项目的第一阶段允许新加坡通过泰国和马来西亚，从老挝进口高达100兆瓦（MW）的可再生水电；第二阶段则将电力交易量增加至最高200兆瓦。

* 修订说明：本文早前版本误将 Jonathan Quek 的职位写为面包物语集团的董事总经理。他的正确职位是集团总裁。