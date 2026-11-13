光鲜街道下的隐藏成本：马尼拉为亚细安峰会展现最佳面貌

菲律宾首都的筹备工作，为当地社区带来期待与混乱

在帕赛市，工人们正在粉刷隔离墙，以遮蔽一个摊贩式美食中心。该市是举办第49届亚细安峰会相关活动的城市之一。 图片：RACHEL RANOSA-JOSHI, 《商业时报》

【马尼拉】菲律宾正以最佳面貌，准备迎接东南亚各国领导人以及美国总统 Donald Trump 前来马尼拉，出席第49届亚细安峰会。

峰会主会场——菲律宾国际会议中心周围的道路正在翻新，广告牌和欢迎拱门也已搭建起来。

在举办峰会活动的主要城市之一帕赛市，其JW Diokno大道沿线的临时隔离墙被改造成了一个即兴的露天画廊。

道路两旁陈列着菲律宾国宝级艺术家的作品复制品：有Fernando Amorsolo明亮的田园风光画，Vicente Manansala破碎的立体主义人物画，以及Arturo Luz简朴的几何图形画。

然而，在这些认真的筹备工作背后，隐藏着对主办成本的担忧。

例如，为迎接峰会的到来，食品摊贩被勒令从10月底开始暂停营业。

在这些挂满艺术品的隔离墙竖起之前，小贩们会在这段路边摆设摊贩式摊位，电召载客司机也常在此处接单间隙停车休息。而本周，这个通常熙熙攘攘的美食中心已变得一片寂静。

一位来自公共工程和公路部的主管表示，这些隔离墙还遮盖了非法定居点。由于未获授权向媒体发言，他拒绝透露姓名。隔离墙之间留有一条小通道，供居民进出家园。

在同样举办峰会相关活动的帕拉纳克市坦博区，纯白色的广告牌遮住了一条小溪和街头小贩。

这些遮挡物引来批评，指责当局试图向来访的政要隐藏大马尼拉地区的贫困。政府方面则表示，这些准备工作旨在确保安全和展示国家形象。

众议院少数党副领袖、进步派“教师行动”党团名单的代表 Antonio Tinio 直言不讳地说道。

他指的是总统 Ferdinand Marcos Jr，并说道：“在 Imelda Marcos 为环球小姐选美比赛、国际货币基金组织（IMF）-世界银行会议以及教皇来访而粉饰马尼拉贫民窟的五十年后，她的儿子正在上演完全相同的戏码。”

他补充道：“剧本一点都没变。”

展示菲律宾艺术家作品复制品的画板排列在帕赛市的JW Diokno大道上。 图片：RACHEL RANOSA-JOSHI, 《商业时报》

国家荣誉感

Marcos Jr 呼吁菲律宾民众以国家荣誉为名，忍受这些不便，并敦促公众尊重外国代表、忍受交通管制，并将抗议活动推迟到峰会之后。

他在周四（11月12日）发布于社交媒体的一段视频中说：“我确信，我们将从达成的政策中获得的好处，以及因此创造的就业机会，其价值将远远超过这些不便之处。”

Marcos Jr 呼吁菲律宾民众以国家荣誉为名，忍受这些不便，并敦促公众尊重外国代表、忍受交通管制，并将抗议活动推迟到峰会之后。

他在周四（11月12日）发布于社交媒体的一段视频中说：“我确信，我们将从达成的政策中获得的好处，以及因此创造的就业机会，其价值将远远超过这些不便之处。”

总统表示，菲律宾担任轮值主席国，可以推动解决与菲律宾家庭息息相关的问题：食品和石油价格、安全、农业、就业和生计。

他补充说，峰会的筹备工作为微型企业、纺织工、表演者、酒店业员工和运输运营商创造了工作机会，不过政府尚未公布所创造的商业价值估算。

总统通讯办公室副部长兼总统府新闻官 Claire Castro 表示，这些准备工作旨在将菲律宾展示为一个外国投资者可以放心投资的国家。

她为该国2026年亚细安轮值主席国身份的229亿比索（3.587亿美元）预算进行了辩护，称其为用于安保和场馆升级的“物有所值的投资”，并补充说，这笔支出将接受国家审计员的审查。

不均衡的成本

靠近主会场的摊贩被要求从11月1日至18日暂停营业，导致多日收入损失。政府向受影响的摊贩提供了高达1万比索的补偿和食品包；但批评者认为，这不足以弥补他们数周没有收入的损失。

公众的期望植根于日常生计。一项由“社会气象站”在3月24日至31日进行的调查发现，91%的菲律宾成年人期望菲律宾能从主办2026年亚细安领导人会议中受益。

位于帕赛市的菲律宾国际会议中心将作为此次峰会的主会场。 图片：EPA

然而，同一项调查显示，菲律宾人的期望根植于日常生活的压力。当被问及作为亚细安东道主，国家应优先处理什么问题时，受访者最常提及的是物价上涨和通货膨胀（19%），其次是西菲律宾海争端（16%）、石油价格和供应（12%）以及贫困问题（9%）。

换句话说，菲律宾人正从日常生计成本的角度来评估这次峰会。

菲律宾以“共同引领我们的未来”为主题担任亚细安轮值主席国，优先事项包括“繁荣走廊”和“人民赋权”。此次轮值主席国任期承诺推动经济一体化、数字化转型以及造福“所有亚细安人民”的包容性发展。

亚细安商业咨询理事会菲律宾主席 Joey Concepcion 将峰会视为一次国家级的投资推介。

他表示：“我们必须提升我们国家的知名度。我们必须向他们展示投资机会所在。”他认为，一个成功的主席任期将有助于投资者看到菲律宾是“值得投资的”。

主权财富基金马哈利卡投资公司（Maharlika Investment）的总裁兼首席执行官 Rafael Consing 则持更长远的看法。他表示，该国目前面临的疲软增长可能为投资者创造有吸引力的切入点。他补充说，该基金的基础设施投资旨在满足长期需求，而不受短期经济表现的影响。

这种分歧反映了一个更广泛的担忧：由亚细安主导的投资，最终是能转化为稳定的工作、可负担的食品和稳定的收入，还是仅仅停留在会议室、工业走廊和资产负债表上。

在同样举办峰会活动的帕拉纳克市坦博区，纯白色的广告牌遮住了一条小溪和街头小贩。 图片：RACHEL RANOSA-JOSHI, 《商业时报》

旧日运动的回响

在菲律宾的军事戒严时期，Imelda Marcos 的城市美化运动，与那些为了让马尼拉在外国访客面前显得体面而修建的围墙、栅栏和清理过的街道联系在了一起，同时也把贫困景象隐藏了起来。

近半个世纪后，批评者在峰会路线沿线的艺术隔离墙和暂停街头交易的措施中，看到了那场运动的回响。

对于城市贫困群体而言，问题在于被排斥。一个名为 Kalipunan ng Damayang Mahihirap 的协会表示，物价上涨和非正式工人的临时失业，正在将弱势家庭推向更大的风险之中。

由代表边缘化社会的政治运动组织 Bayan 领导的公民社会团体计划在整个峰会期间举行抗议活动，他们认为，对外国领导人的礼遇不应以牺牲菲律宾人的福祉为代价。

与此同时，亚细安国家组织委员会则用一个常见的家庭比喻来向抗议者发出呼吁：正如一个家庭为客人做准备一样，国家也应该为来访者做好准备。