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经济压力预计将推动可再生能源增长；区域性合作仍是主要障碍

缺乏全球性协议可以激励亚细安在气候合作中扮演更重要的角色，即便进展是通过双边或区域性安排取得的。 照片：EPA

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】今年的联合国气候变化大会未能达成共识，这反映了国际气候外交日益分裂的本质。

有人说，这一结果早已注定，因为各国因地缘政治紧张局势和不同的优先事项而日益分裂。

但缺乏全球性协议并不意味着气候行动必须停滞不前。相反，这可能会激励像亚细安这样的区域性组织在气候合作中扮演更重要的角色，即便进展是通过双边或区域性安排取得的。

能源智库Ember的亚洲能源分析师Shabrina Nadhila表示，区域合作可以成为维持气候行动和带来切实经济效益的日益重要的途径，同时也能继续补充全球多边进程。

但缺乏全球性协议并不意味着气候行动必须停滞不前。相反，这可能会激励像亚细安这样的区域性组织在气候合作中扮演更重要的角色，即便进展是通过双边或区域性安排取得的。

能源智库Ember的亚洲能源分析师Shabrina Nadhila表示，区域合作可以成为维持气候行动和带来切实经济效益的日益重要的途径，同时也能继续补充全球多边进程。

转向区域联盟

独立智库Energy Shift Institute的董事总经理Christina Ng表示，尽管国际合作仍然重要，但亚细安无需等待全球共识，就可以在符合自身经济和能源安全利益的投资方面取得进展。

对亚细安而言，这种向区域合作的转变主要是由务实的经济和能源安全考量所驱动，而非气候雄心。

最近，在菲律宾马尼拉举行的亚细安峰会上，所有11个东南亚成员国就亚细安电网计划签署了一份强化的谅解备忘录，在这方面取得了进展。

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规划中的亚细安电网计划是一项旨在连接该区域电力系统以进行跨境电力交易的重大举措，也是这个东南亚区域组织既有的能源合作机制之一。

亚细安峰会在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会前几天闭幕。相比之下，在COP31大会上，近200个国家进行了长达两周的谈判，并加时49小时，成为历史上最长的一次缔约方大会。

尽管加时，大会最终仍未能达成共识——这是缔约方大会历史上第二次出现这种情况。此次失败主要源于在最终草案文本中是否删去“化石燃料”一词存在分歧。

COP31谈判主席Chris Bowen——他同时也是联合主办此次气候会谈的澳大利亚的气候变化部长——将谈判破裂归因于“在今生记忆中最复杂、最令人担忧的地缘政治环境下”出现了“不可逾越的红线”。

惠誉解决方案 (Fitch Solutions) 旗下国家风险与行业研究机构BMI的电力和能源转型分析师Chen Yingde表示，在伊朗战争之后，能源安全取代减排成为大多数政府的首要任务，因此近200个国家之间要达成共识正变得越来越困难。

“进口国和出口国从同一次供应冲击中得出相反的结论。进口国正在加速发展可再生能源、储能和电网；而资源丰富的市场则优先考虑可靠性和可负担性，”他说道。

在此情况下，他告诉《商业时报》，“我们预计气候行动将进一步转向国家政策、双边协议和区域性组织”。

鉴于许多东南亚经济体依赖进口化石燃料，伊朗战争进一步凸显了它们在能源价格波动和供应中断面前的脆弱性。

Energy Shift Institute的Ng补充道：“无论COP31发生什么，本区域都有充分的经济理由来加强区域能源合作。

“这意味着要立足于共同的经济利益，保持国际合伙业务和资金来源的多元化，并减少对动荡的全球燃料市场的曝险。”

区域电力互联互通

Ember的Nadhila表示，虽然亚细安成员国有不同的能源优先事项和转型路径，但确保电力价格可负担、供应可靠且安全是整个区域的共同利益。

在此背景下，发展国内清洁能源资源和促进跨境电力贸易，已成为亚细安国家减少外部能源冲击风险的主要途径。

她表示，此类合作可以在实现气候目标的同时，服务于经济和能源安全目标。

她补充道：“亚细安可以在此共同基础上，深化在可再生能源发展、跨境电力交易、技术转让和清洁能源融资方面的合作。”

她还指出，该区域拥有巨大的可再生能源潜力，通过加强区域合作可以更好地加以利用。

亚细安电网计划就是一个具有充分经济理由来向前推进的切实例子。

Ember的一项研究发现，区域电网在2035年后若延迟一年投运，可能会给该区域造成约26亿美元的损失，而这笔费用主要来自额外的天然气消耗。

Nadhila说：“这表明，延迟区域能源合作不仅会带来环境成本，还会带来巨大的经济成本。”

BMI的Chen指出，亚细安有望在为跨境项目制定标准、提供政治支持，以及实现双边和小团体联系方面发挥作用。

这包括计划中的马来西亚沙巴州与菲律宾棉兰老岛之间的海底电缆项目，以及新加坡的多个低碳电力进口项目。

亟需扶持性政策

尽管优先考虑的是经济而非气候问题，亚细安在近期的能源转型谈判中取得的进展可能比COP31的各方要多。然而，专家们仍然指出了在亚细安生态系统内合作的局限性和挑战。

Chen表示，亚细安电网计划的扩张速度未及应有水平。他预计，区域电力贸易要到2030年代才会逐步扩大规模。

可供出口的电力供应跟不上进口需求。

老挝仍然是该组织内唯一的能源主要出口国，而包括数据中心扩张在内的国内需求增长，可能会限制马来西亚和印度尼西亚未来可供出口的电量。

除此之外，在全球制造业产业群产能紧张的背景下，海底电缆交付的延迟可能会阻碍区域电网的互联互通。

而且，尽管全球气候外交的日益分歧可能为区域合作提供更大动力，Chen也指出，亚细安基于共识的决策过程以及其协调机构缺乏执法授权，可能会限制取得有意义的进展。

他以“老挝-泰国-马来西亚-新加坡电力一体化项目”为例，说明政治动荡如何扰乱多边倡议，泰国的局势不稳导致该项目第二阶段延迟了约六个月。

Ng同样认为，对于复杂的跨境电力项目而言，将区域雄心转化为实际投资将是关键挑战。

她表示：“最大的不确定性在于，当国家政策或优先事项发生变化时，由谁来承担风险。”

“如果一个国家决定优先保障国内电力供应而非出口，导致投资者收入损失，该怎么办？银行和私人投资者可以评估许多商业风险并为其定价，但他们无法控制政府政策，也无法保证出口权在项目整个生命周期内都有效。”

要给予市场信心，需要的不仅仅是政治承诺。

Ng说：“亚细安各国政府必须就其义务、风险如何分担以及政策变化时的应对措施，提供明确、持久的协议。没有这些保障，即使是商业前景看好的项目也可能难以吸引到可负担的融资。”