Danantara高管：新柔廖增长三角区可推动亚细安下一波增长

新加坡国际事务学会主席Simon Tay表示，妥善管理的合作能为新加坡、柔佛和廖内带来惠益

印度尼西亚主权财富基金Danantara全球关系与通讯董事经理Pahala Mansury（左）与新加坡国际事务学会主席Simon Tay，在由该学会举办的第三届新加坡绿色对话会上。 照片：新加坡国际事务学会

[新加坡] 印度尼西亚主权财富基金Danantara的一名高管表示，新加坡、柔佛和印度尼西亚廖内群岛之间的紧密经济联系，可以创造一个区域增长引擎，并成为亚细安的合作典范。

Danantara全球关系与通讯董事经理Pahala Mansury说，这项三方合伙业务可以在亚细安确保区域和平与稳定的基础上，通过深化经济一体化进一步发展。

他说：“我们认为，全球下一个增长机遇确实在东南亚，很可能也在中亚……而东南亚增长的核心就是这个三角区及其周边地区。”

他是在星期二（11月3日）于亚洲文明博物馆，由新加坡国际事务学会（SIIA）举办的第三届新加坡绿色对话会上发表上述讲话。

这场为期半天、主题为“绿色增长三角”的会议，汇集了政策制定者、商界领袖和学者，共同探讨新加坡、柔佛和廖内群岛如何利用各自的互补优势，以及可持续性如何推动该次区域的经济增长。

新加坡国际事务学会主席Simon Tay在活动开幕词中说：“相互依存的重要部分是增长。如果管理得当，这个三角区的动态对所有合作伙伴都将非常有利。”

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他补充说：“但可持续性和环境课题也必须得到管理。正如烟霾问题所显示的，否则相互依存关系也可能转向负面。”

他引述了《商业时报洞察：驱动亚细安的未来2026》的主要发现——该调查于10月份访问了亚细安六国经济体的514家企业——并指出，53%的受访者已推迟或降低了其脱碳计划的优先级。

他补充说：“这是可以理解的。但对于有远见的投资者而言，同样的不确定性和高昂的能源价格，实际上为开始增加能源供应、加强废物处理能力和实现脱碳增长创造了商业理由。”

“三个优于两个”

“新柔廖”增长三角区的构想由时任新加坡第一副总理的Goh Chok Tong于1989年首次提出。

该计划于1994年更名为印尼-马来西亚-新加坡增长三角区，三国通过签署一份谅解备忘录，正式确立了这一组织。

在90年代末和2000年代，随着该地区努力应对亚洲金融危机、国内不稳定和政治变迁，这一概念逐渐淡出人们的视线。

但这个长达数十年的愿景近来又重新获得了关注。

2025年7月，新加坡副总理Gan Kim Yong透露，这三个东南亚邻国已提出计划，将柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ）扩大至涵盖廖内群岛，并已讨论推进三边合作。

新柔廖2.0

Danantara高管的观点得到了印度尼西亚驻新加坡大使馆经济事务公使衔参赞兼协调员Riena Astuty的重申。

她在新加坡绿色对话会的后续小组讨论中发言时说：“通过结合（这三个地区）的优势，新柔廖可以吸引更多投资、创造就业机会，并推动这些相邻经济体之间的可持续增长与合作，这可以成为整个亚细安的典范。”

她指出，新加坡的优势在于其作为金融和科技中心的角色及其商业网络；柔佛的强项在于其工业生态系统、人才库和制造业产业群产能；而作为印度尼西亚廖内省一部分的巴淡岛、民丹岛和卡里蒙岛，则地处战略位置，资源丰富，拥有充沛的可再生能源、土地、劳动力，并能进入庞大的国内市场。

她以更环保的能源使用和减少排放为例说：“我相信，现在是时候以‘新柔廖2.0’的概念，或许结合这种绿色增长，来重振这一构想了。”

左起：印度尼西亚驻新加坡大使馆的Riena Astuty、Equinix新加坡董事经理Leong Yee May、FedEx亚太区政府事务主管Ang Choo Pin、马来亚银行新加坡（Maybank Singapore）战略、可持续发展、转型与数据主管Helena Ooi，以及新加坡国际事务学会理事兼Centennial Asia Advisors首席执行官Manu Bhaskaran。 照片：新加坡国际事务学会

她是在一场题为“释放绿色增长三角区的投资潜力”的小组讨论上发言，该讨论由新加坡国际事务学会理事、同时也是Centennial Asia Advisors的创始合伙人兼首席执行官Manu Bhaskaran主持。

该讨论的其他三位小组成员是Equinix新加坡董事经理Leong Yee May、FedEx亚太区政府事务主管Ang Choo Pin，以及马来亚银行新加坡（Maybank Singapore）战略、可持续发展、转型与数据主管Helena Ooi。

Equinix的Leong说：“能源的可用性将决定数字经济的所在地。如今，很明显能源受到发电量的限制……但在这个三角区内，我们实际上有能力利用本区域的资源来促进这种数字增长。”

她补充说：“这在柔佛-新加坡经济特区已经得到证明，我认为我们有很好的机会与印度尼西亚共同创造这种局面，真正打开机会与可能性的大门。”

柔佛-新加坡经济特区获新动力

柔佛州经济与投资顾问Hasni Bin Mohammad在随后的主旨演讲中表示：“下一个视野不应仅限于讨论柔佛。我相信，增长三角区将能让柔佛-新加坡经济特区受益。”

他补充说，在2024年至2025年期间，马来西亚投资发展局（Mida）职权范围内已批准的绿色投资额达346亿令吉（约合85亿美元）。

他在对话会后告诉《商业时报》，这笔总额涵盖4007个项目，其中外国投资占约51.6%，即178.5亿令吉；国内投资占剩余的48.4%，即167.5亿令吉。

他补充说，这相当于创造了约1万6563个就业机会。

柔佛-新加坡合作部长委员会首次会议于周一结束后发布的联合声明显示，从2025年1月至2026年6月，在马来西亚投资发展局职权范围内，柔佛-新加坡经济特区录得总额888.3亿令吉（约合218亿美元）的已批准投资。

柔佛-新加坡经济特区总体规划的蓝图，也有望在即将于12月举行的马来西亚-新加坡领导人非正式峰会上如期发布。