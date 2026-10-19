金光集团旗下APP称，在新加坡烟霾审查之际，三家供应商特许经营区内的大部分火灾源于外部

该公司指出，其供应商在2023年至2026年期间没有发生过与火灾相关的违规行为。

频发的跨境烟霾问题，引发了外界对区域内农业公司防火措施和问责制度的审查。 图片来源：路透社

[雅加达] 金光纸业 (APP) 表示，在7月至10月期间，其三家供应商特许经营区内发现的几乎所有火灾都源于区域边界之外。这家印尼纸浆和造纸集团是在回应新加坡为追究与跨境烟霾相关公司责任所做的最新努力。

在周一 (10月19日) 回复《商业时报》时，金光纸业指出，卫星分析显示，火势是从周边地区蔓延到这三个特许经营区的。其大部分消防资源都用于控制越过特许经营区边界的火灾。

该公司补充说，正在与相关供应商合作，以支持他们应对火灾，确保与当局合作，并加强整个供应链的防火要求。

“金光纸业严肃对待新加坡政府的关切，并支持新加坡和印度尼西亚为预防和控制跨境烟霾所做的努力，”该公司在一份声明中表示。

这家隶属于金光集团的企业集团在回应中没有指明这三家供应商的身份，也未提供相关的卫星数据。

《商业时报》的调查发现，新加坡的国家环境局 (环境局) 于10月16日点名的三家公司——Bumi Andalas Permai、Bumi Mekar Hijau 和 SBA Wood Industries——是金光纸业在南苏门答腊的供应商。

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金光纸业的第四家供应商 Buana Megatama Jaya 在周一发布的另一轮通知中被点名，这使得国家环境局 (环境局) 通知的公司总数达到10家。

金光纸业表示，无论火源在何处，管理土地的公司都有责任预防火灾，在火灾发生时迅速响应，并将其影响降至最低。

金光纸业指出，其“零燃烧”政策禁止在整个供应链中为清理和管理土地而故意使用火烧。

该公司补充说，印尼法律也禁止焚烧。“故意使用火烧不具有任何商业合理性。火会摧毁种植园赖以生存的林木资源；因此，焚烧等同于放弃了企业所依赖的核心资产。”

该集团指出，在过去十年中，已投资近3亿美元用于其综合消防管理系统。其措施包括社区巡逻、监控系统、消防队和空中资源。

金光纸业补充说，其供应商在2023年至2026年期间没有发生过与火灾相关的违规行为，但未提供有关如何评估违规行为或公司如何监控整个供应链合规性的进一步细节。

尽管《商业时报》询问了过去三年采取了哪些执法措施，但该声明并未具体说明在此期间有多少供应商因与火灾相关的违规行为而被暂停合作或终止合作。

金光纸业表示，在2026年，其工作人员平均在47分钟内探测到火情，这得益于超过6000名消防员、1700台水泵、15架直升机、108架无人机以及一个由监测站和指挥室组成的网络支持。该公司解释说，除了灭火，它还与供应商合作评估事件，加强预防措施，并确保遵守其零燃烧要求。

此前，国家环境局 (环境局) 向涉嫌与烟霾有关联的公司发出了预防措施通知，其中包括金光纸业纤维供应链中的三家独立供应商。

这些通知要求相关公司处理火灾、防止进一步焚烧，并提交降低复发风险的计划。

国家环境局 (环境局) 的举动使外界重新审视那些其运营或供应链可能与导致新加坡及邻国烟霾的火灾有关的公司的责任。

新加坡的《跨境烟霾污染法》允许当局在特定条件下，追究造成或导致新加坡烟霾污染的公司和个人的责任。

印尼内政部长 Tito Karnavian 周一表示，只要新加坡的法律行动符合其本国法律，印尼政府不反对新加坡对涉嫌与烟霾有关联的公司采取法律行动。“我们正在共同努力控制和减缓森林和土地火灾，以防止严重后果。如果发现任何公司牵涉其中，印尼政府将毫不犹豫地采取坚决行动，”他补充道。

在同一次吹风会上，国家警察局长 Suyudi Ario Seto 表示，警方正在调查98起涉及涉嫌违反森林和土地防火法规的公司的案件。

总统 Prabowo Subianto 周一呼吁采取大规模措施应对森林和土地火灾。他命令当局加强野火管理，并更大规模地部署军事设备进行人工增雨作业。

该指令发布之际，印尼仍在多个地区与火灾作斗争，反复出现的烟霾引发了对公共卫生和跨境空气污染的担忧。

频发的跨境烟霾也引发了外界对区域内农业公司防火措施和对印尼火灾问责的审查。这也促使马来西亚的种植园集团为自己的运营辩护，并重申其零燃烧承诺。

马来西亚通讯部长 Fahmi Fadzil 于10月16日表示，根据种植及原产业部长 Noraini Ahmad 向内阁提交的核查结果，没有马来西亚的种植园公司涉及印尼的火灾。

马来西亚种植园集团 Kuala Lumpur Kepong 和 Genting Plantations 近期也同样表示，在其特许经营区内发现的火灾源于区域边界之外。

吉隆坡 Tan Ai Leng 补充报道