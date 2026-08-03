陈振声：新加坡与亚细安须积极主动，方能在动荡世界中保持重要地位

部长表示，能源、金融和数据是区域新经济的“制高点”

新加坡公共服务统筹部长兼国防部长 Chan Chun Sing（左）在一场对话会上发言。该对话会由凯德投资 (CapitaLand Investment) 集团首席企业官兼新加坡国际事务学会理事 Quah Ley Hoon（右）主持。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

【新加坡讯】在地缘政治动荡的背景下，新加坡的竞争优势必须源于其为保持全球影响力所做的积极努力。新加坡公共服务统筹部长兼国防部长 Chan Chun Sing 如此表示。

Chan 指出，地缘政治不应被视为一个无法回应的被动背景。相反，新加坡必须积极采取行动，寻找新的竞争优势。

他指出：“竞争优势是我们必须不断寻求和努力的东西。没有单一的灵丹妙药能给我们带来永恒的竞争优势。”

这位部长是在周一（8月3日）由新加坡国际事务学会（SIIA）举办的第18届亚细安与亚洲论坛的一场主旨对话上发表上述言论的。《商业时报》是本次活动的官方媒体合作伙伴。

Chan 表示，新加坡必须不断创造新的价值主张，这些主张不仅基于价格或规模，更要基于其他国家难以绕开的能力。

他指出：“鉴于我们的国内市场如此之小，没有人会为了它而投资新加坡。人们投资新加坡，是因为我们有能力持续兑现承诺，并与世界其他地区建立联系。如果我们失去了影响力，没有了议价能力，那么我们理所当然地会预料到自己将被挤压。”

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在这场由凯德投资 (CapitaLand Investment) 集团首席企业官兼新加坡国际事务学会理事 Quah Ley Hoon 主持的对话会上，部长表示，政策的连续性是这些竞争优势的主要驱动力。

在能源、半导体和生物制药等领域的投资，可能需要多年才能转化为实际回报。

Chan 指出，因此，投资者更倾向于选择那些政策和执行力长期保持可预测性的投资目的地。他补充说，随着亚细安努力在日益不可预测的世界中获取经济价值，这一策略也可以应用到更广泛的区域。在能源、金融和数据方面的合作，可以使该区域不仅仅是各个独立市场的集合。

由于多个亚细安国家拥有丰富的可再生能源，该区域有潜力成为清洁能源的主要生产地。与此同时，强大且一体化的金融和数据基础设施对于减少商业摩擦至关重要。作为亚细安新经济的“制高点”，这三个领域对于推动区域经济增长将至关重要。

调动私人资本

但 Chan 强调，即便需要区域合作，增长也不应仅由政府间合作来主导。相反，必须允许私营部门来推动具有经济效益的“可融资项目” (bankable projects)。

他说，这类项目即使在设计时没有考虑到区域合作，最终也可能融入更广泛的区域网络中。他补充道：“事实上，如果政府开始干预，我会持谨慎态度，因为你需要一定的市场纪律来引导投资流动。”

相反，政府应专注于提供一个“确定性的基础”，为投资者提供支持此类项目的信心。

他以亚细安电网计划为例，指出这类基础设施项目有潜力通过保障区域能源需求，来支撑该区域的未来发展。

在另一场题为“贸易动荡中亚细安的竞争未来”的讨论中，与会嘉宾指出，在全球高度动荡的商业环境中，为长期项目融资仍然是一项艰巨的任务。

左起：Swift 亚太区总裁 Kevin Wong；新加坡国际事务学会主席 Simon Tay；亚洲基础设施投资银行政策与战略副行长 Ludger Schuknecht 博士；胜科工业 (Sembcorp Industries) 综合城市解决方案首席运营官 Gareth Wong。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

亚洲基础设施投资银行政策与战略副行长 Ludger Schuknecht 博士表示，多边开发银行可以支持为提供长期回报的项目调动私人和混合融资。这类机构不仅提供资金，还能在项目时间表和标准方面为投资者注入更大的确定性。他指出，近年来，包括泰国和越南在内的区域国家越来越愿意与多边开发银行合作。

全球金融报文网络 Swift 亚太区总裁 Kevin Wong 表示，即便在外部环境不可预测的情况下，在国家和区域层面制定清晰的路线图对于吸引长期投资也至关重要。

他举例说，亚细安各国央行正通过“Nexus项目”（Project Nexus）等倡议进行合作，以加强区域金融基础设施。这是一项旨在连接各国内即时支付系统的多边努力。

他指出：“区域合作对于设计这些路线图，并考虑可能随之而来的额外风险和摩擦至关重要。”

担任该讨论主持人的新加坡国际事务学会主席 Simon Tay 指出，政府的努力有时会侧重于那些不具融资价值且会吸走不必要资本的“白象”工程。“市场上有大量的资金，但调动资本并不容易。在没有需求的地方，市场无法提供供给。”

Tay 总结道，亚细安在为发展项目融资方面必须强调一种“新纪律”。他说，一方面，该区域必须确定能为投资者提供回报、具有吸引力的战略性行业；另一方面，则必须引入慈善和混合融资，这类融资可以在寻求较低回报的同时为项目提供支持。