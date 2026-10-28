新加坡和印尼就解决跨境问题达成政治承诺

Vivian Balakrishnan：两国政府最高层已达成协议，现在必须执行相关计划

新加坡外交部长Vivian Balakrishnan（左）在印尼总统Prabowo Subianto位于茂物汉巴朗的私人住所与他会面。 照片：印尼总统府

【雅加达】新加坡外交部长Vivian Balakrishnan表示，新加坡和印度尼西亚在最高层就解决包括烟霾在内的跨境问题有着共同的政治承诺，现在必须通过实施既定计划，将这一承诺转化为实际行动。

他是在周三（10月28日）于茂物汉巴朗的私人住所与印度尼西亚总统Prabowo Subianto会面后，发表上述言论。他拒绝透露会议细节，但表示两国之间已进行了“最高级别”的沟通。

他在一场媒体简报会上说：“我可以向你们保证，我国总理和Prabowo总统之间已在最高级别进行了沟通。”

“因此，这确立了双方采取必要行动的政治承诺。现在我们必须实施这些计划，履行该承诺。”

在与Prabowo会面前一天，Vivian Balakrishnan在雅加达会见了印度尼西亚外交部长Arrmanatha Nasir。两国在会上同意成立一个联合工作组，以促进双方当局之间的信息共享和协调，并协同努力查明与森林火灾有关的公司并追究其责任。

外交部长Vivian Balakrishnan表示，烟霾事件表明，即使在问题变得政治敏感时，保持建设性合作也至关重要。 照片：ELISA VALENTA, BT

Vivian Balakrishnan说，近期的烟霾事件凸显了即使在问题变得政治敏感时，保持建设性合作也至关重要。

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他表示，面对面的接触能让两国政府直接解释各自的关切并寻求解决方案，尤其是在跨境事件影响到两国当地人民的时候。

他说：“但在这样的时刻，至关重要的是不断寻求合作、协作和建设性的解决方案。这确实是我们目前全力投入的事情。”

谈到联合工作组，他表示目前还不能提供其组成和人员配置的细节，但他补充说，高层的承诺意味着该工作组应能迅速有效地落实。

他还表示，新加坡正在探索更强有力的立法和政策工具，以追究相关公司在烟霾事件中的责任。烟霾问题在东南亚已持续了近三十年。

Vivian Balakrishnan表示，除了烟霾问题，这次事件也为新加坡提供了一个更广泛的教训，即在干扰发生前就做好准备，包括实现能源供应多样化和建立国库。

发表此番言论的背景是，新加坡正在应对印度尼西亚天然气出口削减的问题，这凸显了替代能源供应对这个严重依赖能源进口的城市国家的重要性。

Vivian Balakrishnan表示，在出口削减的背景下，新加坡和印度尼西亚重申了对合同神圣性的承诺。他说，这一原则不仅对天然气供应问题至关重要，也关系到两国经济的信誉和竞争力。

这位部长补充说，新加坡已经准备好了液化天然气接收站，并实现了能源来源多样化，因此能从一个有利的位置来应对这一局面。

他以新加坡与沙特阿拉伯探索在裕廊岛建立战略石油储存设施为例，说明其加强能源安全的努力。

资源民族主义

对能源安全的日益担忧，助长了东南亚的资源民族主义情绪，各国政府在寻求优先满足国内需求的同时，也在努力平衡跨境能源贸易和区域合作所带来的利益。

中东冲突扰乱了途经霍尔木兹海峡的石油和天然气运输，推高了能源成本，并暴露了东南亚对进口燃料的依赖。

本周，能源、贸易和工业部长（能源与工业）Tan See Leng表示，在能源危机期间，各国可能会优先考虑国内需求。他补充说，如果资源民族主义破坏了既定的合同协议，那就尤其令人担忧。

这些挑战出现之际，正值新加坡准备在2027年接任亚细安（ASEAN）轮值主席国，而区域能源一体化和经济合作是其优先事项之一。

当被问及东南亚日益高涨的资源民族主义时，Vivian Balakrishnan表示，各国不应将国家利益与区域合作视为相互排斥。

他说：“每个政府都有责任确保包括能源在内的基本供应，能够提供给本国人民和经济。”

然而，他认为，跨境合同有助于为基础设施调动资金，实现规模经济，并降低能源和其他基本用品的生产成本。

他说：“我的观点是，共同合作与照顾自身需求——这并非‘非此即彼’。这不是一个二元选择，把它变成一个‘非此即彼’的困境是一种错误的二分法。”

他表示，随着该地区面临日益增长的能源需求，包括来自数据中心和人工智能扩张的需求，这种方法尤为重要。

Vivian Balakrishnan以拟议的亚细安电网计划以及为区域能源基础设施调动资本的努力为例，说明这种合作能在国家、区域和国际层面使各国受益。

他说，各国不应从跨境合伙业务中退出，而应继续投资于基础设施，同时为潜在的干扰做好准备。

他补充说：“最稳妥的做法是，继续投资，继续合伙业务，继续制定应急方案，并扩大我们国家和区域基础设施的规模。”