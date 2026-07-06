新加坡与印度尼西亚承诺加强合作，并呼吁保障霍尔木兹海峡的自由通行

这两个邻国的部长承诺保持市场开放、维护贸易畅通，并加强区域供应链

一艘油轮停泊在雅加达的丹戎不碌港。中东冲突威胁到霍尔木兹海峡的航运，推高了亚洲石油进口国的油价、运费和保险成本。 图片来源：彭博社

【雅加达】新加坡和印度尼西亚承诺，在全球不确定性日益增加的背景下，将深化合作以加强供应链并保持贸易流通。两国同时警告，中东地区的冲突正在扰乱能源市场和国际商业活动。

在周一（7月6日）于雅加达总统府举行的年度新加坡-印度尼西亚领导人非正式峰会期间，新加坡副总理兼贸易及工业部长 Gan Kim Yong 和印度尼西亚经济事务协调部长 Airlangga Hartarto 发表联合声明，承诺在危机时期加强协调，以保障货物和能源供应的流动。

两位部长表示，中东的冲突“已经对中东以外地区产生了重大影响，包括全球能源市场和供应链”。

为此，他们承诺保持市场开放，维护贸易畅通，加强区域供应链，并在紧急情况下协调必需品和能源供应的运输。

双方还承诺，在可能的情况下，于今年内迅速批准区域协议，包括《亚细安石油安全框架协议》和升级版的《亚细安货物贸易协定》，以增强该地区抵御外部冲击的能力，并确保在危机期间相互支持。

他们进一步重申，承诺避免实施限制贸易的非关税措施，在适当时审查影响必需品的限制，并在需要时就必需品和能源供应的紧急采购与运输进行协调。

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两位部长还承诺在海关程序、标准、数字贸易便利化和监管透明度方面加强合作，以促进贸易和投资。

声明指出，2025年新加坡与印度尼西亚之间的双边商品贸易额达到了329亿美元。

在此背景下，两国还共同呼吁恢复霍尔木兹海峡的过境通行权，并警告称持续的干扰将威胁全球贸易。

他们呼吁各方遵守停火协议，避免局势进一步升级，并根据国际法和《联合国宪章》的原则进行谈判，以达成和平解决方案。

两位部长还呼吁，根据1982年《联合国海洋法公约》，“恢复船只和飞机在霍尔木兹海峡的过境通行权”，并敦促各方确保海员和船只的安全。

霍尔木兹海峡承载着全球约五分之一的石油消费量，是世界上最具战略重要性的海上咽喉要道之一。

今年中东地区的战事已多次威胁到该水道的航运，推高了油价、运费和保险成本。

包括印度尼西亚在内的亚洲石油进口国都感受到了这一影响。在印度尼西亚，更高的燃料进口成本给该国的燃油补贴计划带来了更大压力。

两位部长还重申了维护国际海峡航行自由的重要性。

他们指出，新加坡、印度尼西亚和马来西亚长期以来一直在马六甲海峡和新加坡海峡——全球最繁忙的航运通道之一——维护这一制度。

新加坡一向反对向行使国际海峡过境通行权的船只征收通行费的提议，并坚持认为国际法赋予的航行权不应被收费。