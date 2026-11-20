部长表示，区域电力贸易和燃料储备是未来发展的关键领域

Tan博士表示，新加坡也在“密切关注核能领域的每一项发展”。 照片：海峡时报

[新加坡] 新加坡能源、贸易和工业部（能源和工业）部长Tan See Leng表示，亚细安的能源合作远非零和博弈，它可为东南亚带来数千亿美元的投资。

他在11月中旬举行的第49届亚细安峰会前的一场记者会上对媒体表示：“提振本地经济的作用不容小觑……我们的理念向来是‘睦邻繁荣’。”

他表示，在新加坡于2027年担任亚细安轮值主席国期间，他将尽力阐明这一愿景，并争取“尽可能广泛的受众”，让他们看到其中的益处。

他在受限发布的谈话中表示：“关键在于释放实现这一目标的政治意愿，因为许多项目都需要长达数十年的投资。”

“这关乎我们如何阐述这一愿景，如何在各国政府和人民中推广，让他们相信这一愿景。”

跨境贸易

自贸易和工业部于10月1日更名为能源、贸易和工业部（METI）以来，Tan博士在首次举行的正式记者会上指出，各国必须优先考虑其国内能源需求。

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但他补充说：“这确实不是一场零和博弈；这不意味着如果你与邻国合作……你的国内需求就会受到影响。”

他说，相反，区域能源贸易提供了规模经济和范围经济，若再结合可信、透明的监管框架，就能“吸引大量资本”。

他补充说，互联互通的多向性将使能源出口国也能成为进口国。

他是在回应有关印度尼西亚向新加坡出口清洁能源的计划是否可能落空的问题。印度尼西亚能源和矿产资源部长Bahlil Lahadalia曾在11月2日表示，“如果价格不合适”，印度尼西亚将不会向新加坡出口电力。

在Tan博士发表最新言论后不久，亚细安就亚细安电网计划（APG）这一区域能源贸易项目，发布了一份强化的谅解备忘录。

亚细安电网计划于1997年首次提出，旨在到2045年通过陆上和海底互联线路，连接各成员国的电网。

由于美国和伊朗之间的军事冲突导致能源需求激增和供应中断，停滞了数十年的亚细安电网计划重获关注。

Tan博士表示，鉴于亚细安国家地理位置相近，建立区域电网“在商业上完全合理”。

他提到，世界银行、亚洲开发银行、主权财富基金、日本银行财团以及海湾合作委员会国家的各方等投资者，都对亚细安电网计划表现出“浓厚兴趣”。

他说：“你看到的是至少数千亿，甚至可能高达几万亿的潜在投资正在开放并涌入亚细安，这就是它能带来的激动人心的前景。”

但Tan博士表示，即使签署了强化的谅解备忘录，仍需在监管框架方面做更多工作，以解决海底电缆的铺设、接入、维护、修理和检修等问题。

此外，在可再生能源证书（REC）方面也需要更加明确的规定。这是一种源于太阳能和风力发电场等清洁能源项目的市场化工具，可用于购买以抵消化石燃料的电力消耗。

有待解决的事项包括追踪可再生能源证书的发放，以及成员国在销售和购买这些证书方面的义务。

区域储备

Tan博士说，除了跨境电力交易，区域合作的另一个关键事项是建立亚细安石油储备的可能性，该组织已在5月对此进行过讨论。目前，这一前景正处于“积极讨论”中。

他指出，新加坡是亚细安石油安全协议（Apsa）的成员。该协议是一项旨在缓解能源危机的石油共享计划，成立于1986年，并于2025年更新以纳入天然气。

最新协议尚未得到所有亚细安成员国的完全批准，总理Lawrence Wong呼吁各方“尽快”完成批准。

在此期间，有关其他石油共享合伙业务的消息也已出现。

菲律宾国家石油勘探公司（PNOC Exploration Corp）于11月13日与印度尼西亚和泰国的公司签署了意向书，提议进行一项试点计划，允许菲律宾在紧急情况下动用这些邻国的石油国库。

当被问及新加坡是否会自行推动区域储备时，他表示，问题在于新加坡如何与其他亚细安成员国合作，以及“我们如何实现规模经济”。

Tan博士说，目标是“建立一个真正的三赢合伙业务，而不是各自为政的储备”，并补充说，储备的地点和规模等因素仍有待确定。

另外，在Tan博士的记者会后，菲律宾媒体报道称，新加坡、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾将与阿拉伯联合酋长国共同参与一项区域石油储备计划。

能源、贸易和工业部（METI）的一位发言人在回应《商业时报》的询问时表示，新加坡尚未承诺参与拟议的区域石油储备安排。 不过，该发言人补充说，新加坡“支持加强区域能源安全和韧性的努力”，并“热衷于与亚细安及其他伙伴探索务实的合作领域”，包括在信息共享和潜在储备的能力建设方面。

新加坡的未来能源结构

从长远来看，新加坡约40%的能源可能来自跨境电力交易，以及绿色氨或氢等替代能源。

当被问及时，Tan博士表示，新加坡未来的能源供应可能仍将以天然气为基础，不过到2050年，这种化石燃料在能源结构中的份额可能会从目前的95%降至约一半。

他预计，即使在向可再生能源过渡的过程中，天然气仍将作为“基载”能源：“无论如何，只要燃烧它，就能产生能源。因此，你无法完全摆脱对天然气的依赖。”

当被问及在如此依赖天然气的情况下，新加坡是否仍能实现2050年的净零排放目标时，他表示乐观，认为如果能源结构中有40%到50%来自清洁或可再生能源，脱碳是可能实现的。

他说：“世界上没有哪个国家可以实现100%的绿色能源。”

与此同时，从长远来看，太阳能可能占新加坡能源结构的10%左右。Tan博士注意到国内太阳能装置的“积极扩张”，他指出，配套的电池能源储存系统需要大量土地。这个土地稀缺的岛国云层覆盖率高，也限制了太阳能的部署规模。

核能仍然是替代天然气作为基载能源的另一个潜在选项，这得益于核燃料的能量密度。

“我们正非常仔细地审视核能领域的每一项发展，” Tan博士说，并指出小型模块化反应堆未来的商业可行性是一个需要达到的关键门槛。