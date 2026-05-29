苏林：新加坡与越南需建立共享模式，促进企业和学术界参与科技合作

新加坡人力部长陈诗龙补充道，两国相似的宏伟目标为双方合作奠定了更坚实的基础

左起：越南科学技术部部长 Vu Hai Quan、越南共产党总书记兼国家主席苏林（To Lam）、新加坡人力部长兼能源与科技负责人陈诗龙（Tan See Leng）以及越南外交部长 Le Hoai Trung 出席越南-新加坡科技互联论坛。 照片来源：GOH RUOXUE, 《商业时报》

【新加坡】越南共产党总书记兼国家主席苏林（To Lam）表示，如今新加坡与越南双边合作的最大差距，并非缺乏连通性，而是缺少能将这种连通性转化为具体项目的机制。

他是在对新加坡进行为期四天的国事访问期间，于周五（5月29日）在越南-新加坡科技互联论坛上以越南语发表上述言论的。

这位越南最高领导人说：“科技互联的精神不应仅仅停留在一个会议场所。”

“它应该成为一种新的合作模式，即由国家搭建平台，科学家作为先驱，企业发挥主导作用，以便我们能够共同开发、共同研究、共同生产。”

他强调，两国需要建立一个共享的“三螺旋模型”，为各自国家的企业、大学、研究机构和创新领域的合作铺平道路。

“三螺旋模型”是指一个阐述政府、学术界和企业如何协同合作，以推动经济增长、发展和技术创新的框架。

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苏林继续说道：“这关乎数据，也关乎人工智能。但目前它仍停留在国家行政层面，尚未融入商业文化和氛围，也未为商界创造新价值。”

他补充说，新加坡和越南之间的技术合作将成为未来双边关系的重要支柱，双方将致力于共同发展技术能力，而不仅仅是技术接收方。

苏林总结道，除了论坛形式，越南和新加坡还应建立一个技术合作空间，将知识、数据、技术和高素质人才有效地连接起来，以创造具有区域和国际影响力的科技产品。

发表开幕致辞的新加坡人力部长兼能源与科技负责人陈诗龙（Tan See Leng）也表达了对合作的重视。

陈诗龙指出，两国在科技领域的相似宏伟目标为双方合作奠定了更坚实的基础。

这位部长强调了三个可以加强合作的具体领域，即：智能和可持续的先进制造业、初创企业生态系统以及人才交流。

针对第一点，陈诗龙重点介绍了当天早些时候由新加坡科技研究局与越南国有工业园区和城镇开发商 Becamex 交换协议下的一项新计划，即在越南建立一个新的先进制造业研究中心。

陈诗龙说：“这将为越南的公司提供一个在真实工业环境中试行和部署先进制造业解决方案的平台，从而将研究转化为对行业有形的成果。”

在初创企业方面，他指出越南企业可以受益于新加坡的资本网络和区域连通性，而新加坡本地企业则可以利用和借助越南庞大且充满活力的市场。

在人才交流方面，他提到了于2024年启动、并将于2025年10月开始实施的新加坡-越南创新人才交流计划。

该计划允许新加坡和越南的年轻专业人士有机会在对方国家的公司担任与创新相关的职位，为期最长两年。

这位部长总结道：“我们今天签署的最终协议，以及在科技互联论坛上进行的对话——这些都是迈向更深层次扩散型合伙业务的更稳健、更具体的步骤。”