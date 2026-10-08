黄总理：新加坡将在2027年担任亚细安轮值主席国时深化区域联系

在福布斯全球总裁大会上，他在与 Steve Forbes 的对话中谈及了一系列全球及国内课题。

在福布斯全球总裁大会的第二天（也是最后一天），总理 Lawrence Wong 与《福布斯》总编辑 Steve Forbes 进行对话。 图片：《海峡时报》

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【新加坡讯】总理 Lawrence Wong 表示，新加坡在2027年担任亚细安轮值主席国时，将加强该组织与现有伙伴的联系，并寻求与拉丁美洲、非洲和中东等新区域合作的机会。

他在周四（10月8日）的一场对话会上说，尽管世界日益碎片化，但各区域仍需相互联系，因此新加坡希望成为这些连接者之一。

在香格里拉酒店举行的福布斯全球总裁大会的第二天（也是最后一天），他与《福布斯》媒体集团主席兼总编辑 Steve Forbes 进行了广泛的交谈，这是会上讨论的数个课题之一。

黄总理表示，作为一个贸易额是国内生产总值三倍的贸易国，新加坡不能走向封闭。他补充说：“如果我们这样做，我们很快就会变穷。”

此前，他曾对美国向新加坡征收关税表示失望，尽管两国签有自由贸易协定，且新加坡对美国存在贸易顺差。

他说：“我们一直无法理解，但能怎么办呢？正确的关税应该是零。”

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至于对规避关税的担忧，黄总理承认这些担忧的存在，但他强调，公司在一个国家设立业务并从那里出口，也有其合法的商业理由。

当被问及新加坡对美国的药品出口时，他强调，新加坡的许多制药公司以及半导体公司都是美国公司。他说，前者因在美国有投资而不会被征收关税，后者也可能获得类似的优惠。

黄总理指出，半导体产业是新加坡经济的重要组成部分，现在正受到人工智能热潮的推动。

他也说，没有永远的繁荣，因此这个城市国家的做法是“善用当前外部需求带来的机遇之窗，利用它来建立新能力，并为新加坡人创造更好的工作”。

与此同时，该国的三方合作模式——即工会、雇主和政府采取的独特协作方式——将确保人工智能惠及所有工人。新加坡也将与其他国家在人工智能安全方面进行合作，并在各领域部署时确保有适当的保障措施。

在这场45分钟的会谈中，黄总理和 Forbes 还讨论了其他国际动态，包括当前中东危机对能源的影响。

在今年早些时候危机爆发时，新加坡已为最坏情况做好准备，即能源供应严重削减，甚至可能出现“类似冠病疫情的情况，各国会争夺石油、能源和必需品”。

黄总理说，但这种情况并未发生，新加坡也能够从中东以外地区采购原油。

他说，虽然采购不同等级的原油需要对运营进行重新调整，并导致产量下降，但炼油厂仍能继续运营并为客户提供服务。

尽管“突然且严重的混乱”风险已经下降，但新加坡已为一场最终会影响全球增长的持久冲突做好了准备。

政府已经推出了一些援助配套，以缓冲对家庭和企业的影响，如果情况恶化，政府也准备采取更多措施。

当被问及新加坡高昂的生活成本时，他说：“我们总是提醒人们：成本和收入是同一枚硬币的两面。”

他说，消费者支付的服务费用，会成为服务提供者的薪水。

因此，追踪实际收入至关重要，政府会密切关注，确保各阶层人口的实际收入持续增长。

他与 Forbes 在讨论中谈到的其他课题包括新加坡最近调高部长薪金的举措、医疗保健融资、管理人口老龄化问题以及民用核能。

Forbes 也问及其他国家复制新加坡成功故事的能力。

黄总理说：“这没有秘诀。”他指出，新加坡会邀请外国官员来访，并为他们举办培训课程。他补充道：“是否要像我们这样做，这得由他们自己决定。

他说：“我们常告诉他们，这不仅仅是复制粘贴，因为政策和项目必须适应当地的背景和情况。”

“而且每个国家都不同，每个社会也不同。但我们总是乐于分享。”