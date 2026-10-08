黄总理：新加坡将在2027年担任亚细安轮值主席国时深化区域联系
在福布斯全球总裁大会上，他在与 Steve Forbes 的对话中谈及了一系列全球及国内课题。
- 在福布斯全球总裁大会的第二天（也是最后一天），总理 Lawrence Wong 与《福布斯》总编辑 Steve Forbes 进行对话。 图片：《海峡时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡讯】总理 Lawrence Wong 表示，新加坡在2027年担任亚细安轮值主席国时，将加强该组织与现有伙伴的联系，并寻求与拉丁美洲、非洲和中东等新区域合作的机会。
他在周四（10月8日）的一场对话会上说，尽管世界日益碎片化，但各区域仍需相互联系，因此新加坡希望成为这些连接者之一。
在香格里拉酒店举行的福布斯全球总裁大会的第二天（也是最后一天），他与《福布斯》媒体集团主席兼总编辑 Steve Forbes 进行了广泛的交谈，这是会上讨论的数个课题之一。
黄总理表示，作为一个贸易额是国内生产总值三倍的贸易国，新加坡不能走向封闭。他补充说：“如果我们这样做，我们很快就会变穷。”
此前，他曾对美国向新加坡征收关税表示失望，尽管两国签有自由贸易协定，且新加坡对美国存在贸易顺差。
他说：“我们一直无法理解，但能怎么办呢？正确的关税应该是零。”
至于对规避关税的担忧，黄总理承认这些担忧的存在，但他强调，公司在一个国家设立业务并从那里出口，也有其合法的商业理由。
当被问及新加坡对美国的药品出口时，他强调，新加坡的许多制药公司以及半导体公司都是美国公司。他说，前者因在美国有投资而不会被征收关税，后者也可能获得类似的优惠。
黄总理指出，半导体产业是新加坡经济的重要组成部分，现在正受到人工智能热潮的推动。
他也说，没有永远的繁荣，因此这个城市国家的做法是“善用当前外部需求带来的机遇之窗，利用它来建立新能力，并为新加坡人创造更好的工作”。
与此同时，该国的三方合作模式——即工会、雇主和政府采取的独特协作方式——将确保人工智能惠及所有工人。新加坡也将与其他国家在人工智能安全方面进行合作，并在各领域部署时确保有适当的保障措施。
在这场45分钟的会谈中，黄总理和 Forbes 还讨论了其他国际动态，包括当前中东危机对能源的影响。
在今年早些时候危机爆发时，新加坡已为最坏情况做好准备，即能源供应严重削减，甚至可能出现“类似冠病疫情的情况，各国会争夺石油、能源和必需品”。
黄总理说，但这种情况并未发生，新加坡也能够从中东以外地区采购原油。
他说，虽然采购不同等级的原油需要对运营进行重新调整，并导致产量下降，但炼油厂仍能继续运营并为客户提供服务。
尽管“突然且严重的混乱”风险已经下降，但新加坡已为一场最终会影响全球增长的持久冲突做好了准备。
政府已经推出了一些援助配套，以缓冲对家庭和企业的影响，如果情况恶化，政府也准备采取更多措施。
当被问及新加坡高昂的生活成本时，他说：“我们总是提醒人们：成本和收入是同一枚硬币的两面。”
他说，消费者支付的服务费用，会成为服务提供者的薪水。
因此，追踪实际收入至关重要，政府会密切关注，确保各阶层人口的实际收入持续增长。
他与 Forbes 在讨论中谈到的其他课题包括新加坡最近调高部长薪金的举措、医疗保健融资、管理人口老龄化问题以及民用核能。
Forbes 也问及其他国家复制新加坡成功故事的能力。
黄总理说：“这没有秘诀。”他指出，新加坡会邀请外国官员来访，并为他们举办培训课程。他补充道：“是否要像我们这样做，这得由他们自己决定。
他说：“我们常告诉他们，这不仅仅是复制粘贴，因为政策和项目必须适应当地的背景和情况。”
“而且每个国家都不同，每个社会也不同。但我们总是乐于分享。”
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Prima to move out of historic Keppel Road flour mill building in 2028
Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose
OCBC sheds S$8 billion in value as shares close nearly 6% down; analysts cautious on banks
As Asia’s food delivery giants rejig the pie, who will win the market?