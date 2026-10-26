GE Vernova高管：小型核反应堆可助力亚细安电网计划

Gray认为，新加坡和菲律宾是部署此类尖端反应堆的潜力市场

（新加坡）——GE Vernova电力部门首席执行官Eric Gray在周一（10月26日）表示，采用小型模块化反应堆（SMR）的核电对于东南亚可能是一项“巨大的战略优势”，尤其是如果能将其融入亚细安电网计划（APG）。

他称核电是亚细安电网计划的“绝佳机会”，并向《商业时报》表示：“在该电网周边部署SMR，将增添一个巨大的无碳电力骨干，整个区域都能从中受益。”

他发表此番言论的背景是，从通用电气（General Electric）分拆出来的GE Vernova，正将东南亚视为其BWRX-300小型模块化反应堆（SMR）的潜在市场。这家燃气轮机制造业产业群巨头正与日本的Hitachi以合资公司的形式建造该反应堆。

今年3月，GE Vernova与Hitachi签署了一项协议，旨在寻找在东南亚部署SMR的商业机会。SMR是一种先进的核反应堆，由GE Vernova Hitachi核能合资公司负责开发。双方合作伙伴也正在探讨将日本企业纳入SMR的供应链中。

当被问及哪些东南亚市场最有机会部署BWRX-300时，Gray提到了新加坡和菲律宾，理由是这两个国家拥有强有力的监管支持。

两国于周一同意，探讨在核能能力建设方面的合作机会。Gray强调，这项在新加坡国际能源周（SIEW）上达成的协议是一个令人鼓舞的进展。

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迈入核能领域的“自然之道”

Gray说，核电带来的能源安全“能吸引投资——制造工厂将因此而建；最终就业机会也将被创造出来”。

他同时指出，新加坡拥有强大的制造能力，并且已经设有一个卓越中心，负责维修GE Vernova在该区域的高效燃气轮机。

他表示：“他们在这里的工厂所投入的自动化水平……完全可以应用于其他技术。”

尽管东南亚迄今尚未运营任何商业核电站，但Gray认为，SMR的模块化特性使其成为该区域涉足核电领域的“一条自然途径”。

他说，SMR的组件可以在工厂生产，这意味着“你能获得更高的可重复性，并且不依赖于任何单一地区的劳动力质量和专业知识”。

与需要巨大空间和高度技术复杂性的传统核电站不同，SMR可以紧凑到只有一个足球场大小，且需要的隔离区也更小。

Gray发表此番评论之际，全球对于将SMR作为清洁能源解决方案的热情正日益高涨，尽管该技术仍处于起步阶段。

目前，只有俄罗斯和中国拥有正在运行的SMR。

尽管如此，Gray仍对其他地区的突破抱有希望，因为加拿大的安大略发电公司（Ontario Power Generation）去年已在该国东部省份开始建造其四个BWRX-300规划机组中的第一个。

其目标是在本十年末完成建设，并在2030年代初投入商业运营——这将使其成为北美首个商业化部署的SMR。

燃气轮机需求依然强劲

此外，Gray指出，尽管中东冲突导致天然气市场出现波动，但GE Vernova的燃气轮机业务需求依然强劲。

根据Wood Mackenzie的一份报告，目前全球燃气轮机短缺，交付周期长达五年。对此，Gray表示：“我们正在提高供应量，但世界对我们的需求也在增加。”

这一短缺现象给天然气发电项目的落成带来了一些不确定性。Wood Mackenzie预测，鉴于基础设施瓶颈和燃料成本波动，到2030年，东南亚可能只能交付其规划的燃气发电装机容量的不到三分之一。

Gray拒绝对Wood Mackenzie的报告直接置评，但他表示，GE Vernova正在进行的项目没有出现任何放缓。

他指出，GE Vernova预计到今年年底，其燃气轮机年产量将达到20吉瓦（GW），到2028年将增至24吉瓦，到2030年将达到30吉瓦。

尽管美国与伊朗之间的紧张关系引发了能源供应危机，促使全球重新思考对天然气的依赖，但Gray预计，这种化石燃料仍将是各国能源结构的核心组成部分，并将与可再生能源共同增长。

尽管如此，正如他当天早些时候在一个新加坡国际能源周（SIEW）的专题讨论会上所指出的：“天然气无疑是当下的议题，但当你开始考虑十年及更远的未来时，核能就真正派上用场了。”