中小企业协会会长：东南亚为处境艰难的新加坡公司提供发展机遇

在“日益艰难”的国内营商环境下，马来西亚是潜在目标市场之一

新加坡中小型企业协会会长Ang Yuit表示，柔佛-新加坡经济特区“或能为新加坡公司提供一个更一体化的运营模式”。 照片：CLA SOUTHEAST ASIA

【新加坡】新加坡中小型企业协会会长Ang Yuit于周二（9月29日）表示，鉴于国内市场狭小、成本上涨等制约因素，新加坡的小型企业可以转向亚细安寻求更多增长机会。

他指出，新加坡中小型企业（SME）的“经营环境已变得日益艰难”。他表示，除了全球能源价格和供应链冲击外，企业还必须应对高昂的本地员工和租金成本。

Ang Yuit指出，目前已出现“双速经济”，不同类型公司的前景并不均衡。他表示，大型企业或许能从贸易紧张局势或技术机遇中受益，“但许多小型和微型企业的情况实际上却恰恰相反”。

他评论道：“对客户和人才的竞争非常激烈。”他补充说，在新加坡市场上，本地中小企业也日益需要与国际公司竞争。

不过他也指出，新加坡企业在东南亚仍有机会，并点名越南、印度尼西亚和马来西亚为值得扩张的增长中市场。

他进一步强调，新设立的柔佛-新加坡经济特区，凭借其邻近的地理位置、相似的法律框架和较低的人力成本，“或能为新加坡公司提供一个更一体化的运营模式”。

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Ang Yuit表示，国际化可以降低业务成本、获得新能力和供应链，并实现更大的市场多元化。他说：“放眼海外确实可以带来新客户、新收入来源和新人才。”

他是在专业服务公司CLA Southeast Asia举办的一场活动上发表上述言论。该公司前身为Nexia TS，于2022年加入CLA Global网络后更名为CLA Global TS。

集团首席执行官兼首席创新官Henry Tan在一份声明中表示，公司最近的品牌重塑反映了其“致力于帮助企业在东南亚、中国及其他地区把握机遇的承诺”，这也是其区域战略重点的一部分。

另外，CLA Southeast Asia于周二签署了一份谅解备忘录，旨在启动一项关于人工智能和劳动力转型的区域性倡议。

新成立的“CLA东南亚人工智能卓越中心”旨在提升会计、商业咨询及其他专业服务行业的能力。该中心是通过与新加坡特许会计师协会、行业机构“新加坡人工智能机器人与网络安全”（AI Robotics and Cybersecurity Singapore）及数家高等院校的合伙业务共同设立的。

Tan表示：“通过与行业领袖、专业机构、教育工作者和技术伙伴的合作，我们的目标是加速人工智能的采用，增强整个行业的能力，并为整个区域的企业和社区创造持久价值。”