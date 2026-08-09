微软：东南亚视人工智能为提升能力的途径，而非威胁

与全球同行相比，该区域更多人工智能用户表示，他们现在能完成一年前无法完成的工作。

这家美国科技巨头的报告发现，在人工智能采用方面，新加坡在亚细安六国中是“明显的领先者”。 照片：商业时报资料

【新加坡】与全球同行相比，东南亚的劳动人口在将最新的人工智能 (Artificial Intelligence) 工具融入工作流程方面，表现出更高的接受度。

根据微软 (Microsoft) 最新的《工作趋势指数》(Work Trend Index) 调查，东南亚73%的人工智能用户报告称，他们现在能够完成一年前无法做到的工作。这比全球平均水平的58%高出15个百分点。

同一调查还发现，与世界其他地区相比，东南亚拥有更高比例被微软称为“前沿专业人士”（即最先进的人工智能用户）的群体。

东南亚约有28%的员工被归为前沿专业人士，而全球平均水平为16%。

这家美国科技公司将具备以下三种不同行为组合的受访者归入此类：使用先进的人工智能代理来完成复杂或多步骤的工作；定期重新设计工作流程，以利用人工智能的优势；以及参与可超越个人使用范围、可规模化的结构性、重复性人工智能实践。

微软新加坡董事经理 Chia Wee Luen 在接受《商业时报》采访时表示：“我认为这里（东南亚）的人口是移动优先、精通数字技术的；所以他们中很多人可能将人工智能视为获取新技能的工具。”

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“从组织的角度来看，我推测有许多组织希望在生产力方面实现跨越式发展，而且可能没有那么多遗留系统。”

微软新加坡董事经理 Chia Wee Luen 警告称，如果组织跟不上员工使用人工智能工具的意愿，将会面临风险。 照片：微软

Chia 补充说，从他在微软的职位来看，他的观点是，该地区的人们更多地将人工智能视为一个获取过去无法获得的能力或知识的机遇，而不是一种威胁。

《商业时报》(BT) 和市场研究公司 Kantar 今年早些时候对超过500名东南亚商界领袖进行的另一项调查发现，受访者将人工智能和自动化列为他们的首要投资重点。

微软的工作趋势报告使用了从34,000名受访者等来源收集的数据。

调查覆盖的地区包括组成亚细安六国 (Asean-6) 的国家：印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南，它们是东南亚六个最大的经济体。

其他被纳入调查的经济体包括美国、中国、巴西、德国和日本。

尽管数据显示，受访的亚细安 (ASEAN) 成员国员工对在工作中采用人工智能持更开放的态度，但 Chia 指出，在人工智能采用方面，新加坡在亚细安六国中是“明显的领先者”。他解释说，该国较高的采用率可能是由其国家人工智能计划所推动的。

他补充说，在人工智能采用方面处于领先地位的公司通常来自科技和金融服务 (Financial Services) 行业以及公共部门。

微软的工作趋势调查还指出了一个“转型悖论”，即员工可能正在使用比其工作场所系统更快或更强大的人工智能工具。

Chia 警告说，这可能导致大量“影子人工智能”的出现，即员工开始使用未经授权的工具，从而增加信息和知识产权 (Intellectual Property) 泄露的风险。