东南亚推动乐龄人士就业面临工作与健康错配挑战
一项研究发现，亚细安的政策差距导致健康的乐龄人士失业，而身体欠佳者却仍需工作。
- 在整个东南亚，要支持更长的工作年限，需要在医疗保健、劳工和社会保障方面采取协调一致的政策。 照片：商业时报档案
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【吉隆坡讯】亚细安与东亚经济研究院 (ERIA) 的一项研究发现，东南亚在推动年长公民留在劳动队伍方面正面临一种错配现象：健康的乐龄人士发现自己没有工作，而健康状况不佳的人却因经济原因无法退休。
出席吉隆坡银发经济论坛的其他演讲者也注意到了这种不平衡。他们表示，这凸显了将更长的寿命转化为经济效益的困难。他们补充说，该区域各国正面临医疗保健、退休保障和年长员工支持方面的差距。
ERIA社会福利项目经理 Liem Nguyen 表示，该机构在菲律宾和越南进行的老龄化与健康纵向研究发现，大约30%至50%的年长者仍在工作。在这个群体中，约有三分之一的人希望继续工作，直到精力不济为止。
但工作意愿和工作能力并不总是一致。研究发现，一些没有功能障碍的年长者没有工作，而另一些健康状况不佳的人却仍必须工作，这表明在就业机会和财务保障方面存在差距。
Nguyen 说，因此，要抓住银发红利，不仅需要关注就业问题，也需要关注年长者的储蓄和支出。
这个问题远不止于医疗保健，因为亚细安国家通常拥有庞大的非正规劳动力，这使得政策的推行变得复杂。
此外，在财富和应对老龄化社会的准备程度上，亚细安各国之间也存在显著差异。
他补充说，支持更长的工作生涯需要在涉及健康、劳工和社会保障的政策上采取协调行动。
Nguyen 指出，日本在应对老龄化方面有更丰富的经验，包括长期护理保险和对年长员工的支持。
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ERIA 也在一个由亚细安成员国批准的项目下，研究为年长者提供综合护理的财务可持续性。
护理经济的机遇
作为银发经济论坛的贵宾，霹雳州苏丹 Nazrin Muizzuddin Shah 在开幕致辞中表示，填补这些差距将创造就业机会并推动经济增长。
他援引马来西亚《护理战略框架》中的分析指出，每投资1令吉于护理领域，可通过增长、就业和收入的增加，产生7令吉的更广泛经济回报。
“我们绝不能将年龄和依赖性等同起来。它们并非如此，”他说。
这位统治者敦促政府将住房、医疗保健、财务保障和技术联系起来，帮助年长者保持独立，同时加强对他们的支持，这种支持需随着他们需求的变化而增加。
他说，亚细安人口的迅速老龄化使得准备时间缩短，但这也提供了一个机会，可以借鉴家庭团结和社区责任的传统，设计出适合更长寿命的体系。
他补充说：“健康老龄化不能成为只有富人才能负担得起的商品。”
亚太区在医药领域日益增长的作用
对企业而言，人口结构的变化正在扩大对医疗保健的需求，同时也加强了亚太地区在开发治疗方法方面的作用。
Bayer 亚太区制药部门主管 Simon Rosof 提到了中国和韩国的科学进步，以及在新加坡和日本为实现这一目标而建立的合伙业务。
在2026年的前九个月，亚太地区占 Bayer 制药销售额的四分之一以上（约26%）。
总部位于德国的 Bayer 第三季度营收增长4.1%，达到100.5亿欧元（112亿美元），这得益于制药销售的强劲增长，其销售额攀升8%，至46.8亿欧元。
公司的未计利息、税项、折旧及摊销前的特殊项目前盈利 (Ebitda) 增长了6.9%，达到16.2亿欧元。
公司的净亏损从去年同期的9.63亿欧元收窄至6.72亿欧元。
Rosof 还透露，在 Bayer 从早期研究到III期项目的全球临床试验中，亚太地区贡献了四分之一的参与者。
他在接受《商业时报》采访时表示，马来西亚和新加坡对 Bayer 的区域业务至关重要，理由是这些国家拥有强大的科研能力、完善的医疗保健体系和可预测的监管流程。
Bayer 的优先事项包括早期筛查、诊断和治疗，以及扩大心脏和肾脏疾病、癌症、视网膜疾病和其他健康挑战相关药物的可及性。
利用人工智能加速药物开发
Bayer 也在转向利用人工智能来更快地为患者带来新的治疗方法；公司的目标是将开发周期缩短约30%。
Rosof 说，开发一种药物通常需要12到15年时间，耗资超过20亿美元，而且大约90%的潜在化合物在临床试验中失败。
例如，Bayer 的基因治疗公司 AskBio 利用人工智能筛选了9800万份文献记录，并在90天内将潜在的早期研究目标缩小到仅五个优先的研发管线机会。
他说，筛选十分之一数量的目标通常需要大约一年的时间。
他说：“节省这么多时间可以帮助我们……你知道的，更快地发现新药并将其投入测试。”
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