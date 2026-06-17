Sun PhuQuoc Airways宣布雄心勃勃的国际扩张计划，目标到2035年机队规模达到200架
该航空公司计划于2026年开通飞往韩国、中国、泰国、俄罗斯、蒙古和哈萨克斯坦的新航线。
- Sun PhuQuoc Airways的大部分航线将从其富国岛大本营出发，但它也将从越南其他机场运营。 图片来源：SUN PHUQUOC AIRWAYS
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【新加坡】总部位于越南的全服务航空公司Sun PhuQuoc Airways (SPA) 宣布了其在亚洲国际航线和机队规模方面的扩张目标。
在周三（6月17日）的新加坡-富国岛航线发布会上，该公司代表明确了其在该地区的目标市场。
该公司计划于2026年开通从越南飞往韩国、中国、日本、泰国、俄罗斯、蒙古和哈萨克斯坦的新航线。
这些航线中的大部分将从该航空公司的富国岛大本营出发。
该航空公司也将从越南其他机场运营，包括芽庄、胡志明市和河内。
从2027年起，其目标市场还包括菲律宾和澳大利亚，并于2028年开始引进宽体客机，以执飞前往中东和欧洲的远程航线。
该航空公司目前拥有10架飞机，主要是空客A320机型，到8月底还将有15架用于中短途航线的新窄体飞机加入机队。
今年5月，该航空公司与波音公司公布了一项价值225亿美元的订单，采购多达40架用于远程航线的波音787-9宽体客机，预计将于2031年开始交付。
公司预测，到2028年机队规模将扩大到约60架，到2035年将超过200架。
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此举正值该航空公司与区域主要航空枢纽建立联系，并宣布了雄心勃勃的扩张计划之际。
该公司目前已开通飞往香港、首尔和台北的航班，并将于8月8日起开通飞往曼谷的航班。
新加坡是关键市场
作为主要的区域性机场，新加坡是该航空公司扩张计划的关键一环。公司将从7月25日起开通富国岛-新加坡航线。
SPA业务部副主管La Vinh Nam表示，富国岛拥有完整的旅游生态系统，包括度假村和各种景点。
他补充说，该岛在吸引国际游客方面潜力巨大，而SPA是实现这一愿景的关键部分。
在航线发布会上他表示，新加坡是该地区的主要航空枢纽，提供了强劲的增长机会，因此是其国际增长战略中的一个关键市场。
SPA将每天使用空客A321飞机执飞樟宜机场与富国岛国际机场之间的航线，航班于下午2点20分从新加坡起飞，上午10点35分从富国岛出发。
飞行时间约为两小时，往返票价从233新元起。
SPA将提供经济舱和商务舱两种座位。
它是首家执飞该航线的全服务航空公司，目前该航线由低成本航空公司酷航(Scoot)和越捷航空(Vietjet)运营，同时它也是首家在该航线上提供商务舱服务的公司。
SPA是最新成立的航空公司之一，它于2025年1月成立，并于2025年11月开始商业运营。
越南最大的房地产开发商之一太阳集团(Sun Group)于2025年投资2.5万亿越南盾（约合1.218亿新元）成立了该航空公司。
该开发商运营并管理着富国岛的许多主要开发项目，包括富国岛国际机场，以及包括日落小镇在内的主要开发项目和各种其他景点。
2026年3月，一项机场扩建计划被宣布，预计耗资22万亿越南盾，旨在为富国岛主办2027年APEC峰会做准备。
太阳集团已与新加坡机场运营商樟宜机场集团(Changi Airport Group)旗下的子公司樟宜机场国际(Changi Airports International)合作，共同开发和运营富国岛国际机场。
得益于2025年创纪录的客流量，樟宜机场正继续建立新的城市连接，并增加现有航线的班次。
2026年新增的航班包括飞往泰国清莱；印度尼西亚的勿里洞、巨港和坤甸；澳大利亚的阳光海岸和纽卡斯尔，而飞往阿曼马斯喀特的航班将于7月2日开通。
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