Templeton Global、Jardine及软银负责人将出席 Danantara 巴厘岛投资者论坛

印尼主权财富基金希望此次首届活动能吸引高达300亿美元的投资

Danantara 全球关系与传播董事总经理 Pahala Mansury 表示，他最近的新加坡之行是为了宣传 Danantara 的首届旗舰投资者论坛。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】印度尼西亚主权财富基金 Danantara 将于12月初在巴厘岛举办其首届旗舰投资者论坛。这场为期两天的活动旨在将资本引向亚洲新兴经济体，演讲嘉宾名单中不乏全球顶尖的企业领袖。

已确认出席12月3日至4日“新亚洲论坛”的嘉宾包括 Templeton Global Investments 首席投资官 Manraj Sekhon、Jardine Matheson 首席执行官 Lincoln Pan，以及 SoftBank Group 董事长兼首席执行官 Masayoshi Son。

预计出席的还有 Capital A 首席执行官 Tony Fernandes、奥地利前总理 Sebastian Kurz，以及 Freeport-McMoRan 总裁兼首席执行官 Kathleen Kirk。

Danantara 首席执行官兼印尼投资与下游产业部长 Rosan Roeslani，以及该主权财富基金的首席投资官 Pandu Sjahrir 也将出席。

“新亚洲论坛”在印尼总统 Prabowo Subianto 的支持下举办，旨在吸引资本。Danantara 早前为此次首届论坛设定了300亿美元投资承诺的目标，重点关注印尼的战略项目。

周二（11月3日），Danantara 全球关系与传播董事总经理 Pahala Mansury 在新加坡香格里拉大酒店接受《商业时报》(The Business Times) 采访时表示，“新亚洲”涵盖东南亚、南亚和中亚地区。

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他表示，亚洲经济体目前贡献了约60%的全球增长，并补充说，该论坛旨在将资本与该地区的新兴经济体连接起来。

Pahala表示，Danantara希望与本地及海外投资者合作，将资本或专业知识引入该地区的技术和关键矿产等多个领域。

他补充说，该论坛是 Danantara 促进印尼经济增长和帮助创造商业回报的任务之一。

Pahala 表示，他希望此次活动能成为一个平台，供各国政府、主权财富基金、公司和家族企业集团通过印尼达成交易并发现亚洲的机遇。

Pahala曾是前总统 Joko Widodo 政府的副外长，他表示：“我访问新加坡是为了让人们（更）了解这次活动。这不仅关乎印尼——我们实际上也需要与东南亚伙伴接触。”

他还透露，论坛期间将宣布一项涉及数据中心的公告。

他说：“就规模和将部署的总资本而言，这可能会成为亚洲将建立的最大的数据中心综合体之一。”

在论坛官方网站上发布的一则信息中，Prabowo写道，印尼欢迎“能够带来真正伙伴关系、真实投资和切实进展”的对话。

他说：“‘新亚洲论坛’反映了我们的信念，即亚洲未来的增长必须建立在长远思考、相互尊重和务实合作的基础之上。它反映了我们的信念，即可持续的繁荣将来自具有前瞻性、协作性并植根于真实经济机遇的领导力。”

国企持续整合中

此次巴厘岛活动举办之际，正值印尼的资本市场受到密切审视。

在环球指数供应商MSCI于10月再次发出警告后，印尼股市近期遭遇大幅抛售。该警告指出，由于投资者对不透明的所有权结构和涉嫌协同交易等问题感到担忧，印尼可能失去其新兴市场地位。MSCI曾于1月份首次警告印尼可能失去其新兴市场地位。

就 Danantara 而言，Pahala 承认，该基金的治理和流程仍存在一些疑问。

他指出，Danantara 的财务报表将在年底前发布，并呼吁各方保持耐心，因为印尼审计委员会目前正在审查这些报表。

Danantara 首席运营官 Dony Oskaria 此前表示，延迟是由于印尼的国有企业（SOEs）过去没有合并报告，此举是为了确保在该国1000多家国有企业之间，交易不会被重复计算。

Danantara 于2025年2月成立后不久便开始整合国有企业。其目标是在四年内将该国国企精简至约250家，以提高效率并削减表现不佳的公司。Danantara 周二表示，截至今年10月，已削减了约364家国企。

新印关系

当被问及对当前新加坡和印尼双边关系的看法时，Pahala 表示，双方都意识到两国“实际上需要共同合作”，不过他表示，其他国家对他国如何处理其国内事务发表评论是无益的。

Pahala 表示，他为期一天的新加坡之行是与东南亚经济体持续接触的一部分，旨在共同努力实现该地区的一些经济机遇，并促进互补的公共—私人伙伴关系。

他指出，新加坡、柔佛和印尼的廖内群岛有机会在先进制造业领域实现互补。