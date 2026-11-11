泰国品牌Dr Pong进军新加坡，加速布局东南亚市场

筹备中的计划还包括：在越南开设首家零售店；进军印度尼西亚和菲律宾市场。

Dr Pong品牌创始人兼首席执行官Yuvapong Suthinand在六年内，将公司的营收额提升至近1亿美元。 照片：DR PONG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】 泰国护肤品牌Dr Pong正式登陆新加坡，作为其更广泛东南亚市场扩张计划的一部分。此举得益于其在越南市场的“指数级增长”，公司并计划于今年年底前在当地开设首家实体店。

据该公司高管透露，此次区域扩张还包括进军印度尼西亚和菲律宾市场。

创始人兼首席执行官Yuvapong Suthinand在接受《商业时报》独家专访时透露，该美妆品牌已于九月在新加坡设立了一家新成立的子公司。