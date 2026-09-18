敦拉萨国际贸易中心与纳闽国际商业金融中心携手，助推马来西亚区域金融雄心

敦拉萨国际贸易中心的基础设施与人才，将结合纳闽的全球金融框架，共同吸引区域企业

敦拉萨国际贸易中心是吉隆坡首要的在岸金融区，旨在汇集顶尖银行、科技创新企业、专业服务公司和一流人才。 照片：TRX

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【吉隆坡讯】马来西亚两大国际金融中心 (IFC) 正携手合作，以提升该国在区域内的吸引力。这项合作将吉隆坡的敦拉萨国际贸易中心 (TRX) 商业区与纳闽的跨境金融架构和执照相结合。

通过周五（9月18日）签署的一份谅解备忘录 (MOU)，TRX City私人有限公司与纳闽国际商业和金融中心 (IBFC) 旨在“一个生态系统，两个国际金融中心”的战略下，为拓展至马来西亚和亚细安的企业简化运营流程。

该合伙业务的重点是联合推广活动、市场研究、商业网络和跨境金融机会。

然而，双方领导在谅解备忘录签署仪式上澄清，在敦拉萨国际贸易中心运营，不意味着能自动获得纳闽的税收优惠或监管特权。

此项合作实际上是连接了两个互补的价值主张：即敦拉萨国际贸易中心的实体基础设施和集中的金融人才，以及纳闽的国际金融框架。

强强联合

左起：纳闽金融服务管理局总监 Affendi Rashdi、纳闽国际商业和金融中心首席执行官 Ben Quah、TRX City首席执行官 Azmar Talib 及TRX City董事会成员 Eugene Khoo 出席在吉隆坡举行的谅解备忘录签署仪式。 照片：纳闽国际商业和金融中心

纳闽国际商业和金融中心成立于1990年，是一个拥有独立监管和税收框架的国际金融管辖区，专注于跨境银行业务、保险、财富管理和国际业务。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

该中心拥有约5000个活跃的实体和商业架构，其中包括国际银行、保险公司和数字金融服务提供商。

敦拉萨国际贸易中心是吉隆坡首要的在岸金融区，旨在汇集顶尖银行、科技创新企业、专业服务公司和一流人才。

作为主要开发商和管理者，TRX City（财政部长机构的全资子公司）致力于推动该区的发展愿景，不仅限于城市管理，更着眼于加速外国投资和促进区域增长。

这个占地28公顷的国际金融中心如今已成为一个繁荣的枢纽，容纳了超过120家公司和3万名员工。HSBC、Prudential 和 Affin Bank 等主要金融机构，与 Ant International 等科技公司、咨询公司及其他专业服务公司一同入驻敦拉萨国际贸易中心。

纳闽国际商业和金融中心首席执行官 Ben Quah 将此次合作形容为：敦拉萨国际贸易中心提供“硬件”，而纳闽提供“软件”。

他在签署仪式后的一场炉边谈话中表示：“我们谈论的是能够帮助企业实现区域化或全球化的架构、框架和要素。”

具体而言，一家在纳闽注册成立的公司可以在敦拉萨国际贸易中心设立营销办事处，同时保留其在纳闽的架构。这将使该公司在吉隆坡拥有业务据点，并能利用当地的劳动力和商业网络，而无需迁移其国际架构。

反之，一家已在敦拉萨国际贸易中心运营的金融机构，在进行海外扩张时，可以向纳闽寻求执照、控股公司架构或其他解决方案。

Quah 说：“如果把两者结合起来，我认为结果不会是二，而是会产生乘数效应。”

这项合作有效地创建了一个双向渠道。希望在吉隆坡设立业务据点的纳闽公司可以考虑敦拉萨国际贸易中心，而在敦拉萨国际贸易中心的企业若想服务国际客户，则可以利用纳闽的跨境能力。

纳闽的主要服务范围涵盖银行、财富管理、保险、数字金融服务和伊斯兰金融。其中包括为商业和投资银行、基金会和基金、自保机构以及数字金融业务提供的各种架构。

Quah 表示，纳闽的自保保险业务在亚洲排名第二，而该领域在区域内仍相对欠发达。其框架使公司能够设立自己的保险实体以管理集团风险。

他补充说，纳闽能够将数字金融服务与伊斯兰金融等不同服务相结合，这有助于马来西亚在其他亚洲金融中心中脱颖而出。

Quah 表示，在最新的全球金融中心指数中，纳闽的排名从第55位上升至第44位，这反映了其作为国际金融管辖区的地位日益提升。

合作而非竞争

TRX City首席执行官 Azmar Talib 表示，这项合伙业务将加强马来西亚的金融生态系统，而不会造成机构或激励措施的重叠。

他指出，敦拉萨国际贸易中心无意成为一个独立的金融管辖区；其作用是为金融机构和支持性行业提供所需的商业基础设施、连通性和专业人才。

他补充说：“我们不想重复已有的东西，或创造不必要的新事物……我们相信，与已经非常成熟的纳闽国际商业和金融中心合作是最佳选择。”

整个敦拉萨国际贸易中心发展项目计划总建筑面积约为2400万平方英尺，其中约一半为办公空间。目前，已建成的面积接近700万平方英尺。

Azmar 表示，敦拉萨国际贸易中心将继续专注于金融服务及相关业务，但该区不太可能完全由金融机构占据。

此次合作正值各企业重新评估供应链、使其区域业务多元化，并寻求能够跨境连接资本、投资和风险管理的架构之际。

Quah 表示，这一结合后的价值主张将为马来西亚在接洽海外投资者时提供一个更清晰的论述：即吉隆坡拥有世界级的基础设施、多语种人才和具竞争力的运营成本，同时还有纳闽的国际金融框架作为补充。

这两个机构计划进行联合海外路演和推广活动。他们的重点将包括来自新加坡、台湾、中国、韩国和日本等亚洲市场的企业，以及来自中东的投资者。