在全球碎片化时代，将制约因素转为资产可助新加坡保持竞争力

交通部长 Jeffrey Siow 解释了新加坡如何应对能源短缺和人口结构逆风带来的挑战。

【新加坡】过去几年，全球经济和政治都经历了巨大动荡。供应链转移、科技迅速发展和贸易壁垒增加都对新加坡的经济构成了挑战。

然而，这座城市国家仍然拥有一些因素，能帮助它在不断变化的世界中蓬勃发展，甚至能将一些制约因素转变为优势。

新加坡交通部长 Jeffrey Siow 表示：“人口结构对我们来说是一个巨大的制约因素。我们的人口正在迅速老龄化，整体生育率（TFR）非常低迷，我们必须更好地融合所有来到新加坡的人。”

Siow 说：“与此同时，经济的成本结构也在上升，（而且）我认为我们未来最大的制约因素将是能源。” 他是在周一（8月3日）由新加坡国际事务学会主办的第18届亚细安与亚洲论坛的一场主旨对话上发表上述讲话。《商业时报》是该活动的官方媒体合作伙伴。

同时担任新加坡财政部第二部长的 Siow 解释说，政府已经意识到其中的许多挑战，并且这些挑战也在政府的经济战略检讨中得到了强调。

识别这些制约因素使新加坡能够将资本集中在关键领域。例如，新加坡较少的人口意味着有机会在每个人身上投入更多资源，用于培训或技能再培训。

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Siow 说：“帮助企业，激励它们对新加坡人进行再培训，并优先考虑这些努力。这不是许多城市或国家能做到的。” 我国已经推出了技能创前程（SkillsFuture）计划，新加坡人可以获得培训补贴来参加培训课程。Siow 补充说，新加坡“在这方面可以做得更多”。

然而，在能源方面，新加坡能做的有限。他指出，即使全国“铺满”了太阳能板，新加坡也可能无法满足其10%的能源需求。

此外，一些这座城市国家无法控制的全球事件也对能源需求造成了进一步的压力，例如伊朗冲突。承载着全球约20%石油和液化天然气运输的霍尔木兹海峡，自2月底冲突开始以来实际上一直处于封锁状态。

新加坡正在努力使其能源来源多样化，包括探索核能。

在一个供应链可能受到地缘政治事件严重负面影响的时代，Siow 强调港口运营商新加坡国际港务集团（PSA）的全球网络是将制约因素转变为优势的一个例子。

Siow 说：“我们（新加坡国际港务集团）拥有一个遍布全球的庞大港口网络，当某个地区的服务中断时，新加坡国际港务集团有能力协调船舶和集装箱转移至其自己的港口。我们希望在这方面做得更多。”

Siow 补充说，他也在鼓励新加坡国际港务集团提高其重新安排货运路线的能力。这是让新加坡成为贸易流协调中心这一更宏大努力的一部分，因为保持敏捷和竞争力意味着能更好地抵御冲击。

屏幕中为 Moody’s Ratings 的 Wendy Cheong，与会者（从左至右）为新加坡国际港务集团（PSA）新加坡的 Foo Cexiang、Evonik 的 Claus Rettig，以及 SMBC 的 Satya Ramamurthy，共同出席第18届亚细安与亚洲论坛。 照片：TAY CHU YI摄，《商业时报》

新加坡国际港务集团与新加坡经济共同成长，现已成为一家全球港口运营商，业务遍及45个国家。

在 Siow 的主旨对话之后的小组讨论中，新加坡国际港务集团新加坡港口生态系统发展副总裁 Foo Cexiang 表示，该运营商一直致力于“增强”其对客户的价值主张，这不仅通过其新加坡的业务，也通过其全球网络来实现。

Foo 说：“当您面临供应链中断时，您的供应链协调者能够将货物在港口之间灵活调动，以准时到达最终目的地的能力，我认为这将是一个强大的价值主张。”

Foo 指出，尽管世界看似碎片化，但集装箱运量随着某些地区（如非洲到亚洲）的贸易增长而增加，新加坡国际港务集团在这些地区扮演着重要角色。

另外两名小组成员——Evonik 亚太区总裁 Claus Rettig 和 Moody’s Ratings 亚太区董事总经理兼区域主管 Wendy Cheong——详细阐述了新加坡可以利用其拥有的多项资产，例如其稳定性、市场信誉和深厚的金融市场。

Rettig 解释说，尽管这座城市国家未能提供足够的规模，但新加坡是这家德国特种化学品公司的亚洲总部。然而，新加坡所提供的是其连通性，以及作为管理东南亚其他地区乃至印度业务的枢纽的能力。

Cheong 指出，新加坡获得 Moody’s 的“AAA”评级——该评级机构的最高评级——是东南亚地区最高的。这对新加坡吸引公司在此设立业务，并将其作为连接该地区的基地来说是一个优势。

小组成员讨论的一个观点是，超越新加坡的制约因素并利用其资产，或许可以使其成为一个区域食品中心。

“如果放眼亚细安，我们（新加坡）在食品制造业方面非常先进。

Foo 说：“例如，泰国也处于食品制造加工的前沿，那么新加坡能否扮演亚细安通往世界的门户角色。”

他补充说，这也将增加近年来停滞不前的亚细安内部贸易额。