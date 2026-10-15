两家新加坡上市棕榈油公司因印尼种植园火灾被绿色和平组织报告点名

报告结果基于卫星数据和对公司所有权结构的分析

报告指认了与三家公司相关的种植园特许经营区，在8月至9月期间检测到火灾和烟雾。 照片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】环保组织绿色和平组织 (Greenpeace) 的一项调查显示，两家新加坡上市的棕榈油公司——Bumitama Agri 和 First Resources——与印尼检测到火灾和烟雾的种植园区有关。

另一家与在新加坡注册的公司有所有权关联的私营公司 First Borneo Plantations，也在10月5日的报告中被点名。

报告指认了与这三家公司相关的种植园特许经营区，在8月至9月期间检测到火灾和烟雾。

绿色和平组织表示，其调查结果基于卫星数据和对公司所有权结构的分析，该组织利用这些信息追溯了受影响种植园与相关公司之间的联系。

主板上市公司 First Resources 否认了火灾源于其种植园的说法，称部分火灾始于其特许经营区边界之外，随后蔓延至该集团管理的区域。

特许经营区（concession）是指公司被授予使用或开发权利的一片土地，特许权持有者是根据协议条款负责管理该土地的实体。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

在10月15日回应《海峡时报》(The Straits Times) 的询问时，First Resources 表示，在种植园特许经营区内或附近检测到热点或其他基于卫星的观测结果，本身并“不能确定火灾的源头、事故责任，或证明特许权持有者为清理土地而故意纵火”。

该公司表示，得出此类结论需要进行详细的实地调查，并对每次火灾的具体情况进行评估。

这包括调查首次检测到热点的时间和地点，以及后续火势如何随时间蔓延。

它补充道：“特许经营区内出现热点本身不应被解读为特许权持有者引发、发起或纵容了火灾的迹象。”

First Resources 还指出，尽管其在西加里曼丹的种植园特许经营区附近检测到热点，但经过核实后发现，许多热点位于其经营边界之外。

该公司表示，其种植园面临不同程度的火灾风险，其中靠近特许经营区边界、社区所有土地和无人管理区域的种植园更为脆弱。

公司补充说，自从在附近首次检测到热点以来，其消防队就一直在特许经营区的周边待命，尽可能为灭火工作提供支持，并在适用情况下与“邻近公司”进行协调。

在报告中，绿色和平组织指认由西加里曼丹的油棕种植园运营商 Kayung Agro Lestari 经营的一个特许经营区，是检测到火灾和烟雾的区域之一。

该公司是印尼棕榈油生产商 Austindo Nusantara Jaya (ANJ) 的子公司，ANJ 于2025年5月被 First Resources 收购。

First Resources 最初以约3.3亿美元（4.23亿新元）收购了 ANJ 91.17%的股份，并于同年晚些时候将其持股比例增至95.92%。

ANJ 持有 Kayung Agro Lestari 99.99%的股份，后者在西加里曼丹的吉打邦拥有占地13,878公顷的种植园。

截至10月15日，First Resources 的市值为64.2亿美元，由印尼的 Fangiono 家族成员控股，其中 Ciliandra Fangiono 担任首席执行官，其兄弟 Fang Zhixiang 担任副首席执行官。

绿色和平组织的报告还指认，与新加坡上市公司 Bumitama Agri 有关联的印尼种植园公司 Damai Agro Sejahtera，其特许经营区也是检测到火灾和烟雾的区域之一。

主板上市公司 Bumitama Agri 截至10月15日的市值约为32.5亿新元，与印尼的 Harita 集团有关联，该集团是一家在采矿和棕榈油领域拥有权益的企业集团。

该公司由 Lim 家族控制，Lim Gunawan Hariyanto 担任其执行主席兼首席执行官。

Bumitama Agri 未回应《海峡时报》的询问。

绿色和平组织还指认 Arjuna Utama Sawit 是在检测到火灾和烟雾的地区经营的种植园公司之一，并将其与印尼棕榈油集团 First Borneo Plantations 联系起来，称后者“源自新加坡”。

First Borneo 在历史上与新加坡有所有权关联。根据泰国能源公司 PTT 在2019年的一份监管文件中披露，在新加坡注册的 Chancellor Oil 曾通过 First Borneo Plantations 经营棕榈油业务。

PTT 披露，其已于当年4月将其在 Chancellor Oil 持有的77.56%股份出售给了 Premier Palmoil Energy。根据公司文件，印尼商人 Alexander Thaslim 目前被列为 Chancellor Oil 和 Premier Palmoil Energy 两家公司的董事。

First Borneo 此前曾面临森林砍伐和破坏猩猩栖息地的指控。

2026年2月，环保组织 Mighty Earth 指控 First Borneo 在其子公司 Equator Sumber Rezeki 于西加里曼丹经营的一个种植园特许经营区内，持续砍伐雨林和破坏猩猩栖息地。 《海峡时报》