巫统与伊斯兰党再度联姻？安华正面临巫裔团结契约死灰复燃的威胁

尽管经济表现强劲，但这位马来西亚领导人仍难以赢回马来裔选民的支持。如今挑战变得更加严峻。

马来西亚的经济表现超出预期，但在政治上，安华的赌注显得愈发脆弱，因为他始终难以获得马来裔穆斯林选民的支持。 图片来源：THE STAR/ASIA NEWS NETWORK

在2023年10月接受《时代》杂志 (TIME) 采访时，马来西亚总理 Anwar Ibrahim 被问及他将如何应对国内的马来伊斯兰至上主义言论。

就在两个月前，由马来西亚伊斯兰党 (Parti Islam SeMalaysia, PAS) 领导的反对派在六州选举中大有斩获，甚至让 Anwar 及其盟友在东北部的登嘉楼州一席未得。

面对马来裔穆斯林多数群体支持率下降的局面，他显得相对乐观，并表示：“要靠经济发展，以及一个更公正、平等的体系，这样就不会有任何社区或地区被视为受到忽视或边缘化。”

近三年后，马来西亚的经济表现超出了预期。经济增长率超过5%，投资和贸易额均创下历史新高。然而，在政治上，Anwar 的赌注显得愈发脆弱，因为他的希望联盟 (Pakatan Harapan, PH) 始终难以获得马来裔穆斯林选民的支持。

尽管在2022年，希望联盟和由巫统 (UMNO) 领导的国民阵线 (Barisan Nasional, BN) 搁置了数十年的竞争，在该国史上首次出现悬峙议会后 组建了团结政府，但情况依然如此。

在马来裔穆斯林选票方面未能取得显著进展，这让人们质疑，单靠经济表现是否足以重塑马来西亚的政治格局。

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察觉到这一点后，国阵 (BN) 从一个情愿的盟友，变成了所谓团结政府的眼中钉。在近期和正在进行的州选举中，巫统和伊斯兰党之间重燃了巫裔团结契约——即“民族共识”(Muafakat Nasional)，而这一幕上次出现时（你没猜错），正是在2018年至2020年希盟执政期间。

这种战略合作的明显复苏在 7月11日的柔佛州选举中取得了巨大成功。虽然选举委员会尚未公布柔佛州选举的更详细数据，但在马来裔占选民名册三分之二或以上的19个议席中，结果已说明问题。

在马来裔选民超过80%的选区，十分之九的选民选择了国阵或由伊斯兰党领导的国民联盟 (Perikatan Nasional, PN)；在马来裔选民比例介于65%至80%之间的选区，五分之四的选民选择了国阵或国盟。

这一趋势帮助国阵在竞选的56个议席中横扫48席，而希盟仅赢得8席，比其2022年的成绩还少4席。根据顶尖民调机构默迪卡民调中心 (Merdeka Center) 的数据，从国盟到国阵的选票转移率远高于95%，在一些选区甚至达到了99%。

柔佛州270万的选民群体在很大程度上反映了半岛其他地区的族群结构。如果——尽管这确实是一个很大的假设——这个最南端州的投票趋势在下届全国大选中全面重现，那么由国阵-国盟组成的新政府核心将几乎是板上钉钉的事。

即便考虑到柔佛是巫统的发源地，自独立以来除了22个月外一直执政该州，但其七席中赢得六席的胜选幅度，也远远超出了组建一个巫裔团结联邦政府所需的支持。

话虽如此，Anwar 相信经济发展能带来政治红利，这错了吗？不。但对他而言，更大的问题是，伊斯兰党和巫统是否会认为，在定于2028年初举行的全国大选中，达成选举协议是不可抗拒的选择，特别是如果巫统在8月1日夺回森美兰州的话。

长远之计

两个半个多世纪以来一直争夺马来西亚主导地位的马来裔穆斯林政党，在地方选举中合作是一回事，而要共同分享整个国家的战利品则完全是另一回事。

回顾2019年，“民族共识”取得了一系列胜利，随着希盟的马来裔国会议员叛逃，最终在2020年初推翻了执政仅22个月的希盟政府。但巫统和伊斯兰党最终在2022年全国大选中发生冲突，导致国阵遭遇了有史以来最差的选举表现。

在最北部的吉兰丹、登嘉楼、吉打和玻璃市州占据主导地位的伊斯兰党，这次会在这些大本营向巫统伸出援手吗？或许伊斯兰党会乐于让巫统主席 Zahid Hamidi 从现任副总理晋升为总理，因为它知道，自己凭借议席数量的优势，才是王座背后真正的权力掌控者。

此外，让 Zahid 巩固地位将减缓巫统内部二线领袖的晋升，例如副主席 Johari Ghani 和“浪子回头”的 Khairy Jamaluddin。相反，这将为伊斯兰党赢得时间，来积累经验并为其技术官僚能力建立认可度，而不仅仅是局限于其副主席兼登嘉楼州务大臣 Ahmad Samsuri Mokhtar 和总秘书 Takiyuddin Hassan。

对于这个伊斯兰主义政党来说，这向来是一场长远博弈。尽管其主席 Hadi Awang 的伊斯兰至上主义不断受到批评，但政界内部人士仍赞赏他富有耐心的远见。

与他关系密切的人士常谈到，尽管他担任伊斯兰党主席已超过二十年，但他的政治蓝图是让该党在未来二十年后实现主导地位。人口结构预测似乎也对该党有利。

据估计，到2050年，五分之四的马来西亚人将是马来裔。自巫统衰落以来，伊斯兰党持续利用马来青年的不满情绪，这种做法有望带来更丰厚的回报。

但为什么伊斯兰党似乎能如此轻易地获得新加入选民名册的年轻选民的信任呢？

症结所在：民生疾苦

几乎所有调查都显示，生活成本和就业机会等民生问题是他们最关心的问题。

从各方面来看，执政马来西亚一些最贫困州属的伊斯兰党，在民生方面并没有光鲜的政绩。虽然巫统最终因腐败丑闻而垮台，但为槟城和雪兰莪州带来持续稳定经济发展、并可以说促进了柔佛州近期崛起的希盟，理应是合乎逻辑的选择。

然而，现实生活经验却讲述了另一个故事。青年失业率超过10%，是全国平均水平的三倍多。

默迪卡民调中心项目总监 Ibrahim Suffian 表示，在与年轻人进行的焦点小组讨论中，一个常见的抱怨是，如今的应届毕业生月薪约为2800令吉（约合884新元），而他们的父母在二十年前的月薪为2300令吉。

“收入的增长与支出的增长相比，差距巨大，”他说道。“他们对现有体制抱有极深的不信任，认为这些体制助长了富者愈富，而其他人则只能维持温饱。”

吉打州州务大臣、伊斯兰党和国盟的选举主任 Sanusi Md Nor 等人，经常嘲讽总理 Anwar 频繁出访并带回“数十亿”投资，这与那些看不到实际利益的马来青年产生了共鸣。

智库 IMAN Research 一项将于2025年发表的题为《第15届大选后马来青年的民主复兴：承认与怨恨的政治》的研究也发现，在2022年全国大选中，马来青年投票给国盟是为了抗议糟糕的治理。

关注马来西亚政治数十年的人会指出，其经济结构的起源及其双速增长（有人称之为K型增长，用以描述贫富差距扩大的分化轨迹）源于国阵长达六十年的执政。

但对于日益壮大的选民群体而言，这段历史的分量可能已大不如前。随着投票年龄降至18岁，值得注意的是，那些在2008年国阵首次失去国会三分之二绝对多数议席并痛失五州执政权时出生的人，如今已有资格投票。

对许多这类选民来说，他们今天面临的所有问题都是当前国家领导人直接造成的后果。而自2018年以来，执政者多半来自希盟，而伊斯兰党大部分时间处于反对党地位，或仅在布城（行政首都）扮演次要角色。

不可避免的联姻？

那么，希盟应该或可以做些什么来扭转局势？表面上看，它需要说服马来青年，它正在纠正航向，并带领国家走向正确的轨道。

但即便在这一点上，也将是一场艰苦的战斗，因为伊斯兰党似乎已牢牢掌控了网络信息战。

默迪卡民调中心对社交媒体生态的研究发现，政治新闻仅占用户消费内容的约12%，而宗教话题的比例更高，达到15%。在很大程度上，人们关注的是生活服务产业群话题，如旅游、食谱、体育和娱乐。

Ibrahim 说：“在马来语社交媒体中，当我们谈论政治组织的影响力时，我认为如今伊斯兰党可能占据了大约70%到75%的覆盖面，因为他们不仅有政治新闻，还有宗教传教士，甚至在娱乐和教育界也有同情他们事业的人士。”

对于那些在日常生活中挣扎的人来说，单凭经济指标意义不大。马来西亚青年几乎感觉不到 Anwar 所提议的“公平公正”的体系已经落实。

不幸的是，对于这位总理来说，一年左右的时间实在太短，难以说服那些已经对希盟深感怀疑的马来青年，让他们相信政府正在纠正航向，并带领国家走向正确的轨道。

这反过来可能导致巫统退出团结政府计划，从而暴露 Anwar 自2015年组建希盟以来一直存在的致命弱点——即多个马来政党联合起来反对他。海峡时报 (THE STRAITS TIMES)